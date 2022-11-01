Thủ phạm gây ra mụn cho hội chị em đích thị là 5 loại trái cây còn "nóng" hơn cả thức ăn nhanh

Dinh dưỡng 01/11/2022 06:27

Vốn tưởng sẽ cung cấp được nhiều Vitamin nhưng thật chất ăn quá nhiều 5 loại trái cây này chính là nguyên nhân những nốt mụn hình thành.

Quả nhãn

Nhãn có vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ khiến chúng ta cảm thấy chúng tươi mát. Nhất là lúc được ướp lạnh trong tủ lại càng ngon.

Nhưng sự thật là ăn nhãn quá nhiều lại gây nóng trong người. Nó chính là thủ phạm gây các đợt mẩn ngứa trên da, nổi mụn nhọn, mụn trứng cá xấu xí trên da mặt.

Tất cả mọi đối tượng đều được khuyên không ăn nhiều nhãn mỗi ngày. Trong đó những bà mẹ đang mang thai càng cần hết sức lưu ý.

Thủ phạm gây ra mụn cho hội chị em đích thị là 5 loại trái cây còn 'nóng' hơn cả thức ăn nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vải

Loại quả được truyền tụng là món ăn dưỡng nhan được Dương Quý phi yêu thích này thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhan sắc của bạn nếu ăn quá nhiều. Vải đúng là trái cây nhiều dinh dưỡng, nhưng chính vì lượng đường quá cao nên dễ gây nóng trong người. Nhiều người gặp tình trạng “say vải”, xảy ra khi cơ thể đột ngột tiết nhiều insulin để xử lý lượng đường lớn nạp vào cùng lúc.

Quả mận


Mận chứa nhiều carotene khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali… có tác dụng giải độc.

Thế nhưng nếu như bạn ăn quá nhiều mận sẽ khiến cơ thể bị nóng gây mụn nhọt, đặc biệt là phụ nữ mang thai thì không nên ăn quá nhiều mận vì nó không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Thủ phạm gây ra mụn cho hội chị em đích thị là 5 loại trái cây còn 'nóng' hơn cả thức ăn nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mít

Mít là loại trái cây có hàm lượng đường cao, không thích hợp cho những người cơ địa bị mụn nhọt, rôm sảy. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng, hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu - nguyên nhân gây mụn nhọt. Những người bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường càng không nên ăn.

Người bình thường ăn mít cần bổ sung nước và rau xanh để bù lại.

Đào

Do đào không có vị ngọt gắt, nhiều người không biết loại quả này tính nóng. Mặc dù nó có giá trị dinh dưỡng cao, chứa lượng sắt và vitamin phong phú, bạn vẫn chỉ nên ăn một quả đào, không hơn.

Ngoài vitamin C, mít rất giàu vitamin A, các chất dinh dưỡng thực vật như ignans, isoflavones và saponins, là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa… Tuy nhiên mít chứa hàm lượng đường rất cao nên khi ăn quá nhiều cơ thể sẽ sinh nhiệt vì chuyển hóa lượng đường lớn này.

Ngoài ra, một số loại quả phổ biến của mùa hè khác như na, chôm chôm, vú sữa, hồng xiêm, ổi… cũng có tính ấm, nóng, những người tạng nhiệt nên hạn chế ăn.

Thủ phạm gây ra mụn cho hội chị em đích thị là 5 loại trái cây còn 'nóng' hơn cả thức ăn nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sắc đẹp trái cây gây nổi mụn

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