Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại

Chọn thực phẩm 31/10/2022 12:39

Đa phần mọi người thường nghĩ cứ vào siêu thị mua đồ là yên tâm, nhưng sự thực có phải vậy hay không? Dưới đây là 6 loại thực phẩm các chị em tuyệt đối không nên mua trong siêu thị.

1. Salad

Khi thấy các hộp đựng salad đã chế biến sẵn tại các siêu thì thường chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng ngon và đẹp mắt nhưng trên thực tế, không ít trong số chúng được tạo nên từ những thực phẩm đã héo, bán bị ế hoặc hàng tồn từ hôm trước… Khi ăn những thực phẩm này sẽ có thể dẫn tới bị tiêu chảy, đau bụng hay ngộ độc thực phẩm, chung quy lại thì không có khả năng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Không những vậy, để không ai phát hiện ra thì nhiều nơi còn trộn thêm vào đó các loại gia vị lấn án mùi vị thật của Salad, từ đó làm đánh lừa vị giác người mua trong vẫn có vẻ tươi ngon. Hoặc nếu, đó là những món ăn salad mới được chế biến ngay trong khi mua thì các chị em vẫn nên để ý nhân viên chế biến có làm đảm bảo đúng quy trình an toàn thực phẩm không nhé!

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 1

2. Nước ép hoa quả

Nếu bạn để ý thường sẽ không khó để có thể nhận ra một điều rằng, các loại nước ép hoa quả trong siêu thị thường đã được chế biến và đóng chai sẵn cũng như rất hay giảm giá. Trên thực tế, nếu như bình thường chúng ta tự làm ở nhà thì những cốc nước ép như vậy thường đã rất khó bảo quản rồi, nếu như những chai nước ép tại siêu thị không được bảo quản tốt cũng như không thể bán nhanh trong một ngày thì chắc chắn sẽ bị hỏng.

Chưa kể, bạn cũng không chắc chắn được một điều rằng, liệu những chai nước ép hoa quả này có làm từ những loại quả đã hỏng, dập cũng như không có khả năng bán nguyên vẹn được nữa nên mới được ép ra làm nước ép để tiêu thụ cho hết hay không. Chính vì vậy, khi sử dụng loại nước ép này sẽ không tốt cho sức khỏe, nhẹ thì đau bụng, tiêu chảy, nặng thì ngộ độc nhất là những người có thói quen sử dụng chúng trong thời gian dài thì không tốt chút nào!

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 2

3. Đồ ăn đã nấu chín

Thường những mặt hàng như thức ăn được nấu chín này thướng rất ít khi được giảm giá vì nấu đến đâu thì sẽ tiêu thị hết tới đó. Những trong trường hợp, các món ăn này được giảm giá không vào một dịp đặc biệt nào đó thì có lẽ đây là hàng ế không bán hết, nên siêu thị giảm giá để thu hút khách mua chúng.

Trong khi đó, lại chẳng ai có thể biết được đồ ăn đã nấu chín mà quá lâu không bán được có đảm bảo độ ngon và an toàn hay không. Những thức ăn khi đã được chế biến từ lâu thường sẽ có những biến đổi về chất, không được tươi ngon như cũ cũng như những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, các chị em phụ nữa nếu muốn mua những thực phẩm này thì cũng nên chú ý một chút.

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 3

4. Trái cây đã được cắt sẵn

Thường tại các siêu thì khi vào cuối ngày, sẽ cho bày bán các trái cây đã được cắt gọn sẵn, đựng gọn gàng trong hộp vô cùng tiện lợi với các mứa giá rất rẻ, có nơi sale tới 50% hoặc có nơi lại mua 1 tặng 1, đánh vào nhu cầu hàm đồ rẻ của không ít người. Chính vì thế, các chị em khi đi siêu thị đừng nên ham rẻ hoặc thấy nó quá tiện mà mua về. Lý do là bởi, những hoa quả này có khả năng được chế biến ra từ những loại quả đã bị thối, bầm dập hoặc bị sâu…không ai mua.

Chưa kể trái cây thường cũng rất dễ bị hỏng và biến chất nếu không ăn ngay. Trong khi các loại trái cây cắt sẵn thường sẽ được để đó hàng vài tiếng thậm chí nửa ngày đợi khách mua. Thì lúc đó, độ tươi ngon vốn có của trái cây cũng sẽ không còn, dễ nhiễm vi khuẩn và gây hại sức khỏe.

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 4

5. Đồ đông lạnh giảm giá

Những loại thực phẩm đông lạnh, cụ thể như hải sản đông lạnh, cá đông lạnh hay gà đông lạnh... thường sẽ có hạn rất sử dụng khá lâu, dẫn tới tâm lý người bán không cần lo bán vội vàng nên giá cả đối với những loại thực phẩm này luôn giữ vững, rất ít khi giảm giá. Tuy nhiên một khi đã giảm giá thì rất khả năng những loại thực phẩm này đã bị để quá lâu mà không bán được nên người bán mới tung chiêu giảm giá để nâng cao lượng tiêu thụ sản phẩm.

Không những vậy, các loại hải sản nếu để quá lâu thì thịt sẽ không được chắc, ăn mất ngon và giá trị dinh dưỡng ban đầu cũng sẽ bị giảm xuống thấp. Khi mua các loại thực phẩm này về ăn, không cẩn thận sẽ bị đau bụng, ngộ độc.

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 5

6. Thịt xay sẵn

Những loại thịt xay sẵn này thường rất tiện lợi nên được hầu hết các chị em yêu thích. Tuy nhiên cũng vì đã được xay vụn như vậy nên người mua cũng chẳng thể biết, liệu thịt đó đã được làm từ những gì, có đảm bảo không hay trước khi xay đã được rửa sạch sẽ hay chưa? Vấn đề nữa đó là thịt xay bám lâu ngày trong máy xay còn chứa nhiều vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Một khi đã giảm giá thì chắc sẽ có vấn đề như bán ế, hoặc để quá lâu nên tốt nhất các mẹ không nên mua.

Đừng tưởng mua trong siêu thị là an toàn, 6 thực phẩm các chị em không nên mua vì cực kì độc hại - Ảnh 6

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