9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết

Chọn thực phẩm 11/10/2022 12:12

Chúng ta đều biết sữa, tôm, thịt bò… là những thực phẩm có hàm lượng canxi dồi dào. 100g sữa chứa khoảng 125mg canxi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng có những loại rau cung cấp nguồn canxi cực lớn hơn cả sữa, giá thành lại rẻ.

1. Rong biển khô

100g rong biển khô cung cấp 264mg canxi. Vì vậy, rong biển khô là một trong những thực phẩm giàu canxi nhất.

Ngoài ra, rong biển còn giàu protein, trong 100g rong biển khô chứa 25-50g protein chất lượng cao.

Trong rong biển còn chứa taurine, một axit hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của não bộ và hệ thần kinh.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Đậu nành

Trong 100g đậu nành cung cấp 197mg canxi. Vì vậy, đậu nành là loại thực phẩm rất tốt để phòng ngừa loãng xương lại có thể giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là đẩy lùi sự lão hóa.

Ngoài ra, trong đậu nành cũng rất giàu protein, axit amin.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cải xoăn

Rau cải xoăn rất giàu canxi. 2 cốc rau này cắt nhỏ cung cấp khoảng 180mg canxi. Ngoài ra, rau cải xoăn còn chứa rất ít calo và chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự phá hủy tế bào.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Đậu gà

Đậu gà hay còn gọi là đậu Ai Cập hay đậu garbanzo, là loại hạt chứa nhiều chất xơ và chất đạm, một số vitamin, khoáng chất và lượng calo vừa phải. Đặc biệt, trong 128g đậu gà chứa khoảng 315mg canxi, cùng với chất xơ và protein.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Bắp cải

Bắp cải là loại thực phẩm phổ biến và quen thuộc với hầu hết mọi người. Trong 100g bắp cải cung cấp 97mg canxi, hàm lượng canxi cao ngang với sữa. Ngoài ra, bắp cải cũng là thực phẩm đặc biệt giàu chất xơ.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Đậu bắp

Đậu bắp cũng là một loại rau bổ dưỡng, giàu canxi, protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng.Trong 100g đậu bắp chứa tới 81g canxi.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Bông cải xanh

Bông cải xanh cung cấp rất nhiều canxi, vitamin C, vitamin A và protein. Trong 150gr bông cải xanh cung cấp 100mg canxi. Vì vậy, ăn rau cải xanh rất tốt cho xương khớp, tốt cho việc tăng cường miễn dịch và thị lực của bạn.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

8. Rau bina

Rau bina chứa rất nhiều canxi, trong 100g chứa tới 66mg canxi. Nhưng trong rau bina cũng có chứa oxalate, một hợp chất mà khi kết hợp với canxi có thể gây sỏi thận nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên ăn rau bina khoảng 3-4 lần trong tuần.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

9. Mộc nhĩ

Mộc nhĩ không chỉ chứa nhiều sắt mà còn có hàm lượng canxi dồi dào. 100g mộc nhĩ chứa tới 115mg canxi.

9 loại rau giàu canxi hơn cả sữa, giá thành lại rẻ nhưng không phải chị em nội trợ nào cũng biết - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

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