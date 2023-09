Sữa bò và sữa đậu nàng: Đặt lên bàn cân so sánh xem thử loại nào tốt hơn?

Nếu so về hàm lượng canxi có trong 2 loại sữa thì canxi và phốt pho trong Sữa bò nhiều hơn hẳn. Cứ xem so sánh sau đây thì rõ: Trong 100gr đậu nành hàm lượng canxi khoảng 10 mg, trong khi đó 100gr sữa bò cung cấp tới…120mg canxi, chưa kể Sữa bò còn chứa lactose, acid amin, vitamin D, v.v, giúp xương phát triển tốt, có thể nói trong bữa ăn hàng ngày, Sữa bò là thức uống quan trọng có canxi.

Do hàm lượng canxi trong sữa đậu nành thấp hơn sữa bò nhiều cho nên bổ sung canxi thông qua uống sữa đậu nành là không đủ, các chị em cần phải tăng cường thêm một vài biện pháp khác nữa mới đủ. Ví dụ để bù đắp đủ lượng canxi trong 1 ngày cho cơ thể thì mỗi ngày phải ăn nửa miếng đậu hũ, nửa kí cải xanh, phải bổ sung đủ vitamin D, phải phơi nắng 30 phút mỗi ngày, tăng cường sự hấp thu canxi của xương.

2. Sữa nào làm đẹp tóc và da, giúp trẻ lâu?

Có thể nói ngay đó là sữa bò. Nếu so với sữa bò thì sữa đậu nành không có 2 loại vitamin A và D, còn hàm lượng vitamin B2 và B6 có trong đậu nành cũng thấp hơn sữa bò nhiều. Mà các chị em biết rồi đó, ngoài việc chống lão hóa xịn thì vitamin A còn giúp trẻ lâu. Ngoài việc giúp lông tóc phát triển thì vitamin B2 còn đồng thời hỗ trợ thay thế protein, mỡ, đường cho nhau; vai trò của vitamin B6 cũng quan trọng không kém, giúp điều tiết hệ thần kinh và làm cho da khỏe manh.

Các chị em đang uống sửa đậu nành đừng đọc thông tin trên mà vội nản nha. Nếu đang uống đậu nành, mỗi ngày chỉ cần bổ sung thêm 1 quả trứng gà là bù đắp đủ lượng dinh dưỡng thiếu hụt nói trên.

3. Sữa nào vượt trội trong việc phòng ngừa các bệnh mãn tính, giúp giảm cân hiệu quả?

Các chị em nên nhớ rằng hàm lượng chất béo trong sữa đậu nành rất khiêm tốn so với sữa tươi. Nó chỉ có o,7% trong sữa đậu nành mà chiếm tới 3 – 4% trong sữa tươi. Nhưng đây mới là điều quan trọng mà những người mỡ máu cao, tim mạch, béo phì cần: Chất béo trong sữa đậu nành là acid béo không no và chất béo chuyển hóa, lại không chứa Cholesterol. Còn Triglyceride là chất béo chủ yếu trong sữa tươi (Triglyceride tích tụ trong máu là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường,..và nhiều bệnh nghiêm trọng khác), lại còn kèm một lượng nhỏ Cholesterol nữa. Nhiêu đó đủ thấy sữa đậu nành vượt trội hơn sữa tươi trong việc phòng ngừa các bệnh mãn tính, giúp giảm cân rồi.

Chưa hết đâu, sữa đậu nành còn có thể phòng ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường ..v.v..rất hiệu quả do có thành phần bảo vệ sức khỏe có trong thực vật như Polysaccharides, lượng lớn chất xơ và tinh chất mầm đậu nành.

4. Nên bổ sung protein bằng sữa nào?

Về vấn đề này thì các chị em yên tâm. Cả 2 loại sữa đều giàu protein, giúp cơ thể dễ hấp thu. Có thể nói hàm lượng protein của 2 loại sữa không khác biệt lắm và tỉ lệ hấp thu protein của 2 loại sữa cũng không lớn lắm. Và điều quan trọng nữa là 9 loại acid amin mà cơ thể chúng ta cần thì cả 2 loại sữa đều có đủ. Vì vậy các chị em có thể yên tâm khoản này: Đối với protein thì khả năng bổ sung của cả 2 loại sữa đều như nhau.

Các chị em thấy đấy, cả 2 loại sữa đều có ưu điểm riêng, các chị em đang uống sữa đậu nành, nên uống thêm sữa tươi, nhưng vừa phải thôi là được.

Để lựa chọn loại sữa phù hơp, phải dựa vào tình trạng sức khỏe và độ tuổi

Đối với trẻ em và người trưởng thành

Nên uống sữa tươi nguyên chất: Sữa này còn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không chỉ chứa các vitamin A, D, E, K tan được trong chất béo mà còn các vitamin khác đồng thời còn có canxi tự nhiên rất cần cho cơ thể.

Đối với người già

Nên chọn loại sữa cung cấp nhiều vitamin A và D. Tại sao vậy? Các chị em biết rồi đó, người lớn tuổi thì kém hấp thu, lượng vitamin và canxi hao hụt tương đối nhiều vậy thì một trong những phương pháp tiện lợi nhất, hữu hiệu nhất để bổ sung thêm 2 loại vitamin này là uống các loại sữa tăng cường vitamin A, D.

Đối với người muốn giảm cân và người có mỡ máu cao

Nên chọn loại sữa ít béo.

Muốn giảm cân và có mỡ máu cao thì không thể hấp thu quá nhiều chất béo rồi, nhất là acidbeo1 no và chất béo chuyển hóa nên chọn lựa tốt nhất cho họ là các loại sữa ít béo. Ngoài ra trong việc làm chủ nhiệt độ cơ thể thì uống sữa ít béo rất có lợi cho các chị em.

Đối với người bất dung nạp đường lactose

Sữa ít đường là chọn lựa tốt nhất.

Đây là tình trạng cơ thể không có khả năng tiêu hóa đường sữa (lactose) có trong các sản phẩm từ sữa vì thiếu một loại enzyme trong ruột non. Hiện nay, để giúp chị em giảm thiểu được tình trạng bất dung nạp lactose, khá nhiều loại sữa ít đường có bổ sung enzyme lactose được bày bán trên thị trường, hầu hết đường có trong các loại sữa này đã bị phân giải.

Cách mua sản phẩm: Các chị em cần xem kỹ hướng dẫn in trên bao bì nhé, sản phẩm sữa này đều ghi rõ “Galactose” hoặc “ít đường”.

Nếu các chị em uống sữa hàng ngày thì sao?

Nên chọn loại sữa còn giữ phần lớn chất dinh dưỡng. Mà loại sữa như vậy thì chỉ có sữa tươi tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur thôi.

Nhờ quá trình diệt khuẩn ở nhiệt độ thấp mà phần lớn chất dinh dưỡng có trong sữa này còn nguyên nhưng hạn chế của loại sữa này là hạn sử dụng tương đối ngắn và phải bảo quản sữa ở nhiệt độ thấp, nếu các chị em uống sữa này thì buộc phải thường xuyên đi mua các loại sữa tươi còn hạn sử dụng hàng ngày nhé.

Vậy là các chị em đã biết giữa sữa bò và sữa đậu nành, nên chọn sữa nào rồi phải không. Cho dù có uống sữa tươi hàng ngày để làm đẹp tóc và da, giúp trẻ lâu thì đối với các tín đồ làm đẹp, các chị em đã quá hiểu vẫn không thể bổ sung đủ lượng Collagen mà cơ thể mất đi. Mà các chị em đều biết Collagen được xem là protein đặc biệt nhất trong cơ thể, chiếm đến 70% cấu trúc da, tác động trực tiếp đến vẻ đẹp của làn da.

