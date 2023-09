Thường xuyên ăn 5 món vào buổi sáng là cách nuôi dưỡng gan khỏe mạnh, sống thọ hơn

Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để nuôi dưỡng gan. Do đó, việc lựa chọn bữa sáng thế nào vô cùng quan trọng. Nếu không biết bổ sung những thực phẩm có lợi thì chẳng khác nào đang tự tay hủy hoại lá gan của mình.

Theo các chuyên gia, thành phần dinh dưỡng trong các loại ngũ cốc nguyên hạt có tác dụng loại bỏ lượng cholesterol xấu và lượng mỡ thừa ra khỏi cơ thể, phòng ngừa các chất gây hại làm tổn thương gan. Điều này giúp phòng ngừa và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Khoai lang chứa tinh bột, glucoza, protein, chất béo, các diattaza; Mn, Ca, Cu; các vitamin A, B, C, tanin, pentosan. Lá khoai lang chứa canxi, magiê, sắt, mangan, vitamin C. Theo Đông y, củ và lá khoai đều có vị ngọt tính bình, không độc. Tác dụng bổ tỳ, ích thận, nhuận tràng, tiêu viêm, lợi gan mật, sáng mắt.

Uống cà phê

Những lợi ích của cà phê đối với gan có thể bắt nguồn từ đặc tính chống viêm hoặc chống xơ hóa của cà phê. Cụ thể, khi vào cơ thể caffeine sẽ tạo ra một chất hóa học được gọi là paraxanthine có khả năng làm chậm sự phát triển của quá trình xơ hóa. Điều đó có thể giúp chống lại ung thư gan, xơ gan do rượu, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, viêm gan C.

Lưu ý: Không lạm dụng cà phê, tránh xa các loại cà phê có chứa phẩm màu, nước lã kết hợp với hóa

Cháo yến mạch

Cháo bột yến mạch có chứa nhiều chất xơ giúp bảo vệ gan khỏi viêm. Đồng thời cháo bột yến mạch cũng có thể giữ cho lượng đường và chất điện giải trong máu phù hợp. Các thực phẩm khác của ngũ cốc nguyên chất bao gồm: Gạo lức.

Củ cải đường và cà rốt

Nước ép của cải đường và cà rốt là một loại nước uống giúp thải độc, thanh lọc do củ cải đường có chứa betaine, giúp hỗ trợ chức năng gan, bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể. Sự kết hợp giữa hai loại củ có tính chống viêm cao; nên nước ép này giúp chống lại những bệnh viêm nhiễm như: viêm loét dạ dày, viêm khớp.