Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc

Chọn thực phẩm 23/09/2022 07:19

Về cơ bản những loại rau này dễ trồng và có khả năng tự chống lại sâu bệnh tốt nên ít khi bị phun các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Rau khoai lang

Rau khoai lang có thể chế biến thành các món hấp dẫn khác nhau như rau luộc, rau lang xào tỏi... Đây cũng là loại rau dân dã nhưng có giá trị dinh dưỡng cao không kém các loại rau lá khác.

Bản thân cây rau khoai lang có chứa chất dịch trắng bên trong giúp chống lại các loại côn trùng gây hại. Chính vì vậy, đây là loại rau rất ít phải sử dụng đến các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Các loại quả thuộc họ bầu, bí

Các loại quả thuộc họ bầu bí thường ít bị sâu bệnh nên tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với chúng khá thấp. Ngoài ra, những quả này có lớp vỏ dày, giúp bảo vệ phần ruột bên trong không bị các chất có hại xâm nhập.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau cải cúc

Rau cải cúc (còn gọi là tần ô) được tiêu thụ nhiều vào mùa thu. Loại rau này có mùi thơm tự nhiên khiến sâu bọ tránh xa. Chính vì vậy, người ta ít khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với loại rau này.

Rau cải cúc có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin, axit amin, canxi... giúp giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh, đẹp da, bổ não...

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp ngồng

Rau diếp ngồng thường ít bị phun thuốc vì bản thân nó có chứa chất chống lại côn trùng. Lá của loại cây này có màu xanh hoặc màu tía, có thể dùng ăn sống hoặc luộc. Trong khi đó, phần thân trắng rất mềm, chứa nhiều dưỡng chất, có thể dùng để luộc, nấu canh, nướng hoặc xào.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ niễng

Củ niễng mọc trong nước, có nhiều lớp vỏ bảo vệ bên ngoài nên trong quá trình trông không cần sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần bóc hết lớp vỏ già bên ngoài và lấy phần ruột non bên trong là được.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen

Củ sen mọc trong ao nên từ lúc trồng đến khi thu hoạch ngay cả việc bón phân cũng vô cùng ít. Chúng chủ yếu hấp thu dinh dưỡng từ môi trường sống. Nước và bùn giúp củ sen hầu như không bị sâu bệnh.

Củ sen giàu khoáng chất, vitamin C, chất xơ... giúp thanh nhiệt, giảm cân...

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hẹ

Hẹ là loại rau có thân hình gần giống với hành lá, rễ na ná với tỏi. Người trồng hẹ rất hiếm khi phải phun thuốc bảo vệ thực vật cho loại cây này. Bạn có thể dễ dàng mua hẹ ở mọi nơi, từ các chợ dân sinh đến siêu thị.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Ngoài phần củ, lá tỏi cũng được sử dụng để nấu ăn. Tỏi giàu chất allicin có khả năng đuổi côn trùng tự nhiên. Vì vậy, khi trồng tỏi, người ta không cần sử dụng đến thuốc trừ sâu.

Lá tỏi hay củ tỏi đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, làm ấm tỳ vị, rất thích hợp để sử dụng vào mùa thu.

Đi chợ thấy 8 loại rau này nên mua ngay: Đủ tiêu chí NGON - BỔ - RẺ lại còn ít bị phun thuốc - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 

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