4 loại thịt lợn cứ tưởng ngon lành nhưng “cực bẩn”, chị em nội trợ lưu ý tránh xa

Thịt lợn vốn là một trong những thực phẩm phổ biến vì sự thơm ngon, dễ chế biến lại giàu dinh dưỡng. Nhưng bạn có biết rằng, có 4 loại thịt lợn tốt nhất không bao giờ nên ăn.

Miếng thịt bị sũng nước

Sự thật là những miếng thịt lợn trông có vẻ mọng nước, ẩm ướt bất thường lại rất có thể bị bơm nước, ngâm nước cho nặng cân.

Khi đi chợ, các chị em nội trợ nên để ý. Nếu thấy nước chảy ra từ thịt lợn, người bán thường xuyên phải lấy khăn thấm thì khả năng cao thịt đã bị bơm, tránh mua.

Thịt lợn để quá lâu sẽ biến chất, xuất hiện chất nhầy xung quanh miếng thịt, sờ vào sẽ cảm giác dính nhớt khó chịu. Nếu cố chấp mua miếng thịt lợn này vì rẻ, ăn vào cơ thể sẽ đe dọa sức khỏe đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Có mùi kỳ lạ

Ngược lại nếu bạn sờ vào thịt mà thấy vết lõm dính xuất hiện rõ rệt, nhất định đừng mua. Đây có thể là thịt đông lạnh để lâu hoặc bị ôi thiu.

Thịt cổ lợn

Phần thịt này thường khá rẻ và rất dễ được thái ra đem xay, đây là nơi chứa nhiều hạch bạch huyết nhất. Hạch bạch huyết chứa lượng lớn các thực bào - đây là tế bào bảo vệ cơ thể bằng cách ăn các hạt có hại, vi khuẩn và tế bào chết. Vì vậy, nó chứa nhiều vi khuẩn, virus, mầm bệnh nhất.

Ngoài ra, cổ lợn chứa một số lượng lớn tuyến giáp, nơi tiết ra hormone thyroxine, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến nội tiết của con người, gây rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, thyroxine cực kỳ ổn định và khó phá hủy ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Thêm nữa, vùng cổ cũng là vùng dễ bị tiêm thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Không có độ đàn hồi

Thịt lợn tươi khi ấn ngón tay vào sẽ có độ đàn hồi tốt. Khi bỏ ngón tay ra, vết lõm trên thịt sẽ nhanh chóng biến mất.

Ngược lại nếu bạn sờ vào thịt mà thấy vết lõm dính xuất hiện rõ rệt, nhất định đừng mua. Đây có thể là thịt đông lạnh để lâu hoặc bị ôi thiu.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-loai-thit-lon-cu-tuong-ngon-lanh-nhung-cuc-ban-chi-em-noi-tro-luu-y-tranh-xa-512017.html