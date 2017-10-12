Thanh lọc gan, giảm mỡ bụng với công thức 2 trong 1 'thần thánh'

Chỉ với một công thức đơn giản dưới đây, chị em sẽ có ngay vòng 2 thon gọn đồng thời còn giúp giải độc gan siêu hiệu quả.

Thải độc gan là một trong những bước quan trọng giúp duy trì sức khỏe và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Chức năng chính của gan là thanh lọc chất độc khỏi cơ thể chính vì thế đây là một trong những cơ quan dễ bị nhiễm độc nhất.

Công thức dưới đây sẽ giúp các chị em thải độc cho gan đồng thời còn đốt cháy mỡ bụng nhanh chóng.

Chuẩn bị

2 trái bưởi loại vừa.

3 quả táo.

1 quả cam.

1 miếng gừng.

Thực hiện

Rửa sạch các nguyên liệu.

Cam và bưởi vắt lấy nước.

Táo ép lấy nước.

Gừng băm nhuyễn.

Hòa nước ép táo, nước cam và bưởi vào với nhau, cho gừng băm nhuyễn vào. Khuấy đều cho thành một hỗn hợp đồng nhất.

Bạn hãy chia hỗn hợp thành 2 phần rồi uống trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ.

Bạn nên dùng công thức này 1 lần/tuần để lọc sạch gan. Nếu muốn tăng công dụng giảm mỡ bụng bạn nên uống liên tục trong khoảng 5 ngày. Tiếp theo, duy trì mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

Hàm lượng vitamin C, pectin, lycopene, limonoid trong bưởi và cam đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh là có tác dụng tuyệt vời trong việc giải độc gan. Chính vì thế bạn nên dùng hai loại quả này thường xuyên để bộ phận này luôn khỏe mạnh.

Táo có chứa nhiều năng lượng và chất xơ sẽ giúp thải độc gan qua đường tiêu hóa.

Gừng có tính nóng, có khả năng loại bỏ độc tố và thúc đẩy sự trao đổi chất diễn ra nhanh chóng hơn. Loại gia vị này còn giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn và đốt cháy chất béo xấu trong cơ thể.

Chính vì thế, thường xuyên dùng loại nước này không chỉ giúp bạn làm sạch gan mà còn đem lại vòng 2 như ý.

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