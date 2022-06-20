Tham khảo ngay các loại thực phẩm đẩy mạnh quá trình hồi phục cơ sau chấn thương

Dinh dưỡng 20/06/2022 10:34

Bạn đang gặp chấn thương hãy tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để hồi phục nhanh chóng hơn.

Dưa hấu

Quả dưa hấu rất phổ biến ở Việt Nam và là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích. Dưa hấu ngọt, chứa nhiều nước và các dưỡng chất rất tốt cho cơ thể. Bổ sung dưa hấu cũng chính là một cách bổ sung nước và điện giải cho cơ thể. Những người vừa vận động, tập luyện có thể ăn dưa hấu để giảm bớt mệt mỏi. 

Tham khảo ngay các loại thực phẩm đẩy mạnh quá trình hồi phục cơ sau chấn thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong dưa hấu cũng có nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, đồng thời bảo vệ các cơ quan trong cơ thể. 

Bên cạnh đó, dưa hấu còn có chứa vitamin C và lycopene có tác dụng giảm viêm, giảm đau khớp rất tốt. Đặc biệt, những người bị viêm khớp cũng nên ăn dưa hấu để hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa mô sụn khớp.  

Ngoài ra, axit amin Citrulline có trong dưa hấu cũng có khả năng hỗ trợ giảm đau nhức cơ bắp, tăng lưu lượng máu đến các chi, tăng sức bến cũng như khả năng vận động của cơ bắp. Chính vì thế, nếu bạn đam mê thể thao hoặc thường xuyên bị đau nhức khớp có thể bổ sung dưa hấu vào thực đơn mỗi ngày. 

Quả việt quất

Quả việt quất chứa lượng chất chống oxy cao nhất trong tất cả các loại trái cây có chất chống oxy hóa giúp cơ bắp của bạn tự phục hồi sau khi tập luyện.

Loại quả mọng này là một nguồn cung cấp carbohydrate tuyệt vời cũng như sirtuins. Sirtuins điều chỉnh các chức năng tế bào, các con đường viêm nhiễm trong cơ thể, sự trao đổi chất và tuổi thọ và hỗ trợ đáng kể cho việc phục hồi.

Nước ép anh đào

Uống nước ép anh đào có lợi cho cả vận động viên thể hình chuyên nghiệp và những người mới tập luyện thể thao. Các nghiên cứu cho thấy rằng nước ép anh đào có tác dụng phục hồi cơ bắp và giảm đau cơ khởi phát chậm (DOMS).

Tham khảo ngay các loại thực phẩm đẩy mạnh quá trình hồi phục cơ sau chấn thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

DOMS còn được gọi là 'sốt cơ', là cảm giác đau nhức, đau nhức ở các cơ sau khi tập thể dục cường độ cao chưa quen. DOMS được cho là do tổn thương cơ và viêm tạm thời mà nguyên nhân phổ biến nhất gây ra là các bài tập phức tạp và nặng. Ngoài DOMS, tập thể dục làm tăng mức oxy hóa, tổn thương tế bào và viêm. Tuy nhiên, thực phẩm và đồ uống giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm những tác dụng phụ này và tạo điều kiện phục hồi cơ nhanh nhất.

Nước ép anh đào chứa nhiều hợp chất thực vật được gọi là anthocyanins. Chúng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, và do đó, chúng có thể làm giảm cảm giác đau nhức và tổn thương cơ do tập thể dục (EIMD).

Các đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm của anh đào có thể giúp giảm tỷ lệ tập thể dục gây ra tổn thương cơ và chữa đau nhức cơ bắp. Do đó, uống nước ép anh đào tạo điều kiện phục hồi cơ bắp nhanh chóng sau khi tập thể dục bằng cách cải thiện sức mạnh, giảm viêm và giảm mức độ oxy hóa lipid.

Củ cải đường

Củ cải là một món ăn vô cùng quen thuộc đối với rất nhiều gia đình Việt. Không chỉ có hương vị thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mà củ cải đường còn có chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Củ cải đường có chứa nhiều Nitrat góp phần tăng cường oxy đến các tế bào của cơ, cung cấp năng lượng cho các tế bào và góp phần giúp cơ phục hồi nhanh chóng. Bên cạnh đó, chất betalain có nhiều trong củ cải đường cũng có tác dụng giảm viêm do quá trình oxy hóa.

Trà xanh

Một nghiên cứu tháng 10 năm 2018 được công bố trên tạp chí Physiology and Behavior cho thấy bổ sung 500mg trà xanh làm giảm các dấu hiệu tổn thương cơ do tập thể dục gây ra.

Đây là một nguồn giàu chất chống oxy hóa và polyphenol giúp điều chỉnh tác hại của quá trình oxy hóa gây ra trong quá trình luyện tập cũng như cuộc sống hàng ngày.

“Cá béo”

“Cá béo” như cá mòi, cá tuyết, cá ngừ hay cá hồi là một loại thực phẩm lành mạnh, giàu protein và axit béo omega-3, đây là những chất quan trọng có lợi đối với sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra, các chất này còn có tác dụng giảm viêm và nguy cơ mắc bệnh tim.

Cá là một nguồn cung cấp protein có giá trị sinh học cao, một chất dinh dưỡng đa năng lượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tạo cơ bắp sau những tổn thương do tập thể dục gây ra. Cá béo cũng chứa nhiều chất béo omega-3, có thể giúp giảm DOMS, chống viêm và tăng cường phát triển cơ bắp.

Rau củ nhiều tinh bột

Rau củ không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ cũng như các vitamin thiết yếu cho cơ thể mà còn là nguồn thực phẩm cung cấp lượng tinh bột có lợi cho cơ thể. Khi tập luyện ở cường độ cao, bạn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ glycogen, một dạng dự trữ của glucose trong cơ. Có đủ glycogen trong cơ giúp nâng cao hiệu suất tập luyện tối ưu. Vì vậy điều quan trọng là phải bổ sung lượng glycogen dự trữ này sau khi tập luyện.

Tham khảo ngay các loại thực phẩm đẩy mạnh quá trình hồi phục cơ sau chấn thương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu carb sẽ thúc đẩy quá trình bổ sung glycogen cho cơ bắp. Các loại rau giàu tinh bột như khoai lang, bí ngô và khoai tây là một lựa chọn cung cấp carbohydrate lành mạnh sau khi tập luyện. Kết hợp các loại rau giàu tinh bột với nguồn protein như trứng hoặc thịt ức gà là một cách hiệu quả và ngon miệng để bổ sung lượng glycogen dự trữ đồng thời cung cấp cho cơ thể một lượng protein cần thiết thúc đẩy phục hồi cơ nhanh chóng.

 

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