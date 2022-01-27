Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này?

Dinh dưỡng 27/01/2022 22:39

Các loại rau xanh luôn có một vị trí đặc biệt trong kế hoạch ăn kiêng lành mạnh. Do chất dinh dưỡng cao, rau xanh được coi là một trong những loại rau lành mạnh nhất. Nhưng chỉ vì chúng tốt cho sức khỏe không có nghĩa là bạn có thể ăn chúng ba lần mỗi ngày vì bất kỳ thực phẩm nào được tiêu thụ quá mức đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn và điều tương tự cũng xảy ra đối với rau chân vịt.

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Rau chân vịt là một trong những rau xanh cần được tiêu thụ cẩn thận và với số lượng hạn chế để thu được những lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe của bạn. Loại rau này rất linh hoạt trong việc có thể được chế biến như thế nào ở cả dạng ăn sống và nấu chín. Bạn có thể làm sinh tố, súp, thêm vào món trứng rán hoặc kết hợp với đậu và bất kỳ loại rau nào khác, chúng đều phù hợp với tất cả. 

Dưới đây là những lưu ý khi bạn ăn quá nhiều rau chân vịt và những ai nên tránh nó.

Lợi ích sức khỏe của việc ăn rau chân vịt

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Có nhiều lý do để gọi rau chân vịt là một siêu thực phẩm như có hàm lượng calo thấp, chứa nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Nó rất giàu khoáng chất và vitamin thiết yếu như canxi, magie, sắt, vitamin A, C và K. Kết hợp thực phẩm này thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư, kiểm soát lượng đường trong máu, duy trì sức khỏe tốt, giảm cân và tăng nồng độ hemoglobin trong máu. Vì rau chân vịt có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nên nó cũng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Điều gì xảy ra nếu tiêu thụ quá nhiều rau chân vịt

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Ăn một lượng nhỏ rau chân vịt mỗi ngày không có hại cho sức khỏe hoặc dẫn đến bất kỳ tác dụng phụ nào. Ăn thừa rau chân vịt mỗi ngày có thể từ từ bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo những cách sau:

Thiếu hụt chất dinh dưỡng: Rau chân vịt có chứa axit oxalic, một hợp chất tự nhiên có trong thực vật. Khi lượng hợp chất này trong cơ thể vượt quá mức bình thường, nó bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng cơ thể hấp thụ các khoáng chất khác. Axit oxalic liên kết với kẽm, magie và canxi có trong rau có thể dẫn đến thiếu khoáng chất.

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

- Dị ứng: Lá rau có chứa histamine, một chất hóa học được tìm thấy trong một số tế bào của cơ thể có thể gây ra tác dụng dị ứng nhẹ trong một số trường hợp.

- Phản ứng độc hại: Ăn quá nhiều rau chân vịt trong một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian có thể gây độc cho cơ thể.

- Các vấn đề về dạ dày: Rau chân vịt cũng có thể dẫn đến các vấn đề về dạ dày như đầy khí, xì hơi do hàm lượng chất xơ cao.

Những người nên cẩn thận khi ăn rau chân vịt

Nếu bạn có tiền sử bị sỏi thận: Khi có quá nhiều axit oxalic trong cơ thể do ăn nhiều rau chân vịt, cơ thể chúng ta sẽ khó đào thải nó ra. Điều này dẫn đến sự tích tụ của sỏi canxi oxalat trong thận, làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Nếu bạn đang bị các vấn đề về khớp: Không chỉ có với axit oxalic, rau cũng rất giàu purine, một loại hợp chất. Hai hợp chất này kết hợp với nhau có thể gây ra bệnh gút, một loại viêm khớp. Đối với những người đang bị đau khớp, sưng và viêm, ăn quá nhiều rau chân vịt có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc làm loãng máu nào: Là một nguồn giàu vitamin K, rau chân vịt có thể phản ứng với thuốc chống đông máu, được sử dụng với mục đích làm loãng máu. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến các yếu tố đông máu khác có trong máu.

Tại sao bạn không nên ăn quá nhiều rau chân vịt và những người nào nên tránh tiêu thụ loại rau này? - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Theo Times of India

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