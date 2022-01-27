Chúng ta thường nghe nói những người cần bổ sung máu nên ăn củ dền, nhưng bạn có biết ngoài tác dụng cải thiện chất lượng máu, loại rau củ này còn có tác dụng chống ung thư rất hiệu quả không?

Theo nghiên cứu "Củ dền như một loại thực phẩm chức năng tiềm năng cho phòng ngừa ung thư" được xuất bản bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, củ dền có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư và cũng hỗ trợ ngăn ngừa các tác dụng không mong muốn liên quan đến hóa trị liệu. Dưới đây là những lợi ích mà củ dền mang lại cho sức khỏe .

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Nghiên cứu nói rằng củ dền là một loại rau củ giàu chất dinh dưỡng tuyệt vời với hàm lượng calo thấp mặc dù có vị ngọt. Nó là một nguồn tuyệt vời của folate, một loại vitamin B có lợi cho tim mạch và vì vai trò của nó trong việc sản xuất và sửa chữa DNA, dường như nó cũng là một phần của "kho vũ khí" chống ung thư.

Nghiên cứu cho biết những điều gì?

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Tất cả chúng ta đều biết rằng màu đỏ của củ dền đến từ các hợp chất gọi là betalain, mà nghiên cứu chỉ ra rằng nó có thể bảo vệ cả tim mạch và phòng chống ung thư. Theo báo cáo nghiên cứu, trong các nghiên cứu trên động vật, củ dền dường như có thể ức chế sự hình thành chất gây ung thư và tăng sản xuất các tế bào miễn dịch và các enzym cơ thể giúp chống lại sự phát triển của ung thư. Bao cáo nói thêm rằng, “Củ dền như một loại thực phẩm chức năng tăng cường sức khỏe có thể có lợi trong phòng ngừa bệnh ung thư. Là một nguồn cung cấp polyphenol, flavonoid, nitrat trong chế độ ăn và các chất dinh dưỡng hữu ích khác, bổ sung củ dền có thể cung cấp miễn dịch để ngăn ngừa ung thư và quản lý các tác dụng không mong muốn liên quan đến hóa trị liệu. "

Củ dền có lợi như thế nào?

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Theo dữ liệu nghiên cứu tương tự, chất phytochemical có trong củ dền được tìm thấy rất có lợi cho sức khỏe con người. Betalain, sắc tố có nguồn gốc từ axit betalamic là một nhóm quan trọng của các chất hóa thực vật có hoạt tính sinh học trong củ dền. Nghiên cứu cũng đề cập rằng củ dền đỏ có nguồn betalain dồi dào nhất trong số tất cả các loại cây được thử nghiệm như lê gai (Opuntia ficus-indica) và các giống củ dền trắng.

Làm thế nào để hấp thụ củ dền?

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Tốt nhất là nên ăn dền sống, nhưng bạn cũng có thể uống dưới dạng nước ép. Ngoài ra, như Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ đã khuyến nghị, không nên nấu quá chín củ dền, hấp trong 15 phút là đã đủ. Các chuyên gia cũng ủng hộ thói quen uống nước ép củ dền hàng ngày, vì nó có nitrat chuyển hóa thành oxit nitric trong máu. Nitric oxide giúp mở rộng và thư giãn các mạch máu, dẫn đến giảm huyết áp cao. Theo một nghiên cứu khác, những người uống 250 ml nước ép củ dền mỗi ngày có huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương thấp hơn.

Theo Brightside