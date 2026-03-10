Sữa ColosBaby Lactoferrin có tăng đề kháng cho trẻ không? 

ColosBaby Lactoferrin hỗ trợ tăng đề kháng cho bé nhờ kết hợp đa chiều các thành phần củng cố miễn dịch trong cùng một công thức.

Có. ColosBaby Lactoferrin hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ nhờ bổ sung Lactoferrin, sữa non ColosIgG 24h, kết hợp cùng IgHM, synbiotic và các dưỡng chất quan trọng cho hệ miễn dịch khác. Công thức này được xây dựng nhằm bổ sung các yếu tố miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ tăng cường đề kháng và hoàn thiện hàng rào bảo vệ cho bé.

Vì sao sữa ColosBaby Lactoferrin hỗ trợ tăng đề kháng cho bé?

ColosBaby Lactoferrin hỗ trợ tăng đề kháng cho bé nhờ kết hợp đa chiều các thành phần củng cố miễn dịch trong cùng một công thức.

Lactoferrin - Thành phần cốt lõi giúp bảo vệ cơ thể trẻ

Lactoferrin hỗ trợ tăng đề kháng cho bé nhờ khả năng:

  • Gắn kết sắt, từ đó hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn cần sắt để tồn tại;
  • Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột;
  • Hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm và kích hoạt tế bào miễn dịch.

Việc bổ sung Lactoferrin trong khẩu phần dinh dưỡng góp phần xây dựng hàng rào bảo vệ cho trẻ, đặc biệt ở giai đoạn thường xuyên tiếp xúc môi trường mới như đi học hoặc khi thời tiết thay đổi.

Sữa ColosBaby Lactoferrin có tăng đề kháng cho trẻ không?  - Ảnh 1

Lactoferrin góp phần xây dựng hàng rào miễn dịch cho trẻ

Sữa non ColosIgG 24h - Bổ sung kháng thể tự nhiên

ColosIgG 24h trong sản phẩm bổ sung kháng thể tự nhiên cho bé nhờ hàm lượng IgG dồi dào, có vai trò nhận diện, ngăn chặn và hỗ trợ loại bỏ các tác nhân gây bệnh xâm nhập qua đường tiêu hóa và hô hấp.

Từ đó, hệ miễn dịch của bé được củng cố nền tảng để chủ động thích nghi và bảo vệ cơ thể trước những tác động từ môi trường bên ngoài.

IgHM - Hỗ trợ nhận diện và trung hòa tác nhân gây bệnh

Nhờ cấu trúc tương đồng cao với kháng thể tự nhiên trong sữa mẹ, IgHM trong ColosBaby Lactoferrin góp phần bù đắp lượng kháng thể khi hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện, hỗ trợ tăng khả năng nhận diện và trung hòa các tác nhân gây bệnh.

Đây là thành phần độc quyền từ VitaDairy, được phát triển bằng phương pháp chọn lọc và phân tách từ protein trong sữa non bể, giúp bé tiếp nhận và hấp thu dễ dàng hơn khi bổ sung.

Synbiotic - Cân bằng hệ vi sinh đường ruột

ColosBaby Lactoferrin còn chứa synbiotic - sự kết hợp giữa probiotics (lợi khuẩn) cùng prebiotics (chất xơ), đóng vai trò duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng cách thúc đẩy lợi khuẩn phát triển và hạn chế sự gia tăng của vi khuẩn gây hại.

Nhờ đó, hàng rào bảo vệ tại ruột được củng cố, phản ứng viêm và miễn dịch được điều hòa tốt hơn, tạo nền tảng giúp cơ thể trẻ tăng khả năng tự bảo vệ từ bên trong.

Sữa ColosBaby Lactoferrin có tăng đề kháng cho trẻ không?  - Ảnh 2

Synbiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột của trẻ

Sữa ColosBaby Lactoferrin phù hợp với những bé như thế nào?

ColosBaby Lactoferrin phù hợp với các bé hay ốm vặt, bé đi học nhà trẻ, bé biếng ăn và chậm tăng cân do tiêu hóa kém.

Bé hay ốm vặt

Với bé thường ốm vặt, việc bổ sung sản phẩm dinh dưỡng giàu Lactoferrin và IgG góp phần tăng cường đề kháng, củng cố lớp bảo vệ tự nhiên. Bởi khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ rất dễ mắc các bệnh hô hấp thông thường, đặc biệt lúc giao mùa.

Bé đi học nhà trẻ

Khi bắt đầu đi nhà trẻ, bé sinh hoạt trong môi trường tập thể với mức độ tiếp xúc cao hơn, dễ chạm vào đồ chơi, đất hoặc nguồn nước có thể chứa vi khuẩn, virus. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo, nhất là khi hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện.

Việc bổ sung sữa hỗ trợ tăng đề kháng góp phần củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp bé thích nghi tốt hơn khi bước vào môi trường mới.

Sữa ColosBaby Lactoferrin có tăng đề kháng cho trẻ không?  - Ảnh 3

ColosBaby Lactoferrin là giải pháp tăng đề kháng cho bé bắt đầu đi nhà trẻ

Bé biếng ăn, chậm tăng cân do tiêu hóa kém

ColosBaby Lactoferrin kết hợp HMO và probiotics, giúp bé cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, tình trạng táo bón được cải thiện, khả năng hấp thu dưỡng chất được tăng cường, góp phần giúp bé ăn ngon và tăng cân ổn định theo thời gian.

Trẻ dùng sữa ColosBaby Lactoferrin bao lâu thì thấy hiệu quả?

Thời gian nhận thấy sự cải thiện đề kháng ở mỗi trẻ sẽ khác nhau, tùy vào tình trạng sức khỏe, nền tảng đề kháng và chế độ chăm sóc tổng thể của bé.

Bố mẹ nên cho bé uống sữa đều đặn theo hướng dẫn, kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt và giấc ngủ hợp lý để tối ưu hiệu quả hỗ trợ miễn dịch. Đồng thời, theo dõi các thay đổi về tần suất ốm vặt, tình trạng tiêu hóa và khả năng ăn uống của bé để có đánh giá phù hợp.

Nguồn và ảnh: VitaDairy

Mẹo bảo quản bánh chưng lâu hỏng, không bị mốc

Mẹo bảo quản bánh chưng lâu hỏng, không bị mốc

Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nồm ẩm đặc trưng những ngày đầu năm, nếu bảo quản không đúng cách, bánh rất dễ bị mốc, thiu, chua, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

