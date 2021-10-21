3 loại thực phẩm này mà cứ bỏ vào nồi chiên không dầu, thì chỉ có nước "dở khóc dở cười", chứ đừng nói gì đến chuyện ngon với chả không.

Mặc dù nồi chiên không dầu nấu được nhiều món, nhưng nếu chị em cho vào nồi 5 loại thực phẩm này thì quả là quá sai lầm nghiêm trọng…

1. Thực phẩm nhão

Không nên cho thực phẩm nhão... Ảnh minh họa

Cho thực phẩm nhão vào trong nồi chiên không dầu là một sai lầm rất lớn của các bà nội trợ.

Bởi điều này không chỉ làm cho thực phẩm tạo thành một mớ hỗn độn trong nồi, mà kể cả là món ăn có chín đi chăng nữa, thì nó cũng không thể ngon và giòn tan đúng điệu như chiên các loại thực phẩm khác được.

2. Thực phẩm còn nguyên con, nguyên miếng

Thực phẩm còn nguyên con, nguyên miếng... Ảnh minh họa

Ngay cả khi thực phẩm có vừa lòng nồi đi chăng nữa, thì bạn cũng không nên chiên nguyên cả con hay cả miếng vào trong nồi.

Bởi làm như vậy thì phần thịt ở gần thanh nhiệt sẽ bị cháy, còn phần thịt ở xa lại không chín tới.

Cho nên, tốt nhất là trước khi chiên nên cắt thực phẩm ra thành từng miềng nhỏ, để đảm bảo thịt chín đều, ăn sẽ dai và ngon hơn.

3. Phô mai

Và phô mai vào nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa

Nếu như phô mai không được phủ một lớp vỏ bên ngoài mà đã cho vào nồi chiên, thì chúng sẽ thành mớ hỗn hợp tạp trong nồi chiên, trông thì không bắt mắt, mà ăn cũng chẳng được.

Cho nên, nếu muốn chiên phô mai thì chị em có thể chiên theo phương pháp thông thường, hoặc chế biến theo một cách nào đó, thay vì cho vào nồi chiền không dầu để rồi lại dở khóc dở cười.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sai-lam-chet-nguoi-khi-chi-em-cho-3-loai-thuc-pham-nay-vao-noi-chien-khong-dau-432126.html