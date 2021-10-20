4 câu thần chú giúp bạn chữa lành tổn thương trong cuộc sống, hôn nhân, các mối quan hệ và với tiền bạc…

Chỉ cần ứng dụng 4 câu thần chú này hàng ngày vào sáng khi thức giấc, trưa khi nghỉ tay thì tổn thương trong trái tim bạn do sự rạn nứt trong tình yêu, hôn nhân hay mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc sẽ được chữa lành và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Thì cũng sẽ có những lúc do vô tình hay cố ý, bạn sẽ làm tổn thương và gây đau khổ đến cho người khác.

Con người không phải là thánh nhân, cho nên nhân bất thập toàn. Do đó, dù bạn có là ai, hoàn hảo đến cỡ nào đi chăng nữa, kiếm được tiền tỉ ra sao?...

Giả như cố ý, thì có thể bạn sẽ nhận thức được hành vi của mình đã gây ra đau khổ như thế nào đến cho người bị tổn thương.

Còn nếu như là vô tình, thì bạn sẽ không nhận thức được hành vi thông qua lời nói, cử chỉ và việc làm của mình đã gây tổn thương như thế nào đến cho người khác.

Do đó, các mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên tệ hại, đối tác làm ăn quay lưng, vợ chồng bất hòa, mâu thuẫn gia đình xảy ra liên miên khiến bạn cảm thấy ngạt thở…

Đến đây thì chắc hẳn bạn sẽ nhận ra rằng, mọi thứ xảy đến với mình có vẻ như có điều gì đó sai sai, chắc chắn là mình đã làm gì đó chưa ổn rồi có phải vậy không?

Cho nên để mọi thứ được ổn hơn và đi vào đúng quỹ đạo của nó, thì bạn nên dành thời gian vào mỗi sáng thức giấc, bữa trưa nghỉ ngơi và mỗi tối trước khi đi ngủ nói lời xin lỗi với những người, những vật mà mình đã gây ra sự đau khổ, tổn thương cho họ.

Khi bạn nỗ lực và kiên trì làm điều này với một sự thành tâm tuyệt đối, thì sau cùng các mối quan hệ của bạn sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.

Và dòng tiền của bạn cũng được hanh thông, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn.

2. Câu thần chú thứ 2: xin hãy tha thứ cho tôi

Ảnh minh họa: Internet

Để đối phương bao dung và tha thứ cho bạn, thì trước nhất bạn phải tự tha thứ cho chính mình trước cái đã.

Sau đó hãy bình tâm chờ đến khi người và vật mà bạn gây ra tôn thương, lỗi lầm cảm nhận được sự thành tâm của bạn.

Thì lúc đó họ sẽ tha thứ cho bạn và tất nhiên rồi điều đó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn, tối ngủ ngon hơn và cuộc sống mỗi ngày thêm ngập tràn niềm vui và ý nghĩa hơn.

3. Câu thần chú thứ 3: xin cám ơn bạn!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng đọc một cuốn sách có tên gọi là tôi biết ơn tôi giàu có, bạn cũng có thể tìm đọc cuốn sách này nếu muốn.

Quay trở lại với câu thần chú thứ 3 này, nếu như bạn thắc mắc rằng tại sao tôi lại phải nói lời cám ơn?

Thì tôi xin mạnh phép chia sẻ dựa trên sự trải nghiệm của bản thân và kết quả mà tôi nhận được, khi thực hành phương pháp chữa lành và với câu thần chú này.

Lời cám ơn ở đây được hiểu theo một cách sâu sắc hơn đó là lòng tri ân của bạn với vạn vật trong cuộc sống và những người, những vật dù là bị bạn gây ra sự tổn thương, đau đớn... nhưng tất cả đã chọn cách tha thứ cho bạn.

Cho nên, nếu như số tiền trong tài khoản của bạn ngày càng tăng lên, mối quan hệ của bạn với người yêu hay vợ chồng, đồng nghiệp ngày càng tốt đẹp.

Thì chứng tỏ bạn là một người có lòng biết ơn với con người và vạn vật xung quanh cuộc sống của mình.

Do vậy chúng ta có thể thấy rằng, khi lòng biết ơn của bạn càng sâu sắc và chân thành bao nhiêu, thì những điều tốt đẹp mà bạn nhận được trong cuộc sống sẽ càng nhiều bấy nhiêu.

Chính vì thế mà hãy luôn biết ơn và nói lời cảm ơn với những người luôn ở bên bạn, luôn bao dung cho những khiếm khuyết của bạn, tha thứ cho những tổn thương mà bạn đã gây ra cho họ và biết ơn đấng tối cao đã đưa bạn đến với thế giới này.

4. Câu thần chú thứ 4: tôi yêu bạn

Ảnh minh họa: Internet

Vạn vật trên đời này được sinh sôi và nảy nở như chúng ta thấy là nhờ bởi “tình yêu thương”, còn nếu ngược lại với tình yêu thương, thì thế giới sẽ chỉ tồn tại sự chiến tranh, lòng hận thù và chết chóc.

Do đó, nếu như bạn thực hiện phương pháp này với tình yêu bản thân và tình yêu thương dành cho những người, những việc mà bạn đã gây ra tổn thương thật sâu sắc.

Thì sự tổn thương trong tâm họ sẽ được chữa lành và họ sẽ tha thứ và bao dung cho bạn.

Còn nếu như bạn thực hiện phương pháp này bằng cách chỉ đọc thần chú mà không đặt tâm mình vào đối tượng mình xin lỗi và cám ơn.

Thì phép nhiệm màu sẽ không xảy ra, mối quan hệ của bạn với vợ, chồng, con cái, đồng nghiệp, thậm chí là với tiền… sẽ không được chữa lành.