Dứa (hay còn gọi là thơm) là loại trái cây nhiệt đới không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một quả dứa trung bình nặng khoảng 900 - 1.200 gram cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và enzyme, khiến loại trái cây này trở thành lựa chọn phổ biến trong thực đơn hằng ngày.

Hàm lượng kali và chất xơ trong dứa đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp và giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Thêm vào đó, enzyme bromelain còn có khả năng làm loãng máu tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim, giữ cho hệ thống mạch máu luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Ít ai biết rằng dứa là nguồn cung cấp mangan vô cùng dồi dào, một loại khoáng chất vi lượng cần thiết để phát triển xương và các mô liên kết. Chỉ cần một bát dứa tươi mỗi ngày là bạn đã cung cấp gần đủ lượng mangan cần thiết để duy trì mật độ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của hệ thống khung xương ở trẻ em.

Tăng cường hệ miễn dịch

Dứa là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào nhất, đáp ứng hơn 80% nhu cầu hằng ngày của cơ thể chỉ trong một khẩu phần ăn nhỏ. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính và giúp cơ thể chống lại các đợt cảm cúm, nhiễm trùng một cách hiệu quả.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt khỏi lão hóa

Dứa chứa nhiều Vitamin A và beta-carotene, những dưỡng chất thiết yếu để duy trì thị lực tốt và ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Việc tiêu thụ dứa thường xuyên giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các tác nhân từ môi trường, đảm bảo đôi mắt của bạn luôn sáng khỏe khi bước vào độ tuổi trung niên.

Hướng dẫn ăn dứa tốt cho sức khỏe

Dứa là loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhưng nếu ăn không đúng cách hoặc quá nhiều, nó có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của dứa mà vẫn an toàn:

Liều lượng an toàn

Trung bình 1 ngày ăn khoảng 80 - 150 gram dứa (tương đương 1-2 lát vừa) là hợp lý đối với người khỏe mạnh.

Không nên ăn quá 1 quả dứa lớn mỗi ngày, đặc biệt với người có vấn đề về dạ dày, đường huyết hay men răng yếu, vì lượng acid và bromelain trong dứa có thể gây kích ứng.

Thời điểm ăn hợp lý

Nên ăn dứa vào bữa phụ giữa buổi hoặc sau bữa ăn chính khoảng 30 phút đến 1 giờ. Tránh ăn khi bụng quá đói để tránh kịch ứng dạ dày.

Tránh ăn dứa quá gần giờ đi ngủ, vì bromelain và acid có thể gây khó chịu dạ dày.

Cách ăn dứa an toàn

Ăn tươi, nguyên quả hoặc thái miếng: Đây là cách giữ được tối đa vitamin C, chất xơ và enzyme bromelain.

Không nên ăn dứa quá chín nẫu hoặc ủ hóa chất bảo quản, vì có thể giảm chất dinh dưỡng và gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

Ăn kết hợp với các thực phẩm khác: Ví dụ ăn cùng sữa chua, salad hoặc trái cây khác để giảm tác động acid lên dạ dày.