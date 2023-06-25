Có lợi cho người thiếu máu: Trái xoài có lợi với phụ nữ mang thai và những người thiếu máu vì nó chứa nhiều chất sắt. Đồng thời lượng vitamin C có trong xoài sẽ làm cân bằng sự hấp thụ chất sắt từ các loại thực phẩm khác chẳng hạn như gạo. Nhìn chung, những phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ trở nên yếu ớt, hay mệt mỏi, vì thế mà họ nên ăn xoài cũng như các loại trái cây khác chứa nhiều chất sắt để bổ máu.

Phòng tránh ung thư: Trong thành phần dinh dưỡng , xoài có đến cả chục loại polyphenols - dưỡng chất thực vật quan trọng này có đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào tránh các DNA nguy hiểm có thể là nguồn gốc của nhiều căn bệnh nguy hiểm như bệnh tiểu đường type 2 hay bệnh ung thư - điều này đã được chứng minh trong một nghiên cứu trên cơ thể động vật, tác dụng của xoài như chất chống oxy hóa, có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Giúp tiêu hóa tốt: Xoài chứa một số enzyme giúp phá vỡ protein. Tính chất xơ của trái cây này giúp điều hòa tiêu hóa. Nó cũng rất giàu chất xơ ăn kiêng trước khi sinh, vitamin và khoáng chất.

Kiểm soát mức cholesterol: Xoài có hàm lượng vitamin C, pectin và chất xơ cao giúp giảm mức cholesterol huyết thanh. Các loại xoài tươi cũng giàu kali, là thành phần cần thiết của tế bào và chất dịch cơ thể. Nó giúp kiểm soát nhịp tim cũng như huyết áp.

Cải thiện sức sống của làn da và mái tóc: Vitamin A trong quả xoài đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì các biểu mô trên da, tóc và tuyến bã nhờn, giúp cho nang tóc khỏe mạnh, từ đó giúp mái tóc luôn được dưỡng ẩm chắc khỏe. 1 nghiên cứu trên động vật cho thấy: Thiếu vitamin A là nguyên nhân gây rụng tóc. 1 cốc xoài còn cung cấp cho cơ thể đến 75% lượng vitamin C cần thiết cho 1 ngày. Vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da, chống nếp nhăn và tránh cho da không bị chảy xệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt: Chất chống oxy hóa zeaxanthin trong quả xoài tác dụng giúp giảm thoái hóa điểm vàng vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, xoài cũng rất giàu vitamin A, tác dụng hỗ trợ thị lực, chống lại bệnh khô mắt và tránh được chứng mù đêm.

Những đối tượng không nên ăn xoài chín

Người bị dị ứng: Trong xoài chứa hợp chất urushiol có thể gây đau ở vùng bụng, sưng môi, khó thở đối với những người bị kích ứng với hợp chất này. Ngoài ra, một số người bị mẫn cảm với các chất có trong xoài sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như: ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, mắt khô, nổi mề đay.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh hen suyễn: Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng. Người mắc bệnh hen suyễn ăn xoài có thể bị dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây tổn hại phế quản.

Người bị tiểu đường: Hơn 90% calo trong xoài đến từ các loại đường glucose và fructose, do đó những người mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều xoài chín có thể làm tăng lượng đường trong máu khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh ngoài da: Trung y cho rằng sự suy giảm chức năng của tỳ khiến cho da nổi mụn. Quả xoài tính bình, thấp hàn, mà tỳ “sợ” nhất là thấp hàn. Thêm vào đó, lượng đường cao trong xoài chín sẽ khiến tình trạng bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ nặng thêm.

Người bị đau dạ dày: Hàm lượng vitamin C có trong xoài rất lớn dẫn đến tình trạng ợ hơi, trào ngược dịch vị, gây ra những cơn co bóp dạ dày thậm chí có thể dẫn tới chảy máu dạ dày vô cùng nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiêu chảy: Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên bị tiêu chảy nên tránh ăn loại quả nóng này bởi sẽ làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực.