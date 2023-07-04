Quả đu đủ vừa ngon ngọt vừa bổ dưỡng nhưng một số đối tượng này không nên ăn

Đu đủ chứa chất chống oxy hóa lành mạnh được gọi là carotenoids. Hơn thế nữa, cơ thể bạn hấp thụ các chất chống oxy hóa có lợi này từ đu đủ tốt hơn so với các loại trái cây và rau củ khác. Các nghiên cứu cho thấy, đu đủ lên men có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa ở người lớn tuổi, những người bị tiền tiểu đường, suy giáp và bệnh gan.

Đu đủ rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước với nhiều lợi ích cho sức khỏe . Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, đây cũng là chất chống oxy hóa tăng cường hệ miễn dịch của bạn, chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ chữa lành vết thương. Ngoài ra, vitamin C cần thiết để sản xuất collagen giữ cho móng tay, da, tóc và khớp của bạn khỏe mạnh. Một khẩu phần đu đủ (145g) cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày (75mg với nữ giới và 90mg với nam giới).

Tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa

Từ lâu, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ăn đu đủ có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng. Chất xơ trong quả có thể “thu gom” các độc tố gây bệnh trong kết tràng và bảo vệ tế bào khỏe mạnh trước nguy cơ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, đu đủ còn chứa các dưỡng chất như: folate, vitamin C, beta-carotene, vitamin E có tác dụng giảm thiểu bệnh ung thư kết tràng, đặc biệt là ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do gây tổn thương ADN. Vì vậy, tăng cường ăn loại quả này cũng là biện pháp phòng ngừa ung thư kết tràng.

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Bảo vệ chống tổn thương da

Ngoài việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh, đu đủ còn có thể giúp làn da của bạn trông săn chắc và trẻ trung hơn. Vitamin C và lycopene trong đu đủ bảo vệ làn da của bạn và có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa.

Giảm viêm

Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng ức chế quá trình sản xuất cytokine của cơ thể bạn. Cytokine là một nhóm protein được giải phóng trong quá trình viêm. Viêm mạn tính tàn phá sức khỏe của bạn bằng cách tăng nguy cơ mắc bệnh. Theo một đánh giá được công bố trên Biology, chất chiết xuất từ đu đủ mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng chống viêm, lão hóa, ung thư và bệnh mạn tính.

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Ai không nên ăn đu đủ?

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn loại quả này. Dưới đây là những người được khuyến cáo không nên ăn đu đủ.

Phụ nữ mang thai

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tờ BoldSky cho biết, đu đủ, đặc biệt là đu đủ xanh, khi ăn quá nhiều có thể gây sảy thai ngoài ý muốn. Đu đủ sống có rất nhiều mủ, là nguyên nhân có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, do đó có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng nếu chỉ ăn một lượng đu đủ vừa phải thì có thể không gây hại gì với sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh.

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Người bệnh suy gan không nên ăn đu đủ

Người bệnh suy gan thường xuyên phải sử dụng nhiều loại thuốc điều trị. Đu đủ có tác dụng giúp phục hồi sau các tác động độc hại trên gan và giảm tổn thương cho cơ quan này. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đăng tải trên Healthline cũng đề cập rằng, lá đu đủ có thể làm tăng nồng độ men GGT, ALP và bilirubin thường chỉ ra các bệnh gan đang hoạt động do xuất huyết và viêm. Vì vậy, tốt nhất những người bị suy gan nên tránh hoặc giảm ăn đu đủ. Nếu muốn ăn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

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Người bị suy giáp

Cyanogenic glycoside trong đu đủ không chỉ ảnh hưởng đến nhịp tim mà còn có thể cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa iốt trong cơ thể và gây ra các triệu chứng trầm trọng hơn ở những người bị suy giáp. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra ở những người ăn quá nhiều đu đủ.

Những người bị dị ứng

Những người bị rối loạn hô hấp như hen suyễn, hoặc bất kỳ trường hợp dị ứng nào, hãy cẩn thận khi ăn đu đủ. Đôi khi phấn hoa có thể dính lên vỏ đu đủ nên khi gọt đu đủ cần đeo găng tay. Vứt vỏ và găng tay vào thùng rác ngay sau khi gọt xong. Dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng sau: sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt.