Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi

Dinh dưỡng 23/06/2023 11:26

Chanh pha gừng là sự kết hợp ấm nóng, ngọt cay, uống một ly buổi sáng bạn liền nhiều năng lượng hơn.

Chanh pha gừng liệu có thực sự tốt?

Nước chanh được yêu thích vì nó đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp giảm đau đầu và mệt mỏi, giải độc cơ thể và thanh nhiệt trong những ngày nóng bức. Ngoài ra, nước chanh còn có hương vị chua nhẹ, thơm ngon và dễ uống, đặc biệt là vào mùa hè. 

Nước chanh thường được thêm chút đường cho dễ uống. Tuy nhiên nhiều người chưa biết đến công thức nước chanh + gừng siêu tốt. Đó là một sự pha trộn ấm áp của hương vị ngọt, cay và hoàn hảo để trở thành một thức uống buổi sáng.

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công thức pha chanh với gừng 

Làm nước giải độc từ chanh và gừng

Chuẩn bị nguyên liệu

250ml nước ấm

1 muỗng bột gừng nghiền

1 quả chanh

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách thức tiến hành

1. Vắt nước chanh vào cốc nước ấm.

2. Thêm bột gừng và khuấy đều (có thể nêm nếm bằng mật ong).

3. Loại thức uống này rất tốt để giải độc cho cơ thể, nên uống vào buổi sáng.

Làm trà gừng giải cảm 

Chuẩn bị nguyên liệu

250ml nước

2 - 3 lát gừng (khoảng 20gram)

Chanh

Cách thức tiến hành

1. Đun nóng nước sôi, sau đó cho ra ly.

2. Thêm gừng và ngâm trong 5 phút, sau đó đậy nắp lại.

3. Khi hết 5 phút, thêm nước cốt 1 quả chanh vào là có thể thưởng thức.

4. Nên uống trà này trước khi ăn sáng.

Lfm ốt gừng và chanh

Chuẩn bị nguyên liệu

1 củ gừng

Nước cốt chanh

Gia vị nêm nếm (đường, tiêu, muối,...)

Rau trộn salad tùy thích ( cà chua, cà rốt, hành tây, cải,...)

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu

1. Gọt bỏ vỏ gừng, cắt sợi nhỏ, trộn cùng nước cốt chanh.

2. Nêm nếm cho vừa ăn (có thể thêm mè để tạo hương vị).

3. Trộn nước sốt với các loại rau.

Công dụng bất ngờ khi kết hợp chanh và gừng

Giảm buồn nôn

Trong nhiều thế kỷ, gừng là một biện pháp khắc phục hiệu quả tại nhà cho chứng buồn nôn và ốm nghén (đối với phụ nữ mang thai). Các nghiên cứu từ Tây Ban Nha cho thấy gừng là một trong những nguyên liệu hiệu quả nhất để điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, khó tiêu, tiêu chảy và đau bụng. Việc thưởng thức nước chanh gừng là một trong những cách có thể giúp bạn nhận được những lợi ích đó.

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Nước chanh sả gừng cũng được biết đến với tác dụng làm đẹp da hiệu quả. Sả có vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, giúp làm giảm mụn trứng cá, làm săn chắc các cơ và mô trong cơ thể, giúp mang tới làn da mịn màng, sạch mụn.

Giúp gan sạch khỏe

Sự kết hợp giữa chanh và gừng cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện chức năng gan, làm sạch gan và thúc đẩy sức khỏe tổng thể của gan. Các nghiên cứu của Iran đã báo cáo rằng việc sử dụng gừng và chanh riêng lẻ trong thời gian dài có lợi để điều trị bệnh gan, cho dù nó có liên quan đến rượu hay không.

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thanh lọc cơ thể 

Nước chanh sả gừng có tác dụng thanh lọc cơ thể rất tốt. Sả giúp loại bỏ axit uric khỏi cơ thể, giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận, bàng quang...

Cải thiện tình trạng huyết áp thấp

Sả giúp hỗ trợ khả năng tuần hoàn máu, trong khi gừng có tác dụng điều hòa huyết áp, tăng huyết áp đối với những người bị huyết áp thấp. cơ tim, đột quỵ...

Pha nước chanh nhớ thêm một thứ này giúp thải độc gan cực hiệu quả làn da lại trắng hồng như tuổi đôi mươi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi kết hợp chanh với gừng

- Mỗi ngày chỉ nên uống nhiều nhất 2 cốc nước chanh gừng, nếu không có thể gây ợ chua, khó chịu ở dạ dày.

- Nước chanh gừng rất tốt nếu uống vào buổi sáng nhưng cần ăn lót dạ trước khi uống.

- Nếu bạn đang sử dụng thức uống này để hỗ trợ giảm cân, hãy uống 2 cốc sáng và tối. Vào bữa tối thì nên uống trước bữa ăn khoảng 30 phút.

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