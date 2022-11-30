Nuôi dưỡng con trọn vẹn không khó như mẹ nghĩ, chỉ cần bắt đầu từ “nghi thức” bữa sáng

Khảo sát 11 quốc gia cho hay, mẹ hiện đại dành 104 phút mỗi ngày nuôi dưỡng con. Với bao bà mẹ lòng luôn hướng về con, chừng đó thời gian là chưa đủ để cho con khởi đầu vững vàng. Song đấy là mẹ chưa biết đến cách nuôi dưỡng trọn vẹn từ quỹ thời gian ít ỏi nhưng chất lượng mà thôi. Đơn giản lắm, Hiệp hội Giáo dục Trẻ em (NAEYC) khuyên mẹ hãy kết nối hàng ngày với con bằng những nghi thức đặc biệt chỉ của riêng hai người.

Bữa sáng là nghi thức đầu tiên để mẹ nuôi dưỡng và kết nối với con mỗi ngày mới. 15-30 phút sáng qua nhanh lắm, NAEYC gợi ý mẹ hãy đơn giản hóa bữa ăn, chuẩn bị ít thôi để… dư dôi vài phút trò chuyện với con. Đừng ép bản thân phải cầu kỳ nấu món này, buộc con ăn món kia mới tốt, mẹ nhé!

Mẹ hãy cứ để con chọn món yêu thích, xôi hộp hay bánh mì vắng bóng protein cũng được, uống thêm hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan là an tâm nạp bữa sáng đủ chất để khởi đầu ngày mới rồi! Sở dĩ chọn sữa tươi Cô Gái Hà Lan, là bởi 99% trẻ đều thích mê vị ngon tự nhiên này. Quan trọng hơn, mỗi hộp sữa 180ml gói đủ đầy dinh dưỡng của 7 thực phẩm, đặc biệt là đạm tốt.

Khảo sát SEANUT 2 bắt lỗi 96% mẹ cho con ăn sáng mỗi ngày nhưng 50% vẫn thiếu đến 8 loại chất cần thiết, bởi uống ít hơn 4 hộp sữa mỗi tuần. Biết điều này, nên Cô Gái Hà Lan còn tối ưu hàm lượng đạm béo tốt tự nhiên và bổ sung 9 vi chất mà trẻ thường thiếu vào dòng sữa mới. Một khởi đầu vững vàng cần được nuôi dưỡng trong cơ thể khỏe mạnh - cũng chính là triết lý “nuôi dưỡng” mà nhãn sữa đã đi cùng mẹ suốt 25 năm nay.

Nuôi dưỡng chưa đủ, hãy dạy con yêu thương thật nhiều

Mẹ là người thầy vĩ đại nhất của con, vậy nên, hành trình xây bệ phóng cho con không thể thiếu sự tiếp dưỡng yêu thương từ mẹ đâu! Dù bận cỡ nào, mẹ đừng quên dành 3 giây để nói yêu con, 3 phút chia sẻ thân mật, 5 phút cùng con tái chế hộp sữa thành hộp bút… Mỗi chút thời gian đều tạo ra tác động tích cực, quan trọng là mẹ thực sự có mặt bên con.

Ngay cả việc uống sữa, 99% mẹ chọn Cô Gái Hà Lan không chỉ bởi mẹ an tâm chất lượng và giá cả, mà còn bởi vỏ hộp giấy nâu dạy con thêm yêu Trái Đất. “Hộp sữa biết yêu môi trường” làm từ cây mía, giảm phát thải 10,4% CO2. Mỗi sáng một hộp sữa giấy nâu, mẹ và con sẽ góp sức giúp trái đất khoẻ hơn, giảm CO2 và nhựa hại tương đương 71 triệu túi nilon trong 10 năm tới rồi đấy!

Cách mẹ ân cần giải thích vì sao bữa sáng luôn có hộp sữa giấy nâu sẽ định hình lên thế hệ tiếp nối biết thương hành tinh này nhiều hơn. Cô Gái Hà Lan cũng giống như mẹ, mong mỏi cho con khởi đầu vững vàng từ những điều nhỏ nhất: dinh dưỡng đủ đầy nuôi dưỡng thể chất và hộp sữa nâu nuôi dưỡng tình yêu môi trường. Mang 2 điều tuyệt vời nhất đến bữa sáng, Cô Gái Hà Lan sẽ luôn ở đây, đồng hành cùng mẹ tiếp dưỡng thế hệ tương lai.

Gần 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Cô Gái Hà Lan (thuộc FrieslandCampina Việt Nam) luôn cam kết lấy sứ mệnh phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh.

Tiếp nối sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho người dùng, năm 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng với sản phẩm sữa mới “dinh dưỡng hơn, vị ngon hơn”, cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Ngoài ra, bao bì giấy nâu với lớp nhựa sinh học làm từ cây mía thân thiện với môi trường, cũng là một phần cam kết bền vững của Cô Gái Hà Lan vì sự phát triển của ngành sữa Việt.