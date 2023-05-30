Các nghiên cứu khác còn cho thấy những người thường xuyên uống nước sẽ có tỉ lệ mắc ung thu phổi và ung thư da thấp hơn những người không uống. Lượng calcium cao sẽ hỗ trợ những người có nguy cơ loãng xương.

Cam là loại quả có vị chua ngọt, tính mát, có tác dụng giải khát, kích thích tiêu hóa và giúp giải rượu rất tốt. Vỏ cam có tính cay, ấm, tiêu đàm, hỗ trợ tiêu hóa. Theo ước tính, trong 200ml nước cam có chứa 100 % vitamin A, C, 20 % calcium và đặc biệt là vitamin B9 có tác dụng ngăn ngừa bệnh ung thư và chống lão hóa. Lượng vitamin C trong nước cam giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể nên nếu dùng thường xuyên và hợp lí sẽ giúp cơ thể tránh bị nhiễm lạnh và cảm cúm khi thời tiết thay đổi.

Nước cam nguyên chất là loại loại nước ép 100% từ quả cam tươi và không hề trải qua quy trình chế biến nào khác ngoài khử trùng bằng nhiệt. Chính vì vậy, loại nước cam này vẫn giữ nguyên được hương vị và không bị biến đổi về thành phần dinh dưỡng .

Thói quen uống nước cam được nhiều người duy trì thường xuyên hoặc thậm chí là mỗi ngày. Với hương vị ngọt mát, dễ uống, cam ép trở thành loại nước giải khát, bổ dưỡng cho cơ thể. Mặc dù vậy, bạn có bao giờ thắc mắc nước cam có những loại gì không. Trên thực tế, có những sản phẩm được gọi là nước cam nhưng bạn tốt nhất không nên sử dụng, lạm dụng đâu nhé! Những loại nước cam có thể uống bao gồm:

Nước cam pha chế với các loại hoa quả khác

Một cách uống nước cam khác bạn có thể tham khảo thực hiện đó chính là pha chế nước cam với các loại trái cây, rau củ khác. Chẳng hạn pha cùng táo, cà rốt, dâu tây,… Hỗn hợp nước ép mới này là sự hòa quyện của 2 hay nhiều hương vị chắc chắn sẽ tạo nên sự mới lạ, thú vị.

Nước cam hỗn hợp

Nước cam hỗn hợp là dòng sản phẩm đã có cho thêm một số chất khác như hương liệu, chất tạo ngọt, chất ổn định,… Chúng chính là những lon, chai nước cam ép được bán tại thị trường. Mặc dù bạn có thể uống loại nước cam này tuy nhiên chúng không thực sự tốt cho cơ thể. Điều này đến từ nguyên nhân: các thành phần dinh dưỡng trong nước cam đã bị biến đổi, chuyển hóa. Đó cũng chính là nguyên nhân nếu bạn uống quá nhiều loại nước cam này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Nên uống nước cam lúc nào tốt nhất

Uống nước cam đúng cách cũng cần dựa vào thời điểm thích hợp. Theo đó, các chuyên gia đều nói rằng, 1 đến 2 giờ sau khi ăn là khoảng thời gian thích hợp nhất để uống nước cam. Lúc này dạ dày đã tiêu hóa hết các thức ăn trước đó và sẵn sàng để làm nhiệm vụ mới. Ngoài ra, uống nước cam thời điểm này cũng giúp bạn no lâu hơn, ít thèm ăn vặt hơn. Đặc biệt, không nên ăn cam khi vừa ăn no có thể khiến bạn gặp phải tình trạng chướng bụng.

Bạn cũng cần chú ý rằng, không nên uống nước cam vào ban đêm trước khi đi ngủ. Bởi lẽ trong thành phần của loại nước này có yếu tố lợi tiểu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi sử dụng nước cam để giải khát

Không uống nước cam khi đang dùng thuốc kháng sinh

Lưu ý khi sử dụng nước cam để giải khát đầu tiên là nên tránh ăn hoặc uống nước cam khi đang điều trị bệnh bằng kháng sinh. Đây là một sai lầm mà rất nhiều người mắc phải. Nhiều người uống nước cam khi đang dùng kháng sinh với mục đích là để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. Thế nhưng, trong nước cam lại có chứa axit. Axit trong nước cam sẽ tác dụng và làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc. Do đó, thuốc sẽ bị giảm tác dụng.

Nếu uống nước cam khi dùng thuốc sẽ làm bệnh kéo dài, lâu khỏi hơn. Chúng còn khiến cơ thể hấp thụ thuốc chậm bởi có chứa chất làm bất hoạt men vận chuyển thuốc.

Tuy nhiên, những bệnh nhân bị viêm gan, huyết áp cao có thể ăn cam thường xuyên. Chúng có tác dụng tốt trong việc đẩy mạnh chức năng giải độc của gan, tăng cường chuyển đổi cholesterol trong cơ thể,…

Không uống nước cam khi bị viêm loét dạ dày

Nước cam tốt cho sức khỏe nhưng không tốt với tất cả, đặc biệt những người bị mắc viêm loét dạ dày.

Nguyên nhân là do nước cam có chứa các axit hữu cơ. Khi vào cơ thể, nước cam làm tăng axit trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng. Những người bị viêm loét sẽ cảm thấy nóng ngực, buồn nôn, đau dạ dày, và vết loét có thể nặng hơn. Do đó, bạn cần lưu ý để tránh làm bệnh tình thêm trầm trọng.

Những người bị viêm tuyến tụy, tiêu chảy cũng không nên uống nhiều nước cam. Nước cam có tác dụng nhuận tràng, nếu đang bị tiêu chảy thì tốt nhất nên hạn chế uống.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế uống nước cam ngay sau khi ăn

Lưu ý khi sử dụng nước cam để giải khát tiếp theo bạn cần ghi nhớ là không được uống nước cam ngay sau khi ăn.

Nước cam có chứa đường tự nhiên. Ngay sau khi ăn, lượng đường trong cơ thể ở mức cao, kết hợp với đường có trong nước cam sẽ gây ra hiện tượng lên men đường. Bạn sẽ có cảm giác tức bụng, đầy hơi rất khó chịu.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn chỉ nên uống nước cam sau khi ăn ít nhất 30 phút.

Uống nước cam vào buổi tối có thể gây mất ngủ

Nước cam không có chứa chất gây ức chế cơn ngủ nhưng chúng lại giàu nước và các khoáng chất có tác dụng lợi tiểu. Do vậy, nếu bạn uống nước cam vào buổi tối sẽ có thể gây ra hiện tượng đi tiểu đêm nhiều lần. Vì thế mà gián đoạn giấc ngủ, khiến bạn ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc.

Đối với người cao tuổi, thường xuyên mắc chứng mất ngủ, việc uống nước cam sẽ khiến người cao tuổi càng khó ngủ hơn. Mất ngủ gây ra mệt mỏi, suy nhược cơ thể, giảm tập trung.

Cam và củ cải kết hợp với nhau có thể gây bệnh

Khi sử dụng nước cam để giải khát cần lưu ý không dùng với các món ăn có chứa củ cải.

Khi cơ thể tiêu hóa củ cải sẽ sản xuất ra một chất là sulfate. Chất này được chuyển hóa để tạo thành thioxianic axit. Đây là một chất có liên quan đến các về đến tuyến giáp. Nếu bạn ăn cam tại thời điểm này, chất flavonoid có trng cam sẽ phân hủy trong đường ruột tạo thành axit hydroxy và axit ferulic. Hai chất này ức chế thioxianic axit về tuyến giáp, gây ra bệnh bướu cổ.

Không uống sữa trước và sau khi uống nước cam

Protein có trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam. Phản ứng này gây ảnh hướng đến quá trình tiêu hóa. Cơ thể không hấp thụ được thức ăn, gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi. Nếu lặp lại trong thời gian dài sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa.

Bạn chỉ nên uống sữa trước hoặc sau khi uống nước cam ít nhất 1 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn cam ngon

Những quả cam ngon sẽ có phần vỏ bóng và cầm rất chắc tay. Ngược lại những quả cam cầm nhẹ tay sẽ ít nước, xốp và tép khô. Khi mua cam bạn nên chọn những quả có phần xung quanh cuống cam dày và phần chính giữa lõm sẽ là cam ngon. Nếu là cam sành bạn không nên chọn những quả quá to, da sần sùi vì thường những quả này là những quả ít nước, không ngọt.

Hy vọng những chia sẻ về cam và cách pha nước cam đã giúp bạn có thể pha được những ly đồ uống ngon và chuẩn vị nhất, bổ sung vitamin cho cơ thể trong những ngày thời tiết thay đổi. Và đặc biệt hiểu về tác dụng và những lưu ý để sử dụng nước cam hiệu quả nhất.