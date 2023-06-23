Những thức uống giúp giải độc gan và thanh nhiệt vào mùa hè mà bạn không nên bỏ lỡ

Dinh dưỡng 23/06/2023 19:59

Dưới đây là một số loại nước uống không chỉ hỗ trợ giải độc gan mà chúng còn có thể giúp bạn bổ sung lượng nước hàng ngày.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó đảm nhận vai trò chính trong quá trình lọc và thải độc tố ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, với sự tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, thói quen ăn uống không tốt, sử dụng thuốc hoặc các chất độc khác, gan sẽ bị quá tải và không thể hoạt động hiệu quả. Mách bạn những thức uống giúp giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể.

Nước ép táo và chanh với quế

Bạn có thể thử loại nước ép táo và quế thơm ngon để giúp giải độc gan. Táo là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa … Chanh chứa vitamin c, giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.

Những thức uống giúp giải độc gan và thanh nhiệt vào mùa hè mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 1
Táo kết hợp với quế cũng giúp đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Quế thanh có rất nhiều công dụng: hỗ trợ chữa trị một số bệnh liên quan đến hệ hô hấp, hệ tim mạch, nhiễm trùng da, bệnh đái tháo đường.

Cách làm bạn có thể sử dụng 2 quả táo, 1 thanh quế, nước lọc (bao nhiêu tùy thích). Đun sôi một cốc nước trong chảo và thêm thanh quế. Hạ nhỏ lửa, đậy nắp chảo và để quế sôi trong vài phút. Sau đó để nguội và cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Bạn có thể thêm vài viên đá để uống.

Trà Atiso

Atiso được coi là “thần dược” với lá gan. Trong Atiso có hoạt chất cynarin và silymarin là 2 chất chống oxy hóa có công dụng tuyệt vời trong việc phục hồi chức năng cho các tế bào của gan, giải độc gan, giúp thải các độc tố trong gan, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như viêm gan B mãn tính, men gan tăng cao, …

Những thức uống giúp giải độc gan và thanh nhiệt vào mùa hè mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 2
Trà Atiso giúp giải độc gan - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chất cynarin có trong lá Atiso còn giúp diều tiết dòng chảy của mật trong hệ thống dẫn mật, kích thích tăng tiết mật gấp 4 lần bình thường. Cơ chế tăng tiết mật này giúp gan bài tiết chất độc và phục hồi chức năng gan tốt hơn, vì thế gan của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn.

Cách làm đem hoa rửa sạch, cho hoa atiso vào nồi, nước lọc, sau đó đun sôi. Sau khi nước sôi thì điều chỉnh lửa nhỏ dần, thêm đường phèn vào nước, đun đến khi đường tan hết thì tắt bếp, để nguội và thưởng thức.

Nước ép dưa hấu gừng

Dưa hấu không chỉ là một loại trái cây cung cấp nước mà còn chứa lecopene (chất chống oxy hóa có đặc tính kháng viêm và chống ung thư) giúp hỗ trợ sức khỏe của gan. Bên cạnh đó, gừng có đặc tính chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa.

Sinh tố chanh, dưa leo, mùi tây

Ngoài nguồn vitamin dồi dào, sinh tố chanh, dưa leo, mùi tây còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và dễ dàng loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, thanh lọc gan và toàn bộ cơ thể. Còn dưa leo giàu chất xơ, giúp lợi tiểu, tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể và giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định.

Những thức uống giúp giải độc gan và thanh nhiệt vào mùa hè mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3
Sinh tố chanh, dưa leo, mùi tây - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần chuẩn bị một ít nước cốt chanh và 1 trái dưa leo thái lát và một nhúm rau mùi tây rửa sạch. Sau đó, cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay đến khi hỗn hợp nhuyễn và mịn. Bạn có thể uống ngay để thưởng thức được vị tươi ngon của sinh tố hoặc cũng có thể cho vào ngăn đá để lạnh rồi mới dùng.

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