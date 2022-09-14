Những thực phẩm lành mạnh nên được "ưu ái" trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư

Dinh dưỡng 14/09/2022 07:50

Điều trị ung thư là một quá trình cần nhiều sự chú ý và cố găng. Trong quá trình điều trị bệnh ung thư rất nhiều người mắc bệnh không được chăm sóc dinh dưỡng đúng cách gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như suy dinh dưỡng, thể lực bị suy kiệt trầm trọng hay sụt cân. Đối với bệnh nhân ung thư, việc cân nhắc và lựa chọn các thực phẩm trong thực đơn dinh dưỡng luôn là một điều rất cần thiết.

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số loại thực phẩm bổ trợ bạn trong quá trình chống lại ung thư:

Thực phẩn nên ăn khi bị ung thư

Rau

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua, carr ots, đậu Hà Lan, bí đỏ và củ cải cung cấp vitamin và chất xơ.

Cà chua, cà chua xay nhuyễn và mùi tây (đặc biệt tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt).

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải có chứa các hóa chất thực vật có thể chuyển đổi estrogen xấu thành estrogen tốt, do đó làm giảm nguy cơ ung thư cũng như nguy cơ tái phát.

Măng tây và cải Brussel giàu chất chống oxy hóa.

Bầu đắng để giảm lượng đường trong máu.

Rau xanh cung cấp canxi và sắt.

Trái cây

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cam cung cấp vitamin C

Chuối, kiwi, đào, xoài, lê và dâu tây cung cấp vitamin và chất xơ.

Quả bơ, ổi, mơ, quả sung, mận khô và nho khô để cung cấp năng lượng.

Protein

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thịt nạc, cá, gia cầm, trứng.

Các sản phẩm từ sữa, các loại hạt, đậu khô, hạt dẻ và đậu gà.

Thực phẩm từ cá và đậu nành (đặc biệt tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt).

Carbohydrate

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cơm, mì, bánh mì chapatti, bánh mì nguyên cám và mì ốn.g

Bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, ngô, khoai tây, đậu và các sản phẩm từ sữa.

Mật ong được tiêu thụ vừa phải vì các đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thực phẩm nên tránh khi bệnh nhân ung thư

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chiên, nướng, vì khi nướng để protein động vật tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ tạo ra các sản phẩm phụ gây ung thư.

Ăn quá nhiều muối, đường và thức ăn nhiều dầu mỡ.

Thịt đỏ và các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích.

Thực phẩm bảo quản như dưa chua, mứt, kiam chye (mù tạt xanh muối) và trứng kỷ vì chúng chứa nitrit gây ung thư.

Giảm thiểu rượu.

Những thực phẩm lành mạnh nên được 'ưu ái' trong chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bệnh nhân ung thư nên tránh bổ sung quá nhiều vitamin, vì chúng hoạt động như chất chống oxy hóa và có thể gây trở ngại cho quá trình hóa trị khi dùng với liều lượng lớn.

Theo Healthxchange

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