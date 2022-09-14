Dưới đây là một số loại thực phẩm bổ trợ bạn trong quá trình chống lại ung thư:

Cà chua, cà chua xay nhuyễn và mùi tây (đặc biệt tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt).

Cà chua, carr ots, đậu Hà Lan, bí đỏ và củ cải cung cấp vitamin và chất xơ.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ và bắp cải có chứa các hóa chất thực vật có thể chuyển đổi estrogen xấu thành estrogen tốt, do đó làm giảm nguy cơ ung thư cũng như nguy cơ tái phát.

Măng tây và cải Brussel giàu chất chống oxy hóa.

Bầu đắng để giảm lượng đường trong máu.

Rau xanh cung cấp canxi và sắt.

Trái cây

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Cam cung cấp vitamin C

Chuối, kiwi, đào, xoài, lê và dâu tây cung cấp vitamin và chất xơ.

Quả bơ, ổi, mơ, quả sung, mận khô và nho khô để cung cấp năng lượng.

Protein

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Thịt nạc, cá, gia cầm, trứng.

Các sản phẩm từ sữa, các loại hạt, đậu khô, hạt dẻ và đậu gà.

Thực phẩm từ cá và đậu nành (đặc biệt tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt).

Carbohydrate

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Cơm, mì, bánh mì chapatti, bánh mì nguyên cám và mì ốn.g

Bánh quy làm từ ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, ngô, khoai tây, đậu và các sản phẩm từ sữa.

Mật ong được tiêu thụ vừa phải vì các đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Thực phẩm nên tránh khi bệnh nhân ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chiên, nướng, vì khi nướng để protein động vật tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ tạo ra các sản phẩm phụ gây ung thư.

Ăn quá nhiều muối, đường và thức ăn nhiều dầu mỡ.

Thịt đỏ và các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, giăm bông, xúc xích.

Thực phẩm bảo quản như dưa chua, mứt, kiam chye (mù tạt xanh muối) và trứng kỷ vì chúng chứa nitrit gây ung thư.

Giảm thiểu rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bệnh nhân ung thư nên tránh bổ sung quá nhiều vitamin, vì chúng hoạt động như chất chống oxy hóa và có thể gây trở ngại cho quá trình hóa trị khi dùng với liều lượng lớn.

Theo Healthxchange