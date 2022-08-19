Thích ăn snack nhưng lại sợ hương liệu công nghiệp và chất bảo quản. Các mẹ đừng lo vì đã có ngay công thức làm snack khoai tây cực đơn giản mà ngon hơn cả các loại snack đóng gói hiện có trên thị trường.

Nguyên liệu:

- Khoai Tây

- Bột phomai

- Dầu ăn

- Muối ăn

Cách làm :

- Khoai tây gọt vỏ ngâm vào nước muối 10 phút

- Dùng dao cắt khoai tây thành những lát mỏng (cắt theo chiều ngang củ khoai tây), vẫn ngâm trong tô nước muối - ngâm 5 phút.

- Vớt lát khoai tây rửa thật sạch qua nước lạnh rồi vớt ra rỗ để thật ráo nước

- Ngâm lát khoai tây vào tô nước đá lạnh - ngâm 10 phút, tiếp tục vớt ra rỗ để thật ráo nước rồi trải đều khoai ra rổ rồi phơi nắng 30 phút

- Chiên khoai ngập dầu cho vàng giòn rồi vớt ra để ráo dầu (nếu muốn khoai giòn rụm thì chiên 2 lần)

- Cho khoai Tây vào túi zip rồi cho bột phô mai và lắc đều.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Nguyễn Việt Hà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-tu-san-xuat-snack-khoai-tay-tai-gia-de-lam-lai-an-toan-thuc-pham-tu-nay-tha-ho-cho-con-tre-an-vat-ma-khong-so-ruoc-benh-vao-nguoi-493083.html