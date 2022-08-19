Không cần đến nha khoa đắt đỏ, 6 thực phẩm này chính là những "dũng sỹ" làm trắng răng tuyệt vời mà bạn có thể tận dụng từ ngay căn bếp nhà mình

Răng xỉn màu khiến bạn có phần tự ti và muốn tìm kiếm những phương pháp cải thiện tình trạng này. Nhưng nếu bạn không muốn tốn quá nhiều chi phí vào các lần đến nha khoa thẩm mỹ thì đây chắc chắn là bài viết dành cho bạn.
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Loại bỏ răng ố vàng là một nhiệm vụ nặng nhọc với không ít người. Cho dù chúng ta đánh răng bằng loại kem đánh răng có hương vị nào đi chăng nữa thì việc răng bị ố vàng là điều nằm ngoài khả năng của chúng ta. Có thể là do chăm sóc răng miệng không đúng cách hoặc do một số thực phẩm, có thể có một danh sách dài các lý do đằng sau việc răng ố vàng. Không có một lượng nước súc miệng hoặc cách đánh răng nào có thể làm biến mất nó hoàn toàn.
Tuy nhiên, cũng giống như mọi vấn đề khác trên thế giới, ố vàng răng cũng có thể giải quyết với một số giải pháp tự nhiên! Hãy thử những mẹo nhà bếp đơn giản này để tạm biệt răng ố vàng mãi mãi nhé.
Giấm táo
Đặc tính kháng khuẩn của giấm táo có thể giúp bạn mang lại nụ cười trắng sáng. Tất cả những gì bạn cần làm là trộn nước súc miệng thông thường của bạn với một ít giấm táo. Sau đó, xúc miệng bằng loại nước này để loại bỏ răng ố vàng trên răng. Lặp lại điều này thường xuyên nhưng nhớ đừng lạm dụng quá nhiều vì giấm táo có thể dẫn đến hư men răng.
Nghệ
Đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn của nghệ có thể giúp chăm sóc răng miệng. Trước khi đánh răng, hãy bỏ kem đánh răng thông thường của bạn và thay vào đó đánh răng bằng bột nghệ để có được nụ cười lấp lánh ngay lập tức. Sau khi hoàn tất, hãy rửa sạch bột nghệ khỏi miệng và sau đó đánh răng bằng kem đánh răng.
Vỏ cam
Tính chất axit của vỏ cam làm cho nó trở thành một chất tẩy trắng tự nhiên và có thể loại bỏ màu vàng ố của răng trong thời gian nhanh chóng. Chà và rửa sạch răng của bạn với mặt trong của vỏ cam thường xuyên trước khi đi ngủ và kết quả tốt sẽ sớm hiển thị!
Dầu dừa
Súc miệng bằng dầu dừa ngay sau khi thức dậy có thể giúp bạn mang lại nụ cười triệu đô đó. Sau khi xúc, hãy xúc miệng lại với nước và đánh răng bằng kem đánh răng thông thường của bạn. Thêm điều này vào thói quen buổi sáng của bạn thực sự có thể giúp làm trắng răng một cách tự nhiên.
Than hoạt tính
Than hoạt tính có lẽ là một trong những chất tẩy rửa tự nhiên hiệu quả nhất. Hãy sở hữu ngay cho mình một loại kem đánh răng có hàm lượng than hoạt tính cao và sử dụng bàn chải để có được kết quả lấp lánh ngay lập tức! Đảm bảo rằng bạn không để kem trên răng quá lâu trước khi xúc miệng, nếu không rất có thể nó có thể phản tác dụng.
Baking Soda
Chất mài mòn nhẹ có thể giúp loại bỏ màu vàng trên răng gọi tên baking soda. Đánh răng bằng baking soda không chỉ giúp làm trắng răng mà còn ngăn vi khuẩn trú ngụ bên trong miệng. Trộn hai thìa nước với một thìa muối nở và đánh bằng hỗn hợp này để có kết quả tốt hơn.
Theo Times of India