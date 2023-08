Không cần đến nha khoa đắt đỏ, 6 thực phẩm này chính là những "dũng sỹ" làm trắng răng tuyệt vời mà bạn có thể tận dụng từ ngay căn bếp nhà mình

Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ răng ố vàng là một nhiệm vụ nặng nhọc với không ít người. Cho dù chúng ta đánh răng bằng loại kem đánh răng có hương vị nào đi chăng nữa thì việc răng bị ố vàng là điều nằm ngoài khả năng của chúng ta. Có thể là do chăm sóc răng miệng không đúng cách hoặc do một số thực phẩm, có thể có một danh sách dài các lý do đằng sau việc răng ố vàng. Không có một lượng nước súc miệng hoặc cách đánh răng nào có thể làm biến mất nó hoàn toàn.

Tuy nhiên, cũng giống như mọi vấn đề khác trên thế giới, ố vàng răng cũng có thể giải quyết với một số giải pháp tự nhiên! Hãy thử những mẹo nhà bếp đơn giản này để tạm biệt răng ố vàng mãi mãi nhé.