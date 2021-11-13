Những loại thức uống lành mạnh phù hợp cho việc giảm cân của hội chị em

Nước là thức uống lành mạnh nhất mà bạn có thể uống nếu muốn giảm cân. Khi bạn uống một cốc nước trước bữa ăn, bạn sẽ cảm thấy no hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Ilana Muhlstein chia sẻ: "Bạn càng uống nhiều nước, bạn sẽ càng giảm được nhiều cân. Lượng nước bạn cần uống mỗi ngày khác nhau ở mỗi người. Đối với một người, 1,5 đến 2 lít một ngày là mức tối thiểu, có trường hợp thì cần 3 lít. Ngoài ra, việc uống đủ nước không chỉ giúp giảm cân mà còn rất tốt cho làn da.

Nước trái cây

Đến một lúc nào đó bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi chỉ uống nước lã. Bạn cũng có thể thêm một ít nước trái cây vào cốc nước của mình, chẳng hạn như nước ép cam, táo, bưởi... Bằng cách này, nước 'nhàm chán' của bạn có vị ngọt hơn một chút, nhưng nó vẫn là một trong những thức uống lành mạnh trong thời gian bạn giảm cân.

Trà xanh

Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin. Những chất catechin này có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất và đốt cháy nhiều chất béo trong cơ thể. Một phân tích của 14 nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều trà xanh giảm cân nhiều hơn khoảng 4kg so với những người không uống trà xanh.

Nước ép sơ ri

Mất ngủ thường liên quan đến béo phì, tăng cân và khó giảm cân. Một loại trái cây có thể giúp bạn ngủ ngon hơn là sơ ri. Nước ép trái cây ngon lành này tự nhiên chứa nhiều melatonin và tryptophan. Những chất này đảm bảo rằng bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, ngủ sâu và lâu hơn.

Cà phê

Một tách cà phê có thể giúp bạn giảm cân. Một nghiên cứu gần đây cho thấy uống 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm 4% lượng mỡ trong cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, caffeine có ảnh hưởng tích cực đến quá trình trao đổi chất của bạn.

Nước bưởi

Nếu bạn ưa thích đồ uống ngọt, nước ép trái cây này là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần, 100 người đàn ông và phụ nữ béo phì được chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên ăn nửa quả bưởi trước mỗi bữa ăn, nhóm thứ hai uống một ly nước bưởi trước mỗi bữa ăn, nhóm cuối cùng không lấy được quả bưởi nào.

Theo trung bình, những người ăn bưởi giảm khoảng 1,6 kg và những người uống nước bưởi giảm 1,5 kg. Nhóm không uống nước ép bưởi đã giảm ít hơn nửa kg trong mười hai tuần.

Nước dừa và nước dưa hấu

Nước dừa hoặc nước dưa hấu đều ít đường. Dưa hấu rất giàu L-citrulline, một loại axit amin giúp loại bỏ axit lactic khỏi cơ và giảm đau cơ và mệt mỏi.