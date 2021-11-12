Các chuyên gia tiết lộ những loại thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể của bạn

Bạn cần nhớ rằng không phải những gì có sẵn trong tự nhiên và ăn được thì không có độc. Vậy nên, bạn có thể giảm nguy cơ ngộ độc thức ăn bằng việc chuẩn bị kĩ lưỡng và chế biến món ăn theo đúng cách. Sau đây, những thực phẩm này bạn không nên ăn quá nhiều.

Không dễ để bạn có thể phân biệt đâu là nấm an toàn hay có chứa độc tố. Ngoài ra, các loại nấm đều có khả năng hấp thụ các kim loại nặng, kể cả các chất phóng xạ... Ví dụ, loại màu đỏ với các đốm trắng, chắc chắn không thể ăn được. Nhưng có nhiều loại nấm độc hơn.

Cây đại hoàng

Trước khi ăn, bạn hãycắt bỏ lá và chỉ ăn phần thân cây. Phần lá cây đại hoàng chắc chắn rất độc.

Cà chua

Bạn không cần phải cấm cà chua hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Trên thực tế, bản thân quả cà chua không độc nhưng phần cuống và lá lại chứa một loại độc tố có thể gây chuột rút và đau dạ dày dữ dội. Vì vậy, bạn hãy luôn loại bỏ phần đầu nhỏ trên quả cà chua trước khi ăn.

Quả hạnh nhân

Hạnh nhân đắng thường chứa một lượng hydrogen cyanide, cyanua tương đối lớn. Theo các chuyên gia sức khỏe, thậm chí chỉ ăn 7-10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người lớn, và có thể gây tử vong ở trẻ em. Đồng thời, bạn nên chắc chắn rằng bạn luôn chỉ ăn hạnh nhân đã qua xử lý.

Quả anh đào

Chúng chứa một chất gọi là hydrogen cyanide và chúng ta không nên ăn chất độc hại đó. Tương tự như vậy đối với hạt của mơ, táo, mận khô và lê.

Khoai tây

Bạn đừng lo lắng vì khoai tây là một loại rau củ hoàn toàn an toàn. Thế nhưng nếu bạn để khoai tây trong môi trường ẩm ướt hoặc quá sáng sẽ khiến chúng bị mọc mầm. Những mầm khoai tây này chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloids. Ngay cả khi cắt bỏ những mầm này đi thì bạn cũng không nên sử dụng.

Nếu bạn vẫn "cứng đầu" sử dụng, chất glycoalkaloids có trong khoai tây đã mọc mầm sẽ khiến bạn bị chuột rút, tiêu chảy, đau đầu, thậm chí hôn mê, tử vong.

Vậy nên, bạn cần tìm hiểu, kiểm tra cẩn thận nguồn gốc, xuất xứ... của các loại thực phẩm này.

Ảnh minh họa: Tổng hợp.