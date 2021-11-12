Các chuyên gia tiết lộ những loại thực phẩm có thể gây hại cho cơ thể của bạn

Dinh dưỡng 12/11/2021 17:05

Sau đây là những sản phẩm thực phẩm bạn nên phòng ngừa và kiểm tra kĩ trước khi ăn.

Bạn cần nhớ rằng không phải những gì có sẵn trong tự nhiên và ăn được thì không có độc. Vậy nên, bạn có thể giảm nguy cơ ngộ độc thức ăn bằng việc chuẩn bị kĩ lưỡng và chế biến món ăn theo đúng cách. Sau đây, những thực phẩm này bạn không nên ăn quá nhiều.

Nấm

Không dễ để bạn có thể phân biệt đâu là nấm an toàn hay có chứa độc tố. Ngoài ra, các loại nấm đều có khả năng hấp thụ các kim loại nặng, kể cả các chất phóng xạ... Ví dụ, loại màu đỏ với các đốm trắng, chắc chắn không thể ăn được. Nhưng có nhiều loại nấm độc hơn. 

thuc pham

Cây đại hoàng

Trước khi ăn, bạn hãycắt bỏ lá và chỉ ăn phần thân cây. Phần lá cây đại hoàng chắc chắn rất độc.

thuc pham 1

Cà chua

Bạn không cần phải cấm cà chua hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Trên thực tế, bản thân quả cà chua không độc nhưng phần cuống và lá lại chứa một loại độc tố có thể gây chuột rút và đau dạ dày dữ dội. Vì vậy, bạn hãy luôn loại bỏ phần đầu nhỏ trên quả cà chua trước khi ăn.

thuc pham 2

Quả hạnh nhân

Hạnh nhân đắng thường chứa một lượng hydrogen cyanide, cyanua tương đối lớn. Theo các chuyên gia sức khỏe, thậm chí chỉ ăn 7-10 hạt hạnh nhân đắng có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người lớn, và có thể gây tử vong ở trẻ em. Đồng thời, bạn nên chắc chắn rằng bạn luôn chỉ ăn hạnh nhân đã qua xử lý.

thuc pham 3

Quả anh đào

Chúng chứa một chất gọi là hydrogen cyanide và chúng ta không nên ăn chất độc hại đó. Tương tự như vậy đối với hạt của mơ, táo, mận khô và lê.

thuc pham 4

Khoai tây

Bạn đừng lo lắng vì khoai tây là một loại rau củ hoàn toàn an toàn. Thế nhưng nếu bạn để khoai tây trong môi trường ẩm ướt hoặc quá sáng sẽ khiến chúng bị mọc mầm. Những mầm khoai tây này chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloids. Ngay cả khi cắt bỏ những mầm này đi thì bạn cũng không nên sử dụng.

Nếu bạn vẫn "cứng đầu" sử dụng, chất glycoalkaloids có trong khoai tây đã mọc mầm sẽ khiến bạn bị chuột rút, tiêu chảy, đau đầu, thậm chí hôn mê, tử vong.

thuc pham 5

Vậy nên, bạn cần tìm hiểu, kiểm tra cẩn thận nguồn gốc, xuất xứ... của các loại thực phẩm này.

Ảnh minh họa: Tổng hợp.

Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc

Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc

Các chuyên gia đã mách một số phương pháp có thể đánh bay những vết ố vô cùng hiệu quả trên giày và quần áo của bạn. 

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm bí quyết sức khoẻ thực phẩm chứa đầy độc tố

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết