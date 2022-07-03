Những cách kết hợp với món bơ đậu phộng ngon "bá cháy" lại chẳng sợ tăng cân, chị em thử nghiệm ngay kẻo tiếc

Bơ đậu phộng là thứ mà chúng ta yêu thích, nhưng nó không chỉ dùng để phết trên một lát bánh mì nướng. Thực chất một lọ bơ đậu phộng có thể đi một chặng đường dài trong nhà bếp. Vì vậy, thay vì duy trì thói quen ăn bơ đậu phộng cũ của bạn, hãy thử những cách kết hợp bơ đậu phộng tốt nhất này và bạn sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn theo cách này. Hơn nữa, ngồi ăn một món kết hợp ăn ý sẽ bổ ích hơn việc bạn đứng bên tủ và cho trực tiếp thìa bơ đậu phộng vào miệng.

Hỗn hợp trái cây này có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau:

Chắc chắn, bạn đã biết điều này, một lớp bơ đậu phộng và mứt trái cây là điều phải thử, cộng với trái cây thái lát (táo, chuối, xoài, v.v.) để tăng thêm hương vị. Mặc dù chúng ta yêu thích kiểu cổ điển, nhưng việc làm mứt của cho phép bạn tùy chỉnh hương vị và lượng đường trong hỗn hợp bơ đậu phộng và mứt. Bơ đậu phộng chứa chất béo lành mạnh và đường đến từ mứt. Sự kết hợp rất dễ dàng nhưng tạo cho bạn cảm giác ngon miệng.

Bánh kếp bơ đậu phộng và mứt

Bánh mì bơ đậu phộng và mứt, v.v.

Bơ đậu phộng và sô cô la

Không ai có thể phủ nhận rằng bơ đậu phộng và sô cô la là một món tráng miệng kết hợp ăn ý. Cả hai là một cặp sức mạnh về hương vị khi nói đến hương vị thơm ngon như kem của sô cô la và hương vị thơm mềm của bơ đậu phộng. Cảm giác thèm ăn đôi khi khiến chúng ta ăn nhiều hơn.

Làm kẹo, bánh quy, bánh ngọt và bánh nướng với hỗn hợp động hoặc kết hợp bơ đậu phộng và sô cô la chip. Sự hòa quyện của sô cô la và bơ đậu phộng là không gì sánh được.

Khi ăn kết hợp, sô cô la và bơ đậu phộng sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với khi ăn riêng lẻ. Hỗn hợp này có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau:

Sô cô la đông lạnh cung với bơ đậu phộng và sữa chua Hy Lạp

Pudding bơ đậu phộng sô cô la và bơ

Bánh rán bơ đậu phộng và sô cô la

Bơ đậu phộng và sô cô la

Bơ đậu phộng và chà là

Quả chà là có vị ngọt tự nhiên và độ dai khó cưỡng, khiến chúng trở nên hoàn hảo để ăn vặt hoặc dùng làm nguyên liệu chế biến món ngọt. Việc rắc chà là làm tăng thêm kết cấu và vị ngọt cho món ăn protein. Ngoài ra, chà là có nhiều chất béo lành mạnh và có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và khuyến khích các tế bào khỏe mạnh.

Chà là phết bơ đậu phộng là một cách tuyệt vời để bao gồm chất béo và protein lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn.

Bơ đậu phộng và kem dừa

Dừa êm dịu làm cân bằng độ béo ngậy của bơ đậu phộng và kết cấu mịn của chúng bổ sung cho nhau một cách đẹp mắt. Bơ đậu phộng với kem dừa là một sự kết hợp nhẹ nhàng và lý tưởng. Hỗn hợp này sẽ tuyệt vời hơn khi kết hợp với bánh hạnh nhân, bánh nướng xốp.

Bơ đậu phộng rất ngon và bổ dưỡng. Nhưng nó chứa nhiều chất béo và calo. Chất béo lành mạnh của bơ đậu phộng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng quá nhiều không nhất thiết là điều tốt.

Mặc dù không bắt buộc phải đếm calo, nhưng ăn nhiều calo hơn mức cơ thể cần thường xuyên gần như chắc chắn sẽ dẫn đến tăng cân. Kết hợp bơ đậu phộng vào các nguyên liệu khác nhau là một cách tuyệt vời để bạn thỏa mãn cơn thèm bơ đậu phộng mà không lạm dụng nó.