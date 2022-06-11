Những thực phẩm giàu chất béo có lợi cho sức khỏe của bạn

Dinh dưỡng 11/06/2022 04:03

Kể từ khi ra đời chỉ số khối cơ thể vào những năm 1970, sự nhầm lẫn về việc ăn gì là tốt hoặc không tốt cho sức khỏe đã trở nên đáng lo ngại và rất nhiều người đang từ bỏ chỉ số này và chỉ đơn giản là quay trở lại thực phẩm họ đã ăn trước đó.

Kể từ khi ra đời chỉ số khối cơ thể vào những năm 1970, sự nhầm lẫn về việc ăn gì là tốt hoặc không tốt cho sức khỏe đã trở nên đáng lo ngại và rất nhiều người đang từ bỏ chỉ số này và chỉ đơn giản là quay trở lại thực phẩm họ đã ăn trước đó. Họ cảm thấy cần phải thay đổi chế độ ăn uống. Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp bạn thấy được một số loại thực phẩm tốt mà chúng ta đã có từ bao đời nay.

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Những thực phẩm giàu chất béo có lợi cho sức khỏe của bạn

Trái bơ

Bơ có lẽ là loại tốt nhất để đưa vào danh sách các loại thực phẩm chất béo lành mạnh này. Nó rất giàu chất béo không bão hòa đơn rất có lợi cho cơ thể. Trên thực tế, chúng có thể giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim! Bơ rất ngon và linh hoạt, có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống của một người. Cho dù bạn thích món salad hay bánh mì nướng, bơ sẽ làm tăng vị ngon cho món ăn và bổ sung chất béo lành mạnh cho cả ngày.

Sốt mè

Sốt mè hay còn gọi là bơ mè được làm từ hạt mè rang. Nó có một hương vị nhẹ nhàng, bổ dưỡng và được sử dụng rộng rãi trong các món ăn Châu Á và Địa Trung Hải. Một muỗng canh cung cấp cho bạn tám gam chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa tốt cho sức khỏe. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa nên thực sự không có gì mất mát ở đây! Nếu có thời gian ở nhà, bạn có thể tự làm hoặc mua sẵn ở các cửa hàng tạp hóa. Sốt mè được biết đến nhiều nhất với công dụng làm món hummus nhưng bạn có thể ăn riêng nó như một món nhúng, thêm nó vào nước sốt, nước xốt salad và đồ nướng!

Kể từ khi tổ tiên học cách bắt cá, chúng ta đã ăn cá và nghĩ ra nhiều cách khác nhau để chế biến nó. Cá chứa đầy các vitamin và khoáng chất khác cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh.

Dầu ô liu

Với 70% chất béo không bão hòa đơn được gọi là axit oleic và chất béo không bão hòa đa như omega-3 và omega-6. Chất béo không bão hòa đơn rất bền với nhiệt độ nấu ăn cao và rất tuyệt vời để chiên. Các chất chống oxy hóa có lợi cao trong dầu ô liu đã được tìm thấy để giảm viêm và thậm chí giúp chống lại các bệnh mãn tính.

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Dầu Ô Liu

Quả hạch

Với sự lựa chọn từ rất nhiều loại hạt từ khắp nơi trên thế giới, rất khó để quyết định một loại hạt yêu thích nhất. Các loại hạt có đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt và chất béo lành mạnh nhưng hầu hết tất cả đều có thể được tìm thấy trong hạt điều, hạnh nhân và đậu phộng chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao nhất.

Dầu dừa

Gần một nửa chất béo chứa trong quả dừa là axit lauric và có đặc tính kháng khuẩn đáng kinh ngạc. Axit lauric cũng được tìm thấy trong sữa mẹ và giúp trẻ chống lại bệnh tật. Dầu dừa giúp làm cho miệng và đường tiêu hóa của bạn trở thành vùng chiến tranh thù địch của vi rút và vi khuẩn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kết hợp dầu dừa với một chế độ ăn uống lành mạnh có một danh sách các lợi ích bao gồm tiêu hóa tốt hơn để có năng lượng lâu hơn và phục hồi cơ bắp tốt hơn sau khi tập luyện và tăng trưởng cơ bắp khỏe mạnh hơn.

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