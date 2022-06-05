Tiêu thụ những thực phẩm này làn da của bạn sẽ sáng lên

Chọn thực phẩm 05/06/2022 11:53

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra, với những thực phẩm bạn có được làn da phát sáng!

Bạn có biết những mụn nhỏ khó chịu đó, dường như không biến mất? Bất kể bạn sử dụng kem và xà phòng nào, các chấm nhỏ màu đỏ ở khắp mọi nơi. Mặc dù điều quan trọng là phải có một cách thức làm sạch kỹ, nhưng thực phẩm bạn ăn cũng đóng một vai trò lớn. Thực phẩm có nhiều đường, chất béo hoặc muối đang làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và do đó tạo ra mụn nhọt. Nhưng đừng lo lắng! Trong bài viết này, bạn sẽ tìm ra, với những thực phẩm bạn có được làn da phát sáng!

Tiêu thụ những thực phẩm này làn da của bạn sẽ sáng lên - Ảnh 1
Tiêu thụ những thực phẩm này làn da của bạn sẽ sáng lên

Cá hồi

Đó không phải là một bí mật, cá là một thực phẩm rất lành mạnh. Cá chứa rất nhiều Omega 3 và chất béo rất lành mạnh, giúp làn da của bạn xây dựng một hàng rào bảo vệ khỏe mạnh. Các chất béo và Omega 3 trong cá như cá hồi, làm đầy da của bạn, giúp sửa chữa nó, tăng cường sản xuất collagen của bạn và giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Cá hồi không chỉ tốt cho làn da của bạn, mà còn làm cho tóc của bạn sáng bóng và mềm mại. Điểm cộng thêm là, nó có vị tuyệt vời, siêu dễ dàng để làm và có sẵn ở mọi nơi!

Chanh vàng

Ở đây có một siêu thực phẩm khác cho làn da của bạn, có lẽ bạn có ở nhà mọi lúc! Chanh. Chúng chứa nhiều vitamin C, không chỉ hiệu quả cho hệ thống miễn dịch của bạn, mà còn giúp cân bằng mức độ pH của chúng ta trong da và do đó tăng cường hàng rào bảo vệ da của chúng ta. Chanh cũng bảo vệ da khỏi các gốc và tăng cường sản xuất collagen, do đó làm cho làn da của bạn đàn hồi hơn. Một cách rất phổ biến để sử dụng chanh cho làn da trắng sáng, là thông qua nước chanh. Chỉ cần cắt một ít chanh, cho chúng vào nước và uống hỗn hợp trong ngày. Bạn sẽ thấy trái cây nhỏ màu vàng này có thể mạnh mẽ như thế nào!

Nghệ

Củ nghệ là một loại gia vị thường được sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ. Nó không chỉ ngon, mà còn giữ cho làn da của bạn ở trạng thái tốt. Nghệ được biết đến với các đặc tính chống viêm. Do đó, nó có thể chống lại vi khuẩn và viêm dẫn đến mụn trứng cá, bệnh chàm hoặc bệnh hồng ban. Cố gắng nấu ăn với nghệ hoặc uống nó với nước nóng và một ít chanh.

Quả việt quất

Đó là một thực tế được biết đến, những quả mọng không chỉ rất ngon, mà còn rất lành mạnh cho cơ thể chúng ta. Các loại quả như quả việt quất, chứa lượng chất chống oxy hóa cao, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do. Chúng cũng giúp tăng cường sản xuất collagen trong các tế bào da của chúng ta, làm cho làn da của chúng ta đàn hồi và mang lại cho nó một cái nhìn trẻ trung. Quả việt quất cũng rất tốt để kiểm soát mức dầu trong da của bạn, do mức vitamin A cao của chúng.

Bạn có thể có được thực phẩm năng lượng này ở khắp mọi nơi và dưới mọi hình thức. Từ bánh mì nướng bơ đến salad bơ, bơ sẽ không khiến bạn thất vọng. Chúng không chỉ có hương vị tuyệt vời, mà còn đầy chất béo và vitamin. Bơ sẽ giúp làn da của bạn tăng cường sản xuất collagen, làm mới các tế bào da chết, chống lại các gốc tự do và giúp giảm kích thích và đỏ trên da. Thực phẩm năng lượng cũng giúp làn da của bạn duy trì mực nước, do đó da của bạn sẽ có xu hướng phát sáng hơn.

Các sản phẩm thay thế đường tốt nhất trên thị trường

Các sản phẩm thay thế đường tốt nhất trên thị trường

Rất nhiều người đang cố gắng thực hiện một lối sống lành mạnh hơn và nhu cầu sử dụng đường cũng giảm theo thay vào đó là các lựa chọn khác. Chắc chắn, có rất nhiều lựa chọn thay thế trên thị trường có thể làm ngọt trà hoặc nước trái cây của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về các lựa chọn khác vì rất nhiều trong số chúng không có “đặc tính có hại” của đường thông thường.

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