Những ai tuyệt đối không được ăn rau ngải cứu?

Dinh dưỡng 27/07/2023 14:07

Rau ngải cứu vừa là món ăn ngon bổ cho sức khỏe vừa là có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, vì có tính dược liệu cao nên không phải ai ăn cũng phù hợp.

Người bị viêm gan

Trong ngải cứu có chứa các loại tinh dầu dễ bay hơi. Tinh dầu trong ngải cứu có tác dụng chữa bệnh nhưng cũng có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Chất này có thể đi vào gan và làm rối loạn chuyển hóa tế bào gan, gây viêm gan cấp tính do trúng độc, viêm gan vàng da, làm to gan, nước tiểu đục... Người bị viêm gan sử dụng nhiều rau ngải cứu sẽ làm bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Rau ngải cứu tốt cho sức khỏe nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây tác dụng phụ. Các chuyên gia khuyến cáo, người bình thường cũng chỉ nên sử dụng loại rau này 1-2 lần/tuần. Dùng quá nhiều ngải cứu có thể gây ra ngộ độc, thậm chí làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây co giật, tê liệt...

Những ai tuyệt đối không được ăn rau ngải cứu? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

 

Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên dùng bất kỳ dược liệu nào, đặc biệt là rau ngải cứu. Lý do là vì ngải cứu có nhiều hàm lượng dẫn đến co bóp tử cung, nếu ăn nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ làm mẹ bầu sảy thai.

 

Với một số mẹ bầu có cơ địa nhạy cảm hoặc máu nóng thì cũng nên tránh xa ngải cứu trong 3 tháng đầu để tránh tình trạng bị co bóp tử cung, ra máu nhiều.

 

Những ai tuyệt đối không được ăn rau ngải cứu? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người bị rối loạn đường ruột cấp tính

Một trong những tác dụng nổi bật của ngải cứu đó là giúp cơ thể tăng việc đi tiểu, vì thế nó được xem là một vị thuốc nhuận tràng hiệu nghiệm. Thế nhưng, chính do tác dụng này mà những người bị rối loạn đường ruột cấp tính cần phải tránh xa ngải cứu, nếu không bệnh tình sẽ khó kiểm soát và ngày một trầm trọng hơn.

Những ai tuyệt đối không được ăn rau ngải cứu? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lá ngải cứu có một mức độ độc nhất định đối với thận. Nếu sử dụng ngải cứu quá nhiều có thể dẫn đến cơ thể mất năng lượng, chóng mặt, ù tai, và thậm chí là tổn thương thận.

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