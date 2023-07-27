Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân'

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để tránh gây hại sức khỏe thì những kiểu người dưới đây hãy hạn chế ăn sầu riêng.
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Một số lợi ích của sầu riêng
Hỗ trợ tiêu hóa
Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết cho chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Giúp giảm các tình trạng như táo bón và tắc nghẽn trong ruột, các vấn đề như chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, chuột rút và khó tiêu có thể được giảm bớt.
Cải thiện sức khỏe xương
Sầu riêng là một nguồn cung cấp magiê, kali, mangan và đồng tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh và độ bền của xương. Kali làm tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của các tế bào, đồng thời cải thiện sức khỏe của xương. Những khoáng chất thiết yếu trên giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh loãng xương.
Sức khỏe tim mạch
Sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL (cholesterol xấu) ra khỏi cơ thể và nhanh chóng loại bỏ chúng dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám.
Những kiểu người nên hạn chế ăn sầu riêng
Phụ nữ mang thai
Lượng đường trong sầu riêng khá cao, bên cạnh đó nó lại là thực phẩm nóng, nếu bà bầu ăn sầu riêng có thể gây nên chứng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa do tăng huyết áp. Điều này sẽ có hại cho thai nhi và những người bị cao huyết áp.
Bệnh nhân u nang buồng trứng
Tính nóng và chất dinh dưỡng của sầu riêng có thể khiến u nang buồng trứng tiếp tục phát triển, từ đó chèn ép các bộ phận khác của buồng trứng. Điều này có thể gây chảy máu hoặc thậm chí là xoắn u nang, đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy nên những bệnh nhân u nang buồng trứng tuyệt đối không nên ăn sầu riêng.
Bệnh nhân tim mạch và mạch máu não
Tất cả những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và mạch máu não đều không thích hợp ăn sầu riêng, vì sầu riêng sẽ gây tắc nghẽn mao mạch, trường hợp nặng có thể gây vỡ mạch máu, đột quỵ và các hiện tượng khác nên nhóm bệnh nhân này không nên ăn.
Bệnh nhân mắc bệnh ngoài da
Sầu riêng có tác dụng đại bổ và tính nóng nên những người đang gặp vấn đề về da cần kiêng kỵ. Ăn sầu riêng sẽ khiến các vết mẩn đỏ trên da của bạn thêm nghiêm trọng.
Bệnh nhân suy thận
Sầu riêng chứa một lượng lớn kali hoàn toàn không tốt cho người bị thận. Khi lượng kali trong máu cao vượt quá 6,5mmol/l sẽ làm tim đập loạn nhịp, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.
Bệnh nhân tăng đường huyết
Thống kê cho thấy, hàm lượng đường trong sầu riêng rất cao, khoảng 13%, lượng đường gấp 5 lần dưa hấu. Đường trong trái cây dễ dàng chuyển hóa thành glucose, lượng đường dư thừa tiêu thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong cơ thể. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường nên tránh.