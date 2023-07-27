Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân'

Dinh dưỡng 27/07/2023 07:56

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để tránh gây hại sức khỏe thì những kiểu người dưới đây hãy hạn chế ăn sầu riêng.

Một số lợi ích của sầu riêng

Hỗ trợ tiêu hóa

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết cho chức năng của nhiều hệ thống trong cơ thể, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Giúp giảm các tình trạng như táo bón và tắc nghẽn trong ruột, các vấn đề như chướng bụng, đầy hơi, ợ chua, chuột rút và khó tiêu có thể được giảm bớt.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe xương

Sầu riêng là một nguồn cung cấp magiê, kali, mangan và đồng tuyệt vời, tất cả đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì sức mạnh và độ bền của xương. Kali làm tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng của các tế bào, đồng thời cải thiện sức khỏe của xương. Những khoáng chất thiết yếu trên giúp ngăn ngừa sự phát triển của bệnh loãng xương.

Sức khỏe tim mạch

Sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ của nó giúp giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách loại bỏ cholesterol LDL (cholesterol xấu) ra khỏi cơ thể và nhanh chóng loại bỏ chúng dưới dạng chất thải trước khi nó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hệ thống tim mạch dưới dạng tích tụ mảng bám.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu người nên hạn chế ăn sầu riêng

Phụ nữ mang thai

Lượng đường trong sầu riêng khá cao, bên cạnh đó nó lại là thực phẩm nóng, nếu bà bầu ăn sầu riêng có thể gây nên chứng đầy hơi, khó tiêu, bốc hỏa do tăng huyết áp. Điều này sẽ có hại cho thai nhi và những người bị cao huyết áp.

Bệnh nhân u nang buồng trứng

Tính nóng và chất dinh dưỡng của sầu riêng có thể khiến u nang buồng trứng tiếp tục phát triển, từ đó chèn ép các bộ phận khác của buồng trứng. Điều này có thể gây chảy máu hoặc thậm chí là xoắn u nang, đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy nên những bệnh nhân u nang buồng trứng tuyệt đối không nên ăn sầu riêng.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tim mạch và mạch máu não

Tất cả những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và mạch máu não đều không thích hợp ăn sầu riêng, vì sầu riêng sẽ gây tắc nghẽn mao mạch, trường hợp nặng có thể gây vỡ mạch máu, đột quỵ và các hiện tượng khác nên nhóm bệnh nhân này không nên ăn.

Bệnh nhân mắc bệnh ngoài da

Sầu riêng có tác dụng đại bổ và tính nóng nên những người đang gặp vấn đề về da cần kiêng kỵ. Ăn sầu riêng sẽ khiến các vết mẩn đỏ trên da của bạn thêm nghiêm trọng.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân suy thận

Sầu riêng chứa một lượng lớn kali hoàn toàn không tốt cho người bị thận. Khi lượng kali trong máu cao vượt quá 6,5mmol/l sẽ làm tim đập loạn nhịp, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tăng đường huyết

Thống kê cho thấy, hàm lượng đường trong sầu riêng rất cao, khoảng 13%, lượng đường gấp 5 lần dưa hấu. Đường trong trái cây dễ dàng chuyển hóa thành glucose, lượng đường dư thừa tiêu thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ trong cơ thể. Vì vậy, bệnh nhân đái tháo đường nên tránh.

Sầu riêng đang vào mùa, những kiểu người dưới đây dù có thèm đến mấy cũng đừng nên ăn kẻo 'chuốc họa vào thân' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
Ăn sữa đậu nành với trứng có được không?

Ăn sữa đậu nành với trứng có được không?

Uống một bát sữa đậu nành ấm và ăn một quả trứng là bữa sáng tiêu chuẩn của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, có tin đồn rằng ăn sữa đậu nành và trứng gà sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Điều này đúng không?

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sầu riêng người tránh ăn sầu riêng

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 55 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 40 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ