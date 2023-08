Người Việt thường vắt chanh bỏ vỏ, làm lãng phí phần quý giá nhất của của quả chanh mà không hề hay biết

Tăng cường hệ miễn dịch

Vỏ chanh chứa rất nhiều flavonoid và vitamin C, nhờ đó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Việc sử dụng vỏ chanh thường xuyên giúp cải thiện phản ứng miễn dịch của cơ thể.

Trung hòa các gốc tự do

Các gốc tự do là các electron lẻ hiện diện trong các tế bào của cơ thể, chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại ung thư, các vấn đề tim, lão hóa, sưng, và các bệnh tự miễn dịch... Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng một vai trò rất quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do nên có thể ngăn chặn vấn đề trên. Mặt khác, các gốc tự do cũng có thể được liên kết với các mạch máu gây tổn hại sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn nên bổ sung vitamin để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh.

Vỏ chanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ít người biết.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh 4 hợp chất trong vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại hiệu quả các vi khuẩn gây bệnh răng miệng phổ biến như sâu răng, nhiễm trùng nướu.

Chống ung thư

Vỏ chanh bao gồm các thành phần được gọi là salvestrol Q40 và limonene, được biết đến có tác dụng chiến đấu chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong vỏ chanh có hiệu quả kiềm chế sự phân chia của tế bào ung thư, nên nó được coi là một biện pháp ngăn chặn sự phát triển của các loại bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ trà nóng với vỏ chanh đã được chứng minh là mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Vỏ chanh bao gồm một thành phần được gọi là pectin, giúp giảm cân. Pectin thực sự có tác dụng giảm hấp thụ quá nhiều đường, do đó, giúp duy trì cân nặng của bạn.

Giảm mỡ máu, cholesterol

Vỏ chanh là một vị thuốc giúp giảm mỡ máu, tác dụng rõ ràng nhất là giảm cholesterol. Ngoài ra, tinh dầu có trong chanh còn có tác dụng giúp dễ hô hấp, chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Khi sử dụng vỏ chanh có thể dùng sấy khô hoặc dùng vỏ tươi.

Vỏ chanh có thể dùng tươi hoặc sấy khô.

Công dụng khác

Cỏ chanh sấy khô trong Đông y được gọi là trần bì, vị thuốc này kết hợp dùng để hỗ trợ điều trị ho, trừ đờm, bổ khí huyết, giảm tê tay chân… Còn vỏ chanh tươi gọi là thanh bì giúp chống trào ngược thực quản, chữa ho, tiêu đờm…

Không chỉ vậy, buổi tối khi đi ngủ, mọi nhà có thể để chút vỏ chanh trong phòng vì trong chanh có tinh dầu tạo mùi thơm dễ chịu, giúp ngủ sâu giấc hơn, nhất là thời điểm mùa hè.

Mùi hương của chanh còn giúp thanh lọc không khí, làm mát dịu trong không gian nhỏ, tốt cho phổi, làm sạch hơi thở và thải độc cơ thể ngay cả khi đang ngủ. Bởi vậy, mọi người nên tận dụng không nên vứt bỏ vỏ chanh sau khi vắt lấy nước.

Tuy có nhiều tác dụng, nhưng khi sử dụng, chuyên gia khuyến cáo, không nên dùng vỏ chanh quá nhiều, nếu đặt trong phòng quá nhiều sẽ nặng mùi gây cảm giác khó chịu. Khi dùng làm vị thuốc không nên dùng quá 20g vỏ chanh/ngày. Nếu dùng nhiều sẽ tác động đến hành khí, thậm chí mất cân bằng âm dương trong cơ thể.