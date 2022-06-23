Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là "kho canxi" giúp tăng chiều cao đáng kể

Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mát, sữa chua… không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Chính vì vậy, những thực phẩm này luôn được khuyến khích nên bổ sung vào thực đơn ăn uống của mỗi người.

Đối với những trẻ không thích uống sữa thì mẹ có thể lựa chọn những thực phẩm chế biến để có được những tác động tích cực đối với chiều cao. Mẹ có thể lựa chọn những thực phẩm: sữa chua, kem sữa, phomat... Đây đều là những thực phẩm chứa nguồn dinh dưỡng phong phú: vitamin A, B, D và E.

Khoai lang được biết đến là một loại củ có hàm lượng chất xơ cao, có thể hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa. Không chỉ vậy, khoai lang còn rất giàu vitamin A, vitamin C, vitamin B6, kali, mangan… có thể cải thiện sức khỏe xương khớp và giúp phát triển chiều cao.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ hoà tan và không hòa tan khá phong phú. Những chất xơ này có thể thúc đẩy sức khoẻ tiêu hoá và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột. Duy trì hệ sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng có thể tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng để đảm bảo rằng cơ thể có thể được đủ lượng vitamin và chất khoáng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển.

Ngoài ra, khoai lang còn được đóng gói với các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin C, mangan, vitamin B6 và kali.

Trứng

Chắc hẳn ai cũng biết trứng là một thực phẩm rất giàu protein, vitamin D cùng các khoáng chất. Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất như cân nặng, chiều cao và duy trì sức khỏe xương. Do đó, bạn đừng quên bổ sung nguồn thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình để hỗ trợ phát triển chiều cao.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu tiến hành trên trẻ em cho thấy đối tượng này bị thiếu hụt lượng vitamin D khi được bổ sung sẽ giúp tăng trưởng trong thời gian 6 tháng. Hơn nữa, kết quả ngày cũng tương tự với nghiên cứu ở 874 trẻ khi được quan sát trong khẩu phần thường xuyên có trứng có liên quan đến việc tăng chiều cao hàng tháng.

Thịt gà

Bên cạnh trứng, thịt gà cũng là thực phẩm chứa nhiều protein, tốt cho sức khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao. Đặc biệt, trong thịt gà còn rất dồi dào vitamin B12 – một loại vitamin tan trong nước, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao cũng như duy trì chiều cao sau khi trưởng thành.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, một số đặc trưng của chất dinh dưỡng trong thịt gà có thể thay đổi do quá trình bảo quản và chế biến nhưng thịt gà là một nguồn thực phẩm giàu niacin, selen, phốt pho và vitamin B6.

Hạnh nhân

Nên ăn gì để tăng chiều cao? – Đó là hạnh nhân. Nguồn thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa các chất béo lành mạnh, tốt cho tim mạch và sức khỏe.

Một yếu tố khác giúp hạnh nhân trở thành thực phẩm tăng chiều cao là nhờ chứa vitamin E. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự thiếu hụt vitamin E là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự tăng trưởng ở trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hạnh nhân có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe của xương. Trong nghiên cứu được tiến hành ở 14 người với sự tiêu thụ hạnh nhân, kết quả cho thấy hạnh nhân có khả năng ức chế sự hình thành các nguyên bào xương - đây là một loại tế bào phá vỡ mô xương.