Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể

Dinh dưỡng 23/06/2022 11:39

Bổ sung các thực phẩm tăng chiều cao vào khẩu phần ăn có thể hỗ trợ cải thiện đáng kể chiều cao của một người. Bởi ngoài yếu tố gen, lối sống, vận động, chế độ dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng về thể chất và chiều cao.

Sữa và các thực phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mát, sữa chua… không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ tăng chiều cao hiệu quả. Chính vì vậy, những thực phẩm này luôn được khuyến khích nên bổ sung vào thực đơn ăn uống của mỗi người.

Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những trẻ không thích uống sữa thì mẹ có thể lựa chọn những thực phẩm chế biến để có được những tác động tích cực đối với chiều cao. Mẹ có thể lựa chọn những thực phẩm: sữa chua, kem sữa, phomat... Đây đều là những thực phẩm chứa nguồn dinh dưỡng phong phú: vitamin A, B, D và E.

Khoai lang

Khoai lang được biết đến là một loại củ có hàm lượng chất xơ cao, có thể hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn, tốt cho hệ tiêu hóa. Không chỉ vậy, khoai lang còn rất giàu vitamin A, vitamin C, vitamin B6, kali, mangan… có thể cải thiện sức khỏe xương khớp và giúp phát triển chiều cao.

Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khoai lang có chứa hàm lượng chất xơ hoà tan và không hòa tan khá phong phú. Những chất xơ này có thể thúc đẩy sức khoẻ tiêu hoá và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột. Duy trì hệ sinh vật đường ruột khỏe mạnh cũng có thể tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng để đảm bảo rằng cơ thể có thể được đủ lượng vitamin và chất khoáng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển.

Ngoài ra, khoai lang còn được đóng gói với các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin C, mangan, vitamin B6 và kali.

Trứng

Chắc hẳn ai cũng biết trứng là một thực phẩm rất giàu protein, vitamin D cùng các khoáng chất. Đây là những chất dinh dưỡng quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất như cân nặng, chiều cao và duy trì sức khỏe xương. Do đó, bạn đừng quên bổ sung nguồn thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình để hỗ trợ phát triển chiều cao.

Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu tiến hành trên trẻ em cho thấy đối tượng này bị thiếu hụt lượng vitamin D khi được bổ sung sẽ giúp tăng trưởng trong thời gian 6 tháng. Hơn nữa, kết quả ngày cũng tương tự với nghiên cứu ở 874 trẻ khi được quan sát trong khẩu phần thường xuyên có trứng có liên quan đến việc tăng chiều cao hàng tháng.

Thịt gà 

Bên cạnh trứng, thịt gà cũng là thực phẩm chứa nhiều protein, tốt cho sức khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao. Đặc biệt, trong thịt gà còn rất dồi dào vitamin B12 – một loại vitamin tan trong nước, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao cũng như duy trì chiều cao sau khi trưởng thành.

Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, một số đặc trưng của chất dinh dưỡng trong thịt gà có thể thay đổi do quá trình bảo quản và chế biến nhưng thịt gà là một nguồn thực phẩm giàu niacin, selen, phốt pho và vitamin B6.

Hạnh nhân

Nên ăn gì để tăng chiều cao? – Đó là hạnh nhân. Nguồn thực phẩm này chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng chiều cao. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa các chất béo lành mạnh, tốt cho tim mạch và sức khỏe.

Một yếu tố khác giúp hạnh nhân trở thành thực phẩm tăng chiều cao là nhờ chứa vitamin E. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự thiếu hụt vitamin E là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự tăng trưởng ở trẻ nhỏ.

Ngoài sữa, 4 thực phẩm được mệnh danh là 'kho canxi' giúp tăng chiều cao đáng kể - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, hạnh nhân có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe của xương. Trong nghiên cứu được tiến hành ở 14 người với sự tiêu thụ hạnh nhân, kết quả cho thấy hạnh nhân có khả năng ức chế sự hình thành các nguyên bào xương - đây là một loại tế bào phá vỡ mô xương.

Khám phá cách làm kem xôi xoài dẻo thơm, ngọt mát ngay tại nhà !

Khám phá cách làm kem xôi xoài dẻo thơm, ngọt mát ngay tại nhà !

Bạn là fan của nền ẩm thực Thái, bạn “đổ đứ đừ” trước những món ăn vặt mới lạ cùng hương vị hấp dẫn nơi xứ sở Chùa vàng thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua món Kem xôi xoài dẻo ngọt, thơm mát này được.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm Dinh dưỡng mỗi ngày thực phẩm giúp con tăng chiều cao

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt