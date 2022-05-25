Nếu cứ mãi ăn những món này răng bạn sẽ mãi bị ố vàng nghiêm trọng

Là một loại quả giàu Vitamin, có hương vị thơm ngon, nhưng việt quất lại là “thủ phạm” gây ố răng nếu bạn ăn quá nhiều mà không vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

Trong những đồ uống có còn có chứa các acid hoàn toàn không có lợi cho sức khoẻ và hàm răng của bạn. Vì nó sẽ là lớp men răng của bạn bị hao mòn dần dần. Bên đó răng bạn sẽ bị ảnh hưởng không ít và có thể dễ gặp phải sâu răng tấn công. Nhất là đối với các loại rượu vang đỏ càng dễ khiến răng bạn bị vàng ố và xỉn màu nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bia cũng là thứ mà bạn cần tránh xa. Vì nó làm giảm khả năng tiết nước bọt, ảnh hưởng đến việc loại bỏ vi khuẩn trong khoang miệng. Ngoài ra, đó cũng là nguyên nhân gây hôi miệng khiến quá trình giao tiếp với người khác không được hiệu quả.

Các loại kẹo cứng

Góp mặt trong danh sách những thực phẩm làm xỉn màu răng chắc chắn sẽ có các loại kẹo cứng. Đa số các loại kẹo cứng trên thị trường đều chứa phẩm màu hóa học, những thuốc nhuộm màu này có thể bám lại trên men răng của chúng ta và gây ra tình trạng ố vàng. Vì vậy sau khi ăn kẹo cứng, bạn cần phải đánh răng, hoặc sử dụng nước súc miệng chuyên dụng để làm sạch các mảng bám của kẹo còn dính lại trên răng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe khoang miệng. Đó là một trong những cách hữu hiệu làm ngăn chặn việc hình thành những mảng bám gây xỉn màu răng.

Cà phê

Các loại cà phê, đặc biệt là cà phê đen sẽ làm răng bị ố vàng. Nhiều người có thói quen đánh răng xong liền tìm đến cốc cà phê thay vì ăn sáng trước. Bề mặt cấu tạo răng chứa nhiều lỗ xốp, đồng nghĩa với việc nó có khả năng hấp thụ những chất lỏng mà bạn uống vào.

Ảnh minh họa: Internet

Độ đậm màu của cà phê sẽ dễ dàng bám lên các lỗ làm răng ố vàng và khiến màu răng ngày càng tối. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn ngừa hiện tượng này bằng cách cho thêm một chút sữa vào thức uống. Biện pháp sẽ giúp làm nhạt màu của cà phê đen cũng như bổ sung một lượng canxi cần thiết đấy.

Nước chanh

Sự kết hợp của các thành phần axit trong nước chanh có thể gây tổn hại khá nhiều cho răng của bạn. Axit bào mòn các lớp men răng, khiến cho răng dễ bị tổn thương và sẽ dễ bám màu hơn khi ăn uống những thực phẩm có màu.

Để tránh quá trình này, hãy uống nước chanh qua ống hút để ngăn sự tiếp xúc trực tiếp của nó với răng, cũng như không nên uống nước chanh thường xuyên.

Kem

Ảnh minh họa: Internet

Kem luôn là loại thực phẩm yêu thích của mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, ít người biết rằng kem cũng là một trong những thực phẩm làm ố vàng răng nếu bạn sử dụng thường xuyên. Nguyên nhân chính là do hầu hết các loại kem đều có chứa màu thực phẩm tạo cảm giác bắt mắt và ngon miệng. Những màu sắc có thể khiến môi và lưỡi bạn đổi màu nghĩa là cũng có thể tác động đến men răng, đặc biệt khi đây là thực phẩm lạnh. Vậy nên, nếu có thể hãy hạn chế ăn kem để bảo vệ sức khỏe răng miệng cũng như tránh làm răng nhanh ố vàng hơn.