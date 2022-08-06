Muốn đảm bảo sức khỏe cho gia đình thì đừng để 7 loại thực phẩm đã chế biến này qua đêm

Theo lời cảnh báo của các chuyên gia dinh dưỡng , trứng gà luộc hay trứng gà chiên đều có thời gian sử dụng ngắn. Khi bạn đã chế biến xong thì nên ăn hết.

Nếu trứng còn thừa bạn cũng không nên tiếc của mà để lại dùng bởi khi trứng để qua đêm sẽ dễ nhiễm khuẩn gây hại cho đường tiêu hóa của bạn.

Loại thịt này chứa một lượng lớn protein. Việc hâm nóng lại sẽ khiến các protein thay đổi và biến chất, gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Tốt nhất là bạn nên ăn hết sau khi nấu và ăn nguội khi còn thừa.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều dầu mỡ

Một nguyên nhân khác để tránh làm nóng lại nhiều lần các món nhiều dầu mỡ là vì việc này có thể khiến dầu sản sinh ra các khí độc hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là khi làm nóng lại thức ăn bằng lò vi sóng.

Nộm, gỏi

Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn như nộm gỏi đa số đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín, vì thế sẽ chứa lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu bạn không ăn hết thì nên đổ đi đừng vì tiếc của mà để vào tủ lạnh rồi hôm sau dùng lại.

Việc bạn để những loại thức ăn này qua đêm tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào thức ăn. Nếu như bạn sử dụng sẽ dễ bị ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy… không tốt cho sức khỏe.

Khoai tây

Dù bạn có nấu chín khoai tây với nhiệt độ cao và trong thời gian dài hơn so với khi nấu trứng, khoai tây vẫn có thể gây ngộ độc nếu bạn ăn khoai để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài vì việc này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn gây ngộ độc phát triển. Nếu bạn muốn để khoai tây qua đêm, hãy bọc khoai tây trong giấy bạc hoặc giấy bọc thực phẩm để chặn nguồn oxy mà vi khuẩn cần để sinh sôi.

Hải sản

Hải sản giàu vitamin, khoáng chất và protein, được rất nhiều người xem là món ăn sang trọng hoặc dùng để bồi bổ. Tuy nhiên, món ăn tốt cho sức khỏe này không thích hợp để hâm nóng, cũng không nên để qua đêm và chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh tối đa là 3 ngày.

Bởi vì hải sản đã nấu chín mà để lâu sẽ sinh ra một lượng lớn chất đạm phân hủy, có hại cho sức khỏe gan thận của cơ thể con người. Lúc này, hâm nóng càng làm chúng biến chất, có thể gây ngộ độc.

Củ dền

Một nghiên cứu năm 2012 đăng trên tạp chí Sports Medicine đã cho thấy các nitric oxide có trong củ dền có tác dụng điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, các thực phẩm giàu nitrate khi được nấu chín, sau đó không để nguội đúng cách rồi lại làm nóng lại sẽ khiến nitrat chuyển hóa thành nitrite, sau đó thành nitrosamine - một dạng chất gây ung thư.