Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu

Dinh dưỡng 26/05/2023 05:03

Top 6 loại thực phẩm giúp tăng cường khả năng sinh lý cho phái mạnh.

Thịt dê

Với tính ôn, vị ngọt, có tác dụng bổ tỳ vị, ôn thận tráng dương, ôn bổ kinh huyết, thịt dê là món ăn nằm trong top đầu những thực phẩm tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Đặc biệt thịt dê có nhiều vitamin nhóm B đặc biệt là Riboflavin và B12, giàu chất đạm có tác dụng bổ máu, giúp phái mạnh tự tin, bản lĩnh hơn trong chuyện chăn gối.

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Thịt dê - Ảnh minh họa: Internet

Hàu biển

Nói đến hải sản thì hàu biển luôn nằm trong top 1 thực phẩm bổ thận, tráng dương cho phái mạnh hiệu quả nhất. Hàu biển giàu nguồn vitamin, kẽm và các vi chất khác kích thích khả năng tình dục mạnh mẽ ở nam giới đặc biệt là với những ai bị yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh thì hàu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo không nên bỏ qua.

Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu - Ảnh 2
Hàu biển - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò

Ít ai biết rằng thịt bò chứa rất nhiều kẽm - đây là khoáng chất giúp ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ tinh trùng. Nguồn protein dồi dào trong thịt bò còn có công dụng gia tăng sự dẻo dai, tính bền bỉ cho nam giới trong mỗi cuộc yêu;

Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu - Ảnh 3
Thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Chất lượng tinh binh của nam giới sẽ được cải thiện đáng kể nhờ những khoáng chất như kẽm, magie, mangan,... chứa nhiều trong chuối. Loại quả này nếu được sử dụng hợp lý còn hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu - Ảnh 4
Chuối - Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Trong măng tây có nhiều các vitamin (A, E, B6...) và khoáng chất, kali, sắt, canxi, photpho... hỗ trợ quá trình sản xuất testosterone, cải thiện triệu chứng của xuất tinh sớm, liệt dương, đồng thời giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn.

Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu - Ảnh 5
Măng tây - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây, giá đỗ

Có nhiều thông tin cho rằng nam giới nếu ăn nhiều giá đỗ sẽ bị yếu sinh lý. Trên thực tế, lượng kẽm dồi dào trong giá đỗ giúp thúc đẩy sản sinh testosterone, tăng cảm giác hưng phấn, kích thích ham muốn tình dục ở nam giới. Vitamin B12 trong hành tây có khả năng tổng hợp DNA sản sinh tinh trùng.

Mách nhỏ những loại thực phẩm tăng cường khả năng sinh lý cho cánh mày râu - Ảnh 6
Hành tây, giá đỗ - Ảnh minh họa: Internet
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