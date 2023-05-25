Đại kỵ khi ăn trứng vịt lộn, cần biết kẻo 'rước độc' vào người

Chọn thực phẩm 25/05/2023 13:11

Trứng vịt lộn (hột vịt lộn) là món ăn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, có tác dụng bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng kết hợp được với trứng vịt lộn.

 

1. Công dụng của trứng vịt lộn với sức khỏe

Trứng vịt lộn có tác dụng tu âm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Rau răm có tác dụng trừ hàn, tiêu thực, sáng mắt, sát trùng, mạnh chân gối, ấm bụng, chữa đầy bụng khó tiêu… Gừng tươi tác dụng kích thích tiêu hóa, mạnh tim, giải độc thức ăn.

Theo quan niệm của y học cổ truyền, món trứng vịt lộn ăn cùng gia vị là một bài thuốc, dùng chữa thiếu máu, suy nhược, còi cọc, đau đầu chóng mặt, yếu sinh lý…

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết trong một quả trứng vịt lộn có 182kcal năng lượng, 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phốtpho, 600mg cholesterol… Ngoài ra, còn có nhiều vitamin A, một số ít sắt, glucid, vitamin B1 và C… Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được trứng vịt lộn. 

Đại kỵ khi ăn trứng vịt lộn, cần biết kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 1
Trứng vịt lộn có tác dụng tu âm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng - Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng vịt lộn kỵ gì?

 

Sữa

Hàm lượng chất Lactose có rất nhiều trong sữa, ngược lại trứng vịt lộn thì lại chứa rất nhiều Protein.

Nếu bạn vừa ăn trứng vịt lộn và uống sữa cùng một lúc thì sẽ giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất vào cơ thể. Đồng thời còn khiến cho quá trình tiêu hóa những chất dinh dưỡng này diễn ra lâu hơn. Cho nên, tốt nhất bạn không nên sử dụng 2 loại thực phẩm này cùng lúc nhé.

Thịt thỏ và ngỗng

Thịt thỏ và thịt ngỗng là những thực phẩm có tính hàn nên không nên ăn chung với trứng vịt lộn. Không chỉ vậy, chúng còn chứa các chất có hoạt tính sinh học. Khi ăn chung có thể gây nên các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

 

Tỏi

 

Tỏi là thực phẩm tiếp theo nằm trong danh sách trứng vịt lộn kỵ gì. Tỏi kết hợp cùng trứng vịt lộn không giúp món ăn gia tăng độ ngon mà ngược lại sẽ sản sinh ra chất độc, có hại đến sức khỏe.

Óc heo

Trứng vịt lộn kỵ với các món ăn chế biến từ óc heo. Sự kết hợp này khiến hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao. Nếu không may ăn chung hai thực phẩm này cùng lúc, bạn dễ gặp các vấn đề như: tăng huyết áp đột ngột, tim đập nhanh, khó thở.

Đại kỵ khi ăn trứng vịt lộn, cần biết kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 2
Trứng vịt lộn kỵ với các món ăn chế biến từ óc heo - Ảnh minh họa: Internet

3. Ai không nên ăn trứng vịt lộn?

Người mắc bệnh tim mạch

Trứng vịt lộn chứa một hàm lượng chất đạm và cholesterol trong trứng vịt lộn rất cao, nếu ăn nhiều trứng vịt lộn sẽ làm tăng cholesterol xấu trong máu gây hại cho tim mạch, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch gây đột quỵ. Vì thế, lời khuyên cho những người mắc bệnh tim mạch là không nên ăn trứng vịt lộn.

Đại kỵ khi ăn trứng vịt lộn, cần biết kẻo 'rước độc' vào người - Ảnh 3
Trứng vịt lộn chứa một hàm lượng chất đạm và cholesterol trong trứng vịt lộn rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp cao

Những người có bệnh cao huyết áp cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Với những người bị bệnh cao huyết áp thì tuyệt đối nên tránh xa trứng vịt lộn. Bởi khi ăn trứng vịt lộn có nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể một lượng lớn chất đạm và cholesterol. Trong khi đó những chất này là một trong những tác nhân chính gây nên tình trạng cao huyết áp.

Người mắc bệnh về gan, tỳ vị

Tỳ vị và gan có nhiệm vụ sàng lọc chất độc hại trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng bị tổn thương lượng đạm từ trứng vịt lộn sẽ khiến chúng phải hoạt động hết công suất, khiến tổn hại lại càng lớn hơn.

Bên cạnh đó trứng vịt lộn có tính hàn sẽ khiến người bệnh gan và các bệnh tỳ vị dễ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là bị đau bụng.

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