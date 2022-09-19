Mách bạn uống gì để giải độc cơ thể, mát gan nhanh chóng?

Dinh dưỡng 19/09/2022 06:00

Thử thêm 4 loại nước này vào thực đơn hàng ngày để hỗ trợ cho việc giải độc cho cơ thể.

Sữa đậu nành

Nếu bạn đang muốn tìm một loại nước uống làm mát gan thì sữa đậu nành cũng là sự lựa chọn hoàn hảo. Sữa đậu nành không chỉ ít calo mà còn rất có hiệu quả trong việc đốt chất béo trong cơ thể. Chất isoflavone, glycosides, protein và các thành khác trong đậu nành kích thích đốt chất tế bào mỡ tích tụ trong gan và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

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Ảnh minh họa: Internet

Nước mật ong ấm

Mật ong cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin B, C, canxi, kẽm, kali, các chất chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và không hề chứa chất bóe. Dùng mật ong một cách khoa học mang lại lợi ích cho sức khỏe và có lợi cho quá trình giảm cân.

Vào buổi tối, bạn có thể lấy một thìa mật ong pha vào một cốc nước ấm và thưởng thức. Nước mật ong ấm sẽ giúp giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định tim mạch, điều trị một số bệnh đường ruột, giảm cảm giác bồn chôn, lo âu, giúp ngủ ngon.

Uống nước mật ong trước khi ngủ còn giúp hỗ trợ giảm cân vì nó giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo hơn vào ban đêm. Đồng thời, một ly mật ong sẽ giúp bạn ngủ ngon một mạch tới sáng sức khỏe dẻo dai ít bệnh tật.

Nước rau má

Rau má có tính mát, vị đắng, hơi cay nồng, không độc có tác dụng giải độc gan, làm mát gan,..

Để thực hiện, hay chuẩn bị khoảng 200g rau má, đem đi ngâm nước muối và rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn cũng như các vi sinh trùng có thể bám trên lá, sau đó để cho ráo nước. Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn và lấy nước uống. Dùng mỗi ngày đem lại tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Nước atiso

Atiso được xem là một loại nước uống dành cho gan vì có thể làm sạch các độc tố trong gan. Ngoài ra, trà atiso cũng có thể giúp làm cho da mịn màng và trở nên tươi sáng hơn, ít bị mụn và khô ráp do nó có tác dụng làm mát gan, giải nhiệt và thải độc tố.

Mách bạn uống gì để giải độc cơ thể, mát gan nhanh chóng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   sức khỏe nước giải độc nước uống mát gan

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