Lợi ích tuyệt vời của hoa đậu biếc đối với sức khỏe

Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Mắt được bảo vệ tránh những tổn thương do các gốc tự do nên làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc.

Đậu biếc- hay còn gọi là Bông biếc, Đậu hoa tím,… là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng, nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím. Nhiều người thích thú khi thưởng thức món thức uống lạ mang nhiều màu sắc: xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa. Đó là trà làm từ hoa Đậu biếc, không chỉ đẹp mắt mà còn nhiều công dụng tốt cho sức khỏe .

Theo một nghiên cứu được công bố trên thư viện Y học Quốc gia hoa Kỳ, trà hoa đậu biếc đã được chứng minh là có tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương (CNS) của chuột. Nghiên cứu này cũng cho thấy hoa đậu biếc có hiệu quả chống lại trầm cảm, căng thẳng và lo lắng.

Một ly trà hoa đậu biếc sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Chất chống oxy hóa được tìm thấy trong hoa đậu biếc có tác dụng cải thiện tâm trạng và thư giãn các dây thần kinh, giúp bạn có một giấc ngủ ngon.

Ngăn ngừa lão hóa da

Như đã nói, hoa đậu biếc giàu chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này có nghĩa là nó có thể làm giảm các vấn đề về lão hóa da. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên bổ sung hoa đậu biếc sẽ giúp điều trị nếp nhăn ở mắt cũng như giảm mẩn đỏ và kích ứng.

Chiết xuất hoa đậu biếc đã được nghiên cứu là có vai trò ức chế hoạt động của collagenase – một loại enzyme làm suy giảm collagen - Ảnh minh họa: Internet

Chiết xuất hoa đậu biếc đã được nghiên cứu là có vai trò ức chế hoạt động của collagenase – một loại enzyme làm suy giảm collagen. Điều này cần thiết cho cấu trúc da và tăng độ đàn hồi, giúp da luôn trẻ trung.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu được công bố trên Phytotherapy Research vào năm 2018 cũng chỉ ra rằng chiết xuất của hoa đậu biếc có khả năng chống lại stress oxy hóa do tia cực tím gây ra, do đó ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời.

Chống viêm và nhiễm trùng

Lượng chất chống oxy hóa cao có trong hoa đậu biếc có đặc tính chống viêm, không chỉ giúp giảm viêm mà còn bảo vệ, chống lại một số bệnh mãn tính.

Chất chiết xuất từ hoa ​​đậu biếc đã được sử dụng cho nhiều đối tượng để giảm đau và sưng tấy - Ảnh minh họa: Internet

Chất chiết xuất từ hoa ​​đậu biếc đã được sử dụng cho nhiều đối tượng để giảm đau và sưng tấy. Hợp chất flavonoid có trong đậu biếc giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp nó chống lại chứng viêm và nhiễm trùng.

Các nghiên cứu của Ấn Độ cho thấy chiết xuất đậu biếc thể hiện các đặc tính chống vi khuẩn đáng kể chống lại tụ cầu vàng (Staphylococcus Aureus)

Tốt cho tóc

Hoa đậu biếc được thêm vào một số sản phẩm như dầu gội, dầu xả và các sản phẩm dành cho tóc khác nhằm giảm tóc bạc và tóc mỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu nói rằng nó có khả năng duy trì sức khỏe của da đầu và giúp tóc khỏe mạnh. Có điều này là vì hoa đậu biếc giúp lưu thông máu tới các nang tóc, giảm viêm và ngăn ngừa tình trạng tóc bạc hoặc rụng tóc.

Hỗ trợ giảm cân

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất hoa đậu biếc có thể làm chậm quá trình hình thành mỡ một cách hiệu quả bằng cách kiểm soát sự tiến triển của chu kỳ tế bào và điều hòa sự biểu hiện của gen tạo mỡ.

Trà hoa đậu biếc chứa một hợp chất quan trọng là catechin EGCG (epigallocatechin gallate). Chất này giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Từ đó làm cho calories trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn.

Tốt cho tim mạch

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, hoa đậu biếc có nhiều tác dụng trong việc bảo vệ tim mạch, chẳng hạn như giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm, cải thiện cấu hình cholesterol và lipid, giảm huyết áp và làm giảm rối loạn chức năng mạch máu.

Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư

Trong hoa đậu biếc có một số thành phần giúp chống oxy hóa nên có thể giảm được tối đa việc hình thành các gốc tự do, giúp ngăn chặn các tác động có hại của các gốc tự do gây ra.

Bên cạnh đó, sử dụng hoa đậu biếc còn có tác dụng trong việc bảo vệ màng tế bào, ổn định di thể trong nhân tế bào, tăng khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào, từ đó hạn chế được sự phát triển của tế bào ung thư và đồng thời bảo vệ bệnh nhân trong quá trình xạ trị.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Chất Anthocyanins có trong hoa đậu biếc giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách ức chế hoạt động của các loại enzyme tiêu hóa carbohydrate như alpha-amylase tuyến tụy, alpha-glucosidase ruột và sucrase ruột. Điều này giúp quá trình tiêu hóa và khả năng hấp thụ đường chậm lại, làm giảm đáng kể lượng insulin và lượng đường trong máu.

Khi lượng insulin trong máu giảm cũng sẽ làm giảm nguy cơ kháng insulin, hạn chế nguy cơ béo phì, rối loạn chức năng mạch máu và hội chứng chuyển hóa - Ảnh minh họa: Internet

Khi lượng insulin trong máu giảm cũng sẽ làm giảm nguy cơ kháng insulin, hạn chế nguy cơ béo phì, rối loạn chức năng mạch máu và hội chứng chuyển hóa.