Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả

Hàm lượng tryptophan trong quả anh đào hỗ trợ giấc ngủ. Tryptophan là một axit amin tiền thân của hormone melatonin, giúp điều chỉnh thời điểm ngủ và thức dậy.

Trái cây chính là một trong những loại thực phẩm tuyệt vời có thể giúp người bệnh ngủ ngon, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Không chỉ vậy, chúng còn rất tốt cho sức khỏe , làn da, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Người bệnh có thể sử dụng trái cây dưới dạng nước ép để cải thiện giấc ngủ thay vì dùng các loại thuốc để hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dứa là loại trái cây có chứa hàm lượng bromelin cao. Đây là hoạt chất giúp làm giảm viêm, nhờ đó ngăn chặn được quá trình tắc mạch cũng như làm tan khối huyết. Điều này cũng rất cần thiết cho những người gặp chứng rối loạn giấc ngủ lâu ngày.

Một nghiên cứu kéo dài 7 ngày ở 20 người cho thấy uống nước ép anh đào hàng ngày làm tăng mức melatonin so với đồ uống giả dược. Một nghiên cứu tương tự ở 30 người tham gia cho thấy rằng tiêu thụ một sản phẩm làm từ quả anh đào 2 lần mỗi ngày giúp giảm số lần thức giấc vào ban đêm. Cuối cùng, một khảo sát ghi nhận uống 2 cốc (480 ml) nước ép anh đào mỗi ngày trong 2 tuần giúp tăng tổng thời gian ngủ lên 84 phút, giúp điều trị các triệu chứng mất ngủ ở người lớn từ 50 tuổi trở lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dứa góp phần sản sinh ra melanin nhiều hơn, giúp người bệnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dứa cũng là loại hoa quả giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ thống xương khớp. Tuy nhiên, người bệnh không nên ăn dứa khi bụng đang đói hay bị sốt xuất huyết, chảy máu cam.

Nước ép dứa

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dứa là loại trái cây có chứa hàm lượng bromelin cao. Đây là hoạt chất giúp làm giảm viêm, nhờ đó ngăn chặn được quá trình tắc mạch cũng như làm tan khối huyết. Điều này cũng rất cần thiết cho những người gặp chứng rối loạn giấc ngủ lâu ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dứa góp phần sản sinh ra melanin nhiều hơn, giúp người bệnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dứa cũng là loại hoa quả giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ thống xương khớp. Tuy nhiên, người bệnh không nên ăn dứa khi bụng đang đói hay bị sốt xuất huyết, chảy máu cam.

Nước ép đu đủ

Đu đủ được coi là một trong những loại trái cây giúp ngủ ngon mà người bệnh không nên bỏ qua, vitamin C có nhiều trong đu đủ góp phần mang lại giấc ngủ sâu và thoải mái. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh gan khó giải độc thì nên sử dụng đu đủ để cải thiện chức năng gan sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý nếu dùng nước ép đu đủ thì nên chọn đu đủ chín, bỏ hạt. Ngoài ra, không nên lạm dụng đu đủ vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới.

Nước ép dưa hấu

Không chỉ là loại trái cây được ưa thích vào mùa hè mà nước ép dưa hấu còn được khuyến khích nên uống trước khi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Nguyên nhân đó là trong loại quả này có chứa nhiều chất có khả năng chống oxy hóa, nhờ đó giúp ngăn chặn tình trạng tăng huyết áp hoặc các vấn đề về tim mạch. Hàm lượng calo trong dưa hấu cũng cực kỳ thấp, đồng thời loại nước này có vị ngọt tự nhiên nên hầu như không phải thêm đường, do đó rất phù hợp để làm nước ép trái cây giúp dễ ngủ mà không sợ tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Một điều đặc biệt mà không có nhiều người biết đó là hạt dưa hấu rất tốt cho sức khỏe và da. Ăn hạt dưa hấu góp phần thúc đẩy cơ thể sản sinh ra nhiều tryptophan để chuyển hóa thành melanin – một hoạt chất cần thiết cho giấc ngủ. Vì vậy, người bệnh cũng nên bỏ qua thành phần này trong nước ép.