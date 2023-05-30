Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả

Dinh dưỡng 30/05/2023 23:24

Điểm qua một số loại nước ép giúp cơ thể có một giấc ngủ sâu.

Trái cây chính là một trong những loại thực phẩm tuyệt vời có thể giúp người bệnh ngủ ngon, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Không chỉ vậy, chúng còn rất tốt cho sức khỏe, làn da, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Người bệnh có thể sử dụng trái cây dưới dạng nước ép để cải thiện giấc ngủ thay vì dùng các loại thuốc để hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn.

Nước ép anh đào (cherry)

Hàm lượng tryptophan trong quả anh đào hỗ trợ giấc ngủ. Tryptophan là một axit amin tiền thân của hormone melatonin, giúp điều chỉnh thời điểm ngủ và thức dậy.

Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu kéo dài 7 ngày ở 20 người cho thấy uống nước ép anh đào hàng ngày làm tăng mức melatonin so với đồ uống giả dược. Một nghiên cứu tương tự ở 30 người tham gia cho thấy rằng tiêu thụ một sản phẩm làm từ quả anh đào 2 lần mỗi ngày giúp giảm số lần thức giấc vào ban đêm. Cuối cùng, một khảo sát ghi nhận uống 2 cốc (480 ml) nước ép anh đào mỗi ngày trong 2 tuần giúp tăng tổng thời gian ngủ lên 84 phút, giúp điều trị các triệu chứng mất ngủ ở người lớn từ 50 tuổi trở lên.

Nước ép táo

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dứa là loại trái cây có chứa hàm lượng bromelin cao. Đây là hoạt chất giúp làm giảm viêm, nhờ đó ngăn chặn được quá trình tắc mạch cũng như làm tan khối huyết. Điều này cũng rất cần thiết cho những người gặp chứng rối loạn giấc ngủ lâu ngày.

Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dứa góp phần sản sinh ra melanin nhiều hơn, giúp người bệnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dứa cũng là loại hoa quả giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ thống xương khớp. Tuy nhiên, người bệnh không nên ăn dứa khi bụng đang đói hay bị sốt xuất huyết, chảy máu cam.

Nước ép dứa

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dứa là loại trái cây có chứa hàm lượng bromelin cao. Đây là hoạt chất giúp làm giảm viêm, nhờ đó ngăn chặn được quá trình tắc mạch cũng như làm tan khối huyết. Điều này cũng rất cần thiết cho những người gặp chứng rối loạn giấc ngủ lâu ngày.

Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước ép dứa góp phần sản sinh ra melanin nhiều hơn, giúp người bệnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dứa cũng là loại hoa quả giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ thống xương khớp. Tuy nhiên, người bệnh không nên ăn dứa khi bụng đang đói hay bị sốt xuất huyết, chảy máu cam.

Nước ép đu đủ

Đu đủ được coi là một trong những loại trái cây giúp ngủ ngon mà người bệnh không nên bỏ qua, vitamin C có nhiều trong đu đủ góp phần mang lại giấc ngủ sâu và thoải mái. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh gan khó giải độc thì nên sử dụng đu đủ để cải thiện chức năng gan sẽ được cải thiện rất nhiều.

Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý nếu dùng nước ép đu đủ thì nên chọn đu đủ chín, bỏ hạt. Ngoài ra, không nên lạm dụng đu đủ vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới.

Nước ép dưa hấu

Không chỉ là loại trái cây được ưa thích vào mùa hè mà nước ép dưa hấu còn được khuyến khích nên uống trước khi ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Nguyên nhân đó là trong loại quả này có chứa nhiều chất có khả năng chống oxy hóa, nhờ đó giúp ngăn chặn tình trạng tăng huyết áp hoặc các vấn đề về tim mạch. Hàm lượng calo trong dưa hấu cũng cực kỳ thấp, đồng thời loại nước này có vị ngọt tự nhiên nên hầu như không phải thêm đường, do đó rất phù hợp để làm nước ép trái cây giúp dễ ngủ mà không sợ tăng cân.

Top 5 loại nước ép giúp cải thiện giấc ngủ hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một điều đặc biệt mà không có nhiều người biết đó là hạt dưa hấu rất tốt cho sức khỏe và da. Ăn hạt dưa hấu góp phần thúc đẩy cơ thể sản sinh ra nhiều tryptophan để chuyển hóa thành melanin – một hoạt chất cần thiết cho giấc ngủ. Vì vậy, người bệnh cũng nên bỏ qua thành phần này trong nước ép.

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả

Loại rau chứa hàm lượng lớn collagen giúp chị em trẻ hóa làn da.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép cải thiện giấc ngủ nước ép thực phẩm giúp ngủ ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 6 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 6 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin