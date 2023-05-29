Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả

Dinh dưỡng 29/05/2023 14:17

Loại rau chứa hàm lượng lớn collagen giúp chị em trẻ hóa làn da.

Các loại rau họ cải giúp sản sinh collagen hiệu quả, giúp trẻ hóa làn da. Hầu hết các loại rau họ cải này đều giàu dưỡng chất thiết yếu giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, chống lão hóa da. 

Cải xoăn

Vì sở hữu nhiều dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể nên cải xoăn được mệnh danh là “vua của các loại rau”. Cải xoăn chứa nhiều chất chống oxi hóa hỗ trợ cơ thể chống lại lão hóa và bệnh tật. Ngoài ra, cải xoăn còn giúp loại trừ độc tố và tăng cường sức đề kháng do có chứa vitamin A,K,...giúp thải độc và nâng cao sức đề kháng của cơ thể, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Rau chân vịt hay còn được biết đến với tên gọi “rau bina” là một loại rau giàu dưỡng chất với lượng calo thấp. Rau chân vịt có chứa nhiều Vitamin C và hàm lượng chất diệp lục cao hơn hẳn các loại rau khác giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen của cơ thể.

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, rau chân vịt cũng chứa nhiều chất chống oxi hóa nên còn có tác dụng phòng ngừa được một số bệnh ung thư.

Bông cải xanh

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh có thể ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do lên làn da và làm chậm quá trình lão hóa da. Trong bông cải xanh còn chứa vitamin C, hỗ trợ sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Bắp cải

Bắp cải là một loại rau chưa hàm lượng vitamin C cao giúp kích thích sản sinh collagen tốt cho vóc dáng và giữ da luôn trẻ trung, mịn màng. Ngoài ra, nhờ chứa một loại enzyme đặc biệt, bắp cải còn được biết đến với tác dụng giải độc gan. Thường xuyên ăn bắp cải sẽ giúp cơ thể đào thải chất độc, giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xà lách

Xà lách là một trong những loại rau sống có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Lượng vitamin A dồi dào trong xà lách thúc đẩy sự tái tạo da còn vitamin C có tác dụng bảo vệ làn da khỏi bức xạ của tia cực tím và làm chậm quá trình lão hóa. Rau xà lách cũng chứa nhiều chất xơ giúp cơ thể thải độc và làm làn da khỏe khoắn hơn.

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt do xà lách có chứa nguyên tố kali có sức ảnh hưởng đến tế bào và dịch cơ thể nên khi được bổ sung đầy đủ sẽ hạn chế các chứng rối loạn nhịp tim và điều hòa huyết áp ổn định.

Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa hàm lượng cao chất diệp lục, giúp tăng tiền chất để cơ thể sản sinh collagen. Diệp lục cũng góp phần tăng khả năng đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, giúp da sáng, khỏe.

Cải xoong

Những loại rau họ cải giúp ngăn ngừa lão hóa, kích thích sản sinh collagen hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cải xoong giàu vitamin và khoáng chất, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết cho cơ thể và làn da. Vitamin A và các chất chống oxy hóa trong cải xoong có thể vô hiệu hóa các gốc tự do, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, giúp da trẻ trung, mịn màng hơn.

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Từ khóa:   rau chứa collagen collagen trẻ hóa da

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