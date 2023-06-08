Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết

Dinh dưỡng 08/06/2023 14:30

Công dụng của mơ lông đem đến cho sức khỏe là rất nhiều, lá mơ cũng là một vị thuốc khá độc đáo.

Lá mơ lông tên khoa học là Paederia tomentosa, họ cà phê. Mơ lông còn có một số tên gọi khác như lá thúi địch, mơ tam thể, lá mơ. Mơ lông có khả năng thích nghi cao, mọc leo nhiều ở các bờ rào, bụi cây tạo thành hình trái trứng. Lá có màu tím nhạt, cả hai mặt đều có lông mịn nhỏ li ti.

Theo Đông y, lá mơ có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, làm mát, chống viêm, giảm sưng đau, kích thích hệ tiêu hóa, giúp lưu thông máu, điều trị ho...

Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết - Ảnh 1
Theo Đông y, lá mơ có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, làm mát, chống viêm, giảm sưng đau, kích thích hệ tiêu hóa, giúp lưu thông máu, điều trị ho... - Ảnh minh họa: Internet

Theo khoa học hiện đại, lá mơ có chứa nhiều hoạt chất hóa học có lợi đối với khỏe của con người. Lá mơ rất giàu beta-carotene, vitamin C, các axit amin quan trọng như arginine, cystine, trytophan, tyrosin, lysine... Ngoài ra, lá mơ còn chứa hoạt chất alkaloid, một chất có khả năng chống oxy hóa cao và chợp chất sulfur dimethyl disulphide - một dạng tinh dầu có khả năng tương đối với thuốc kháng sinh.

Tốt cho đường ruột

Lá mơ lông được coi là một trong những bài thuốc Đông y trị bệnh tiêu chảy, sôi bụng hoặc đầy bụng khó tiêu. Theo y học cổ truyền, lá mơ lông có vị chát đắng, tính mát, có tác dụng sát khuẩn – tiêu viêm. Vì thế, nó có tác dụng đối với các bệnh lý về đường ruột.

Điều trị đau nhức xương khớp

Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể sử dụng lá mơ lông để sắc lấy nước uống thay cho nước lọc hàng ngày. Hoặc giã nát lá mơ tươi thêm một chút rượu rồi cho vào ấm dùng nước sôi để hãm nước giống như uống trà hàng ngày. Hai bài thuốc này giúp hỗ trợ trị bệnh đau xương khớp do thoái hóa cột sống, loãng xương, gai cột sống...

Chữa tiêu chảy do nóng nhiệt

Biểu hiện khi cơ thể bị nóng nhiệt gồm khát nhiều, nước tiểu vàng, phân khắm, bụng quặn đau kèm đầy hơi, hậu môn nóng đỏ rát. Để trị chứng bệnh này, có thể dùng 16g lá rau mơ, 8g nụ sim, 500ml nước và sắc đến khi còn 200ml. Chia làm 2 lần uống trong ngày.

Trị ho và cảm lạnh

Hấp chín khoảng 25 lá mơ lông ăn hoặc ăn sống. Nếu bị ho, kết hợp lá mơ lông với một số nguyên liệu như cam thảo, gừng, vỏ chanh… sắc lấy nước uống sẽ giảm ho rõ rệt.

Chữa cảm lạnh

Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lấy khoảng 25 lá mơ lông tươi hấp chín và ăn, hoặc ăn sống rau mơ tươi có thể làm giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Điều trị kiết lỵ

Ăn lá mơ lông với trứng gà là bài thuốc trị kiết lỵ hiệu quả mà nhiều người đã sử dụng. Chỉ cần lấy lá mơ rửa sạch, thái nhỏ rồi tráng cùng trứng gà ăn liên tục trong một thời gian là tình trạng kiết lỵ sẽ được cải thiện.

Điều trị ho gà

Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết - Ảnh 4
Lá mơ kết hợp các loại thảo dược giúp hỗ trợ điều trị ho gà - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ và cam thảo dây mỗi lại 150 gram, cỏ mần trầu, rễ chanh, rau má, đẹt ác mỗi loại 250 gram, 100 gram vỏ quýt, 50 gram gừng tươi. Đem tất cả các nguyên liệu bỏ vào ấm sắ cùng 6 lít nước. Đun đến khi còn khoảng 1 lít nước thì chắt ra để sử dụng. Mỗi ngày uống 3 lần giúp trị chứng ho gà hiệu quả.

Giúp lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Sau sinh, phụ nữ dễ gặp tình trạng tắc tuyến sữa, mất sữa. Sử dụng 1 nắm lá mơ và 1 ít bột nếp có thể giúp kích sữa hiệu quả.

Dùng lá mơ trộn đều với bột nếp để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau dó đem xào trên chảo nóng rồi sử dụng các miếng lá đó đắp lên bầu ngực để đả thông tuyến sữa, giúp sữa lưu thông dễ dàng hơn.

Trị mụn, ghẻ, nấm da, chàm, eczema, giời leo

Công dụng tuyệt vời của lá mơ lông đối với sức khỏe ít ai biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Với đặc tính kháng khuẩn và làm mát, lá mơ được coi là bài thuốc dân gian có thể trị các bệnh về da như mụn, ghẻ lở, nấm. Bằng cách dùng lá mơ lông rửa sạch và vắt lấy nước cốt hoặc nghiền nát bôi lên các vùng da có vấn đề, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi,

Chữa chứng bí tiểu tiện

Lấy 40 – 50gr lá mơ lông tươi rửa sạch rồi sắc lấy nước uống trong vòng vài ngày, bạn sẽ thấy tình trạng bí tiểu được cải thiện.

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