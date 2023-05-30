Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào?

Dinh dưỡng 30/05/2023 21:45

Bơ là loại quả mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe. Vậy quả bơ kiêng kỵ với những loại thực phẩm nào?

Trái bơ được mệnh danh là “vua” của các loại thực phẩm nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú. Có rất nhiều giống bơ khác nhau nhưng dù thuộc giống nào thì bên trong loại quả này vẫn có rất nhiều khoáng chất và vitamin cần cho cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ kỵ gì?

Bơ kỵ với đồ lạnh

Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bơ là loại trái cây có chứa nhiều axit béo. Chính vì vậy, cần một khoảng thời gian dài cơ thể con người mới tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn loại quả này. Thêm vào đó, cơ thể con người cần ở nhiệt độ thích hợp mới có thể tiêu hóa và hấp thụ hết bơ.

Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 3
Những người ăn bơ xong ăn/uống đồ lạnh luôn còn dễ bị đau bụng, tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, khi chúng ta ăn hoặc uống đồ lạnh, nhiệt độ đường tiêu hóa của cơ thể bị giảm gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất béo trong quả bơ. Những người ăn bơ xong ăn/uống đồ lạnh luôn còn dễ bị đau bụng, tiêu chảy. 

Bơ kỵ với dưa hấu

Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ kỵ với quả gì là điều mà không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bơ kết hợp với dưa hấu. Dưa hấu có tính lạnh, khi ăn cùng bơ sẽ giảm khả năng hấp thụ axit béo trong bơ.

Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 5
nếu ăn bơ ngay sau khi ăn dưa hấu hoặc ngược lại, bạn có thể gặp tình trạng khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu ăn bơ ngay sau khi ăn dưa hấu hoặc ngược lại, bạn có thể gặp tình trạng khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy.

Không ăn cùng với thực phẩm nhiều chất béo

Các axit béo không no trong quả bơ đòi hỏi sự tham gia của protein lipid ở dạ dày và ruột. Tuy nhiên, khi ăn nhiều chất béo sẽ gây ức chế các axit béo chưa no và giảm lượng protein lipid. Vì vậy, tránh ăn bơ cùng thực phẩm nhiều chất béo làm giảm hấp thụ dưỡng chất cả hai nhóm này.

Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 6
Ăn nhiều chất béo sẽ làm ức chế các axit béo chưa no, đồng thời làm giảm lượng protein lipid - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình tiêu thụ các axit béo không no trong quả bơ cần sự tham gia của protein lipid trong dạ dày và ruột. Ăn nhiều chất béo sẽ làm ức chế các axit béo chưa no, đồng thời làm giảm lượng protein lipid. Do đó, không nên ăn bơ kết hợp với các thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao, để tránh làm giảm khả năng hấp thụ hai nhóm dưỡng chất này của cơ thể.

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