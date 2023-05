Quả bơ kỵ với những loại thực phẩm nào?

Do đó, khi chúng ta ăn hoặc uống đồ lạnh, nhiệt độ đường tiêu hóa của cơ thể bị giảm gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất béo trong quả bơ. Những người ăn bơ xong ăn/uống đồ lạnh luôn còn dễ bị đau bụng, tiêu chảy.

Không ăn cùng với thực phẩm nhiều chất béo

Các axit béo không no trong quả bơ đòi hỏi sự tham gia của protein lipid ở dạ dày và ruột. Tuy nhiên, khi ăn nhiều chất béo sẽ gây ức chế các axit béo chưa no và giảm lượng protein lipid. Vì vậy, tránh ăn bơ cùng thực phẩm nhiều chất béo làm giảm hấp thụ dưỡng chất cả hai nhóm này.

