Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ?

Dinh dưỡng 30/05/2023 10:33

Cá chép là loại cá phổ biến và được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, có những lưu ý khi kết hợp cá chép với một số loại thực phẩm để tránh những tác hại đáng ngờ.

Trong ẩm thực, việc phối hợp các loại thực phẩm với nhau có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những giúp cho mọi đồ ăn thức uống có thể phát huy tối đa hiệu quả bổ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không hề biết rằng, cá cũng kỵ với một số loại thực phẩm.

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Kỵ dưa muối

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này nghe có vẻ khá vô lý bởi từ lâu cá chép om dưa đã trả thành món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, các chất hóa học (đặc biệt là nitrite) có trong dưa muối khi kết hợp cùng protein trong cá chép sẽ tạo thành hoạt chất nitrosamine gây ung thư.

Kỵ thịt chó

Kiêng ăn cá với thịt chó vì cá có tính cam ôn, thịt chó, gan chó cũng cam ôn đại nhiệt. Ăn phải hai thứ bị nhiệt sinh ra đi kiết.

Kỵ thịt gà

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, thịt gà ăn kiêng với cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn phải sinh ra chứng mụn nhọt. Nếu mắc phải lấy nước đậu đen uống sẽ khỏi.

Kỵ với tôm

Cá và tôm khi kết hợp với nhau sẽ gây nên hiện tượng động phong - ngứa ngáy khắp người. Vì cả hai thực phẩm này đều thuộc tính ôn dễ gây dị ứng.

Kỵ bí xanh

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, cá và bí xanh đều rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, vì đều có tình hàn nên ăn hai loại thực phẩm này kết hợp với nhau dễ gây rối loạn tiêu hóa.

Kỵ tía tô

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường có thói quen thêm lá tía tô khi nấu cháo cá chép, luộc cá chép để khử mùi tanh của cá và làm món ăn dậy mùi thơm. Tuy nhiên, cá chép khi kết hợp với tía tô dễ sinh tính nóng, từ đó gây mụn nhọt.

Kỵ rau kinh giới

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn cá chép cùng với rau kinh giới. Vị cay của rau kinh giới có tác dụng hạ huyết ứ. Trong khi đó, cá chép là loại thực phẩm dưỡng huyết với tính ấm. Sự kết hợp này có thể gây ngứa ngáy, khó chịu.

 

Kỵ với cam thảo

Cá chép kỵ với những loại thực phẩm nào mà bạn nên biết ? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cá chép và cam thảo đều có vị ngọt, tính hàn, do vậy khi kết hợp với nhau sẽ làm ảnh hưởng xấu sức khỏe, gây lạnh bụng.

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào?

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào?

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