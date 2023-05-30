Tiêu thụ đồ ngọt 'tàn phá' làn da bạn ra sao?

Đồ ngọt có thể gây nghiện với một số người. Tuy nhiên, ít ai biết đồ ngọt chính là kẻ thù của làn da, đặc biệt là với phụ nữ.

Làn da của bạn chịu nhiều ảnh hưởng từ chế độ ăn uống. Trà sữa, đồ ngọt là món khoái khẩu của nhiều bạn.Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng các loại thức ăn ngọt chính là thủ phạm khiến làn da bạn xuống cấp, nhiều mụn và nhanh chóng lão hóa. Ảnh minh họa: Internet Bùng phát mụn

Ảnh minh họa: Internet Đường làm tăng quá trình viêm, cản trở các tế bào bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn, từ đó mụn mọc nhiều hơn.

Tăng phản ứng viêm Ảnh minh họa: Internet Khi ăn ngọt, cơ thể sẽ sản sinh insulin điều hòa lượng đường trong máu. Tuy nhiên nồng độ insulin tăng làm tăng phản ứng viêm, khiến da chuyển sang màu đỏ. Nếu bạn đang gặp vấn đề như mụn, chàm hoặc trứng cá đỏ thì phản ứng viêm sẽ khiến da tệ hơn. Da chảy xệ và xuất hiện nhiều nếp nhăn, hủy hoại collagen Ảnh minh họa: Internet Khi ăn nhiều đường vào cơ thể sẽ làm thay đổi cấu trúc protein của da với sự phân hủy của elastin và collagen. Tiến trình này tạo ra AGEs- tác nhân tấn công collagen của da, da mất khả năng chống chọi, dẫn đến nhão, chảy xệ, nếp nhăn và các dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên da của chúng ta. Nếu bạn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thỉnh thoảng mới thưởng thức bánh kẹo ngọt thì tất nhiên sẽ không khiến da mất đi thanh xuân.

Tái phát dị ứng, da ửng đỏ Các bác sĩ da liễu thường dùng cụm từ "gương mặt đường" (sugar face) để cảnh báo tình trạng đỏ mặt do ăn uống quá nhiều đường. Đường làm tổn hại da, khiến da ửng đỏ. Để có làn da khỏe mạnh, cần hạn chế đồ ngọt, uống đủ nước - Ảnh minh họa: Internet Theo bác sĩ Đoàn, để có làn da khỏe mạnh, cần hạn chế đồ ngọt, uống đủ nước. Bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp giảm tác hại của đường đối với da như trái cây có màu đậm, các loại đậu, các loại hạt... Da khô Đồ ngọt có thể gây nên tình trạng khô sạm ở da bạn - Ảnh minh họa: Internet Đồ ngọt có thể gây nên tình trạng khô sạm ở da bạn. Bởi khi nồng độ đường trong máu tăng cao, cơ thể cần dùng một lượng nước lớn để trung hòa, đào thải chúng qua nước tiểu. Điều này sẽ làm da mất nước. Ngoài ra, lượng đường dư thừa còn ảnh hưởng đến các dây thần kinh, làm cản trở hoạt động của tuyến mồ hôi, gây mất cân bằng độ ẩm của da.

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