Loại trái 'quốc dân' không chỉ ngon bổ rẻ mà còn là 'chiến thần' làm đẹp hiệu quả ít ai ngờ tới

Tiêu thụ trong thời gian gần đây đang tăng đột biến, nhưng cũng giống như nhiều loại thực phẩm khác, dừa nên được thưởng thức một cách điều độ.

Tiêu thụ trong thời gian gần đây đang tăng đột biến, nhưng cũng giống như nhiều loại thực phẩm khác, dừa nên được thưởng thức một cách điều độ.

Nhưng những lợi ích sức khỏe xung quanh một quả dừa bạn đã biết chưa? Hãy để các chuyên gia dinh dưỡng của chúng tôi từ Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Changi (CGH), một thành viên của nhóm SingHealth, Singapore đưa ra những sự thật chia sẻ cùng bạn!

Từ thức uống truyền thống với dừa cho đến sự đa dạng của các sản phẩm như dầu dừa, loại trái cây nhiệt đới này đã dần thu hút và thành công trên thị trường đại chúng.

Dừa lắc, nước dừa, nước cốt dừa, dầu dừa và cùi dừa

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết rằng món dừa lắc yêu thích của bạn có thể chứa tới 300 đến 350kcal (kilocalories) và lên đến 15 đến 20g chất béo trong một cốc cỡ thông thường không?

Chuyên gia dinh dưỡng Miko chia sẻ: "Dừa lắc và đồ uống tráng miệng không chỉ chứa đường tự nhiên mà còn chứa đường / siro bổ sung, đặc biệt là chất béo bão hòa."

"Chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol LDL (cholesterol "xấu") và do đó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đồ uống có hàm lượng calo cao như vậy cũng có thể góp phần vào việc tiêu thụ quá nhiều calo và dẫn đến thừa cân hoặc béo phì giống như nhiều loại đường."

Để thưởng thức dừa lắc một cách lành mạnh hơn, bạn có thể:

Chọn pha chế chỉ thêm ít đường / xi-rô tại điểm mua hoặc yêu cầu mức đường 0%

Tránh tăng kích thước đồ uống

Hãy thử tự làm nó và thay thế kem dừa, nước cốt dừa / kem thường được sử dụng trong các công thức nấu ăn thông thường bằng sữa ít béo hoặc tách béo và tránh thêm đường

Ảnh minh họa: Internet

Nước dừa được coi là một công cụ tuyệt vời để bù nước sau khi tập thể dục hoặc khi bị tiêu chảy vì có mặt các chất điện giải như kali, natri và mangan. Tuy nhiên, nước tinh khiết cũng có tác dụng hydrat hóa trong hầu hết các trường hợp. Lưu ý rằng nước dừa chứa ít nhất 50kcal và tối đa 10g đường trên mỗi 250ml (1 cốc).

Nước cốt dừa

Không nên nhầm lẫn với nước dừa, nước cốt dừa không phải tự nhiên mà thay vào đó là sự hoà quyện của cùi dừa và nước.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt dừa là một nguồn cung cấp một số vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Một cốc (250ml) nước cốt dừa chứa 600 calo và một cốc kem dừa (đóng hộp) chứa 1500 calo, hầu hết trong số đó đến từ chất béo. Nước cốt dừa rất giàu chất béo bão hòa, đã được chứng minh là làm tăng mức cholesterol có hại của Lipoprotein Mật độ thấp (LDL). Mức cholesterol LDL cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Dầu dừa nên được dùng với số lượng hạn chế do hàm lượng chất béo bão hòa cao. Dầu dừa cũng đã từng là một sự bùng nổ trong việc sử dụng tại chỗ như một sản phẩm cho tóc và da do đặc tính dưỡng ẩm và chống viêm của nó. Mặc dù các nhà tạo mẫu tóc và các chuyên gia làm đẹp luôn tin tưởng vào các sản phẩm từ dầu dừa, nhưng những lợi ích này vẫn chưa được chứng minh bởi các nghiên cứu y tế.

Nhiều tuyên bố về sức khỏe cho dầu dừa có thể là do sự hiện diện của chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCTs). MCT được coi là để hỗ trợ giảm cân, vì chúng được biến thành năng lượng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận và bất kỳ MCT dư thừa nào vẫn sẽ được lưu trữ dưới dạng chất béo trong cơ thể. Dầu dừa thương mại thường chứa hầu hết là axit lauric, không phải là MCT.

Cùi dừa

Ảnh minh họa: Internet

Phần thịt bên trong của quả dừa cung cấp 175kcal cho mỗi quả dừa (50g thịt quả). Nó chứa 4g chất xơ, có thể hữu ích cho tiêu hóa và tạo cảm giác no. Tương tự như dầu dừa và nước cốt dừa, phần thịt quả cũng chứa nhiều chất béo bão hòa.

Dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nếu bạn là người yêu thích loại quả này thì hãy tiếp tục thưởng thức nhé.

Theo Healthxchange