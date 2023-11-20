Loại thịt được mệnh danh bổ hơn thịt gà, ngon chẳng kém thịt bò, nhưng nhiều người vụng nấu phá hủy hết dinh dưỡng

Dinh dưỡng 20/11/2023 09:40

Theo y học hiện đại, chim bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng nên có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ sung sắt ngừa thiếu máu, đẹp da khỏe tóc, cải thiện trí nhớ...

Theo thông tin từ Thanh Niên, Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết thịt chim bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Trong 100 g thịt bồ câu chứa 142 kcal, 7,5 g chất béo, 17,5 g protein, 13 mg canxi, 237 mg kali, 307 mg phốt pho...

Loại thịt được mệnh danh bổ hơn thịt gà, ngon chẳng kém thịt bò, nhưng nhiều người vụng nấu phá hủy hết dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của chim bồ câu với sức khỏe

Ngày nay, chim bồ câu được nuôi rất nhiều từ các trang trại cho đến hộ gia đình nên không phải quá khó tìm để chế biến các món ăn. Bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

Đây cũng là nguồn thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, làm nên nhiều món ngon như: Chim bồ câu hầm thuốc bắc (kỷ tử, hạt sen, đại táo…) bổ khí huyết, nâng cao sức đề kháng, kiện tỳ kích thích tiêu hóa,… hay cháo chim bồ câu hạt sen đậu xanh bùi bùi cho người ốm mau hồi phục sức khoẻ, bồ câu nướng...

Trong y học cổ truyền, chim bồ câu được dùng với tên thuốc là cáp điểu hay gia cáp gồm thịt chim, tiết chim, trứng chim. Thịt bồ câu có tính bình, vị mặn, tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, ích khí huyết. Dùng cho trường hợp gầy yếu, hư nhược, khí huyết hư, tiêu khát, hay quên, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng không tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh, người chuẩn bị mang thai,…

Theo y học hiện đại, chim bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng nên có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ sung sắt ngừa thiếu máu, đẹp da khỏe tóc, cải thiện trí nhớ...

Loại thịt được mệnh danh bổ hơn thịt gà, ngon chẳng kém thịt bò, nhưng nhiều người vụng nấu phá hủy hết dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chế biến thịt bồ câu

Theo Người đưa tin, khi mua chim bồ câu, bạn phải ghi nhớ một điểm: Không được làm chảy máu chim bồ câu. Giá trị dinh dưỡng của máu chim bồ câu khá cao. Vì vậy, đừng nên chặt bồ câu, tốt nhất nấu nguyên con.

Điều thứ hai cần lưu ý là sau khi làm vệ sinh sạch sẽ con chim, bạn nên đổ nước vào nồi vừa đủ, không nên thêm nước giữa chừng khi nấu bồ câu vì có thể làm tanh thịt bồ câu. Khi cho bồ câu vào nồi, cho một thìa rượu, vài lát gừng và đun trên lửa lớn đến sôi sẽ nổi nhiều bọt, bạn dùng thìa múc sạch những bụi bẩn và bọt này. Nhiều người nói nấu chim bồ câu nếu không khéo sẽ dễ bị tanh, vì thế, nếu thực hiện bước trên, bạn sẽ thấy thịt bồ câu thơm ngon.

Hãy ăn thường xuyên 4 món hấp này để tăng cường miễn dịch, tránh ốm vặt vào mùa đông

Hãy ăn thường xuyên 4 món hấp này để tăng cường miễn dịch, tránh ốm vặt vào mùa đông

Thời tiết ngày càng lạnh, đừng bỏ qua 4 món hấp này, hãy ăn thường xuyên để tăng cường miễn dịch, tránh ốm vặt vào mùa đông nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   chim bồ câu dinh dưỡng thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ