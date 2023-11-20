Loại thịt được mệnh danh bổ hơn thịt gà, ngon chẳng kém thịt bò, nhưng nhiều người vụng nấu phá hủy hết dinh dưỡng

Theo y học hiện đại, chim bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng nên có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ sung sắt ngừa thiếu máu, đẹp da khỏe tóc, cải thiện trí nhớ...

Theo thông tin từ Thanh Niên, Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết thịt chim bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Trong 100 g thịt bồ câu chứa 142 kcal, 7,5 g chất béo, 17,5 g protein, 13 mg canxi, 237 mg kali, 307 mg phốt pho... Ảnh minh họa: Internet Lợi ích của chim bồ câu với sức khỏe Ngày nay, chim bồ câu được nuôi rất nhiều từ các trang trại cho đến hộ gia đình nên không phải quá khó tìm để chế biến các món ăn. Bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

Đây cũng là nguồn thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, làm nên nhiều món ngon như: Chim bồ câu hầm thuốc bắc (kỷ tử, hạt sen, đại táo…) bổ khí huyết, nâng cao sức đề kháng, kiện tỳ kích thích tiêu hóa,… hay cháo chim bồ câu hạt sen đậu xanh bùi bùi cho người ốm mau hồi phục sức khoẻ, bồ câu nướng... Trong y học cổ truyền, chim bồ câu được dùng với tên thuốc là cáp điểu hay gia cáp gồm thịt chim, tiết chim, trứng chim. Thịt bồ câu có tính bình, vị mặn, tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, ích khí huyết. Dùng cho trường hợp gầy yếu, hư nhược, khí huyết hư, tiêu khát, hay quên, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng không tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh, người chuẩn bị mang thai,…

Theo y học hiện đại, chim bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng nên có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ sung sắt ngừa thiếu máu, đẹp da khỏe tóc, cải thiện trí nhớ... Ảnh minh họa: Internet Những lưu ý khi chế biến thịt bồ câu Theo Người đưa tin, khi mua chim bồ câu, bạn phải ghi nhớ một điểm: Không được làm chảy máu chim bồ câu. Giá trị dinh dưỡng của máu chim bồ câu khá cao. Vì vậy, đừng nên chặt bồ câu, tốt nhất nấu nguyên con. Điều thứ hai cần lưu ý là sau khi làm vệ sinh sạch sẽ con chim, bạn nên đổ nước vào nồi vừa đủ, không nên thêm nước giữa chừng khi nấu bồ câu vì có thể làm tanh thịt bồ câu. Khi cho bồ câu vào nồi, cho một thìa rượu, vài lát gừng và đun trên lửa lớn đến sôi sẽ nổi nhiều bọt, bạn dùng thìa múc sạch những bụi bẩn và bọt này. Nhiều người nói nấu chim bồ câu nếu không khéo sẽ dễ bị tanh, vì thế, nếu thực hiện bước trên, bạn sẽ thấy thịt bồ câu thơm ngon.

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