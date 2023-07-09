Loại thảo dược 'quý hơn vàng, bổ hơn nhân sâm' nhiều người săn lùng có tác dụng giúp chị em 'bảo dưỡng nhan sắc', hồi xuân siêu nhanh và siêu lâu!

Đó là lý do thời xa xưa, các mỹ nhân Trung Hoa như Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên hay Từ Hy Thái hậu đều sử dụng đông trùng hạ thảo để bảo dưỡng cơ thể, dưỡng nhan hiệu quả.

Đông trùng hạ thảo là loại thảo dược đắt đỏ bậc nhất, được đánh giá là "vàng mềm" và có giá trị dinh dưỡng cao.

Nhà khoa học, lương y đa khoa Quốc gia Bùi Đắc Sáng (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, theo tài liệu cổ (Đông y), đông trùng hạ thảo có vị ngọt, tính ôn. Công dụng ích phế thận, bổ tinh tủy, cầm máu, hóa đàm.

Đông trùng hạ thảo được cho là làm tăng cơ thể sản xuất phân tử adenosine triphosphate (ATP), chất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ bắp.

Điều này có thể cải thiện cách cơ thể bạn sử dụng oxy, đặc biệt là trong khi tập thể dục

Đông trùng hạ thảo đã được chứng minh là cải thiện các biện pháp về hiệu suất tập thể dục ở người lớn tuổi và trẻ hơn, nhưng không phải ở các vận động viên được đào tạo bài bản.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Trong đông trùng hạ thảo còn có nhiều hoạt chất có dược tính cao, đặc biệt là cordycepin - một hoạt chất có khả năng hỗ trợ ức chế khối u và hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ di căn tế bào ung thư.

Người bị ung thư có thể dùng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ hồi phục sức khỏe.

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Tính chất chống lão hóa

Người cao tuổi có truyền thống sử dụng Đông trùng hạ thảo để giảm mệt mỏi và tăng cường sức mạnh và ham muốn tình dục .

Các nhà nghiên cứu tin rằng hàm lượng chất chống oxy hóa của chúng có thể giải thích tiềm năng chống lão hóa của chúng.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Đông trùng hạ thảo làm tăng chất chống oxy hóa ở chuột già, giúp cải thiện trí nhớ và chức năng tình dục.

Chất chống oxy hóa là các phân tử chống lại tổn thương tế bào bằng cách trung hòa các gốc tự do, có thể góp phần gây ra bệnh tật và lão hóa.

Hỗ trợ điều hòa sinh lý cả nam và nữ

Tình trạng yếu sinh lý ở cả nam và nữ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc gia đình. Đông trùng hạ thảo được xem là một lựa chọn tốt để hỗ trợ điều hòa chức năng sinh lý cho cả hai giới.

Một số lợi ích mà đông trùng hạ thảo mang lại như: hỗ trợ điều hòa tiết hormone sinh dục, hỗ trợ lưu thông khí huyết, bổ thận tráng dương, hỗ trợ cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng…

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng

Uống đông trùng hạ thảo còn giúp hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Thực tế, đông trùng hạ thảo có rất nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng cường tuần tuần máu, hỗ trợ giảm mệt mỏi, stress. Điều đó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon hơn và sâu hơn.

Ngoài ra adenosine trong đông trùng hạ thảo cũng chính là một chất có tác dụng hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Bên cạnh đó, cordycepin từ đông trùng hạ thảo còn giúp hỗ trợ giấc ngủ người dùng chất lượng hơn.

Những bài thuốc Đông Y cực hiệu quả vỡi đông trùng hạ thảo

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết, đông trùng hạ thảo có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau. Có thể bổ sung vào các món hầm như gà hầm, ba ba hầm, hoặc có thể ngâm rượu, hãm trà...

Cách dùng như sau:

- Trị suy nhược cơ thể, viêm khí quản: 10g đông trùng hạ thảo, 6g khoản đông hoa, 8g tang bạch bì, 2g tiểu hồi hương, 4g cam thảo.

Bạn cho tất cả nguyên liệu vào, đổ cùng 600ml nước sạch, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. Mỗi thang uống một ngày. Bài thuốc có tác dụng thanh phế, dưỡng thận, kháng viêm.

- Mát phổi, ích khí tráng dương: Dùng 1-2g đông trùng hạ thảo đem đi tráng bằng nước nóng, sau đó hãm trong nước nóng 60 - 70 độ C. Để khoảng 5 phút, bạn có thể sử dụng, vừa uống vừa nhai cả bã đông trùng hạ thảo.

- Trợ dương cho nam giới: Chuẩn bị 1 con vịt, 10g đông trùng hạ thảo, gừng tươi, hạt tiêu, gia vị vừa đủ. Sau khi dùng rượu làm sạch vịt, bạn cho đông trùng hạ thảo vào bụng con vịt, đổ gia vị rồi hầm nhừ.

Mỗi tuần dùng 1 lần, ăn thịt và uống nước hầm.

Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng nào nên thận trọng khi dùng đông trùng hạ thảo?

Lương y Sáng cho hay, những nhóm người dùng đông trùng hạ thảo đem lại hiệu quả tốt bao gồm người gầy yếu, suy dinh dưỡng, người lớn tuổi...

Dưới đây là một số nhóm người được khuyến cáo không nên sử dụng nhiều đông trùng hạ thảo:

- Trẻ em dưới 5 tuổi không nên dùng vì thân nhiệt trẻ có tính nóng, dùng đông trùng hạ thảo sẽ gây khó chịu cho cơ thể.

- Đông trùng hạ thảo có tính ấm nên không thể sử dụng cho những bệnh thuần ấm như sốt, có thể khiến tình trạng bệnh thêm nặng.

- Người bị rối loạn đông máu, máu khó đông nên tránh dùng đông trùng hạ thảo. Vì các hoạt chất cordyceps trong đông trùng sẽ khiến máu thêm khó đông và chảy nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

- Thành phần có trong đông trùng hạ thảo sẽ làm gia tăng lượng hồng cầu, khiến máu khó đông hơn, ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Do đó, người chuẩn bị phẫu thuật nên tránh dùng.

- Phụ nữ mang thai ở các tháng đầu tiên cũng thuộc nhóm đối tượng hạn chế sử dụng đông trùng hạ thảo.

Đông trùng hạ thảo tốt nhưng không nên lạm dụng. Lạm dụng quá nhiều có thể gây chóng mặt, rối loạn nhịp tim... Người lớn mỗi ngày có thể sử dụng 3-8g. Trong trường hợp đang sử dụng thuốc, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng đông trùng.

Tên gọi đông trùng hạ thảo xuất phát từ việc vào mùa đông chúng là con sâu, mùa hạ lại thành cây cỏ. Sách cổ coi đông trùng hạ thảo bổ ngang nhân sâm.

Loại dược liệu quý này đã xuất hiện trong y học của Tây Tạng từ thế kỷ XV, sau đó dần phổ biến vào Trung Quốc. Đông trùng hạ thảo có nhiều loại, tuy nhiên loại nguyên con Tây Tạng là quý hiếm và có giá thành đắt đỏ nhất.