Không có cách chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng mọi người có thể đảo ngược tình trạng của mình. Những người mắc bệnh tiểu đường không thể sản xuất đủ insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu của họ. Lượng đường trong máu của họ sẽ đạt mức cao nguy hiểm nếu họ không kiểm soát nó.

Đái tháo đường là một căn bệnh lâu dài không chỉ cần điều trị mà còn phải quản lý thông qua thói quen sinh hoạt.

Tuy nhiên, những phát hiện được trình bày tại cuộc họp thường niên lần thứ 97 của Hiệp hội Nội tiết ở San Diego đã tiết lộ rằng chất chiết xuất từ ​​củ hành tây có thể "giảm mạnh" lượng đường trong máu cao.

Anthony Ojieh, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Delta State ở Abraka, Nigeria, cho biết: "Hành tây rẻ, thường sẵn có và được sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Nó có tiềm năng để sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường."

Trong nghiên cứu của họ, ba nhóm chuột mắc bệnh tiểu đường gây ra về mặt y khoa đã được sử dụng các liều lượng khác nhau của chiết xuất hành tây. Liều lượng là 200mg, 400mg và 600mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng cho ba nhóm chuột không mắc bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu bình thường làm nhóm đối chứng. Những con chuột được cho uống 400mg và 600mg chiết xuất hành tây thấy lượng đường trong máu của chúng giảm mạnh lần lượt là 50% và 35%.

Chiết xuất hành tây cũng làm giảm tổng mức cholesterol ở chuột mắc bệnh tiểu đường. Những con chuột không bị tiểu đường tăng cân, nhưng những con có tình trạng này thì không.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà nghiên cứu Ojieh chia sẻ, "Hành tây không chứa nhiều calo. Tuy nhiên, nó dường như làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và cùng với đó là tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến tăng lượng ăn. Chúng ta cần tìm hiểu cơ chế mà hành tây làm giảm lượng đường trong máu. Chúng tôi hiện vẫn chưa có lời giải thích."

Nhưng các nhà khoa học khác tin rằng không có hy vọng chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường bằng cách chỉ sử dụng hành tây. Tiến sĩ Anoop Misra, Chủ tịch Trung tâm Fortis CDOC về Bệnh tiểu đường, Delhi, Ấn Độ, cho biết: "Theo logic này, Ấn Độ sẽ không phải là điểm nóng về bệnh tiểu đường như ngày nay. Chúng tôi tiêu thụ rất nhiều hành tây, chúng là một thực phẩm chủ yếu trong nhà bếp và chúng tôi vẫn có rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường."

Ông nói với Indian Express rằng sẽ "quá vội vàng để đưa ra kết luận cụ thể", nhưng nói thêm rằng những phát hiện này nên được nhân rộng trong các thử nghiệm trên người.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị tiểu đường và đang tìm cách quản lý lượng đường trong máu bằng chế độ ăn uống của mình, rau củ chắc chắn là một thực phẩm tốt để bắt đầu. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giảm cân, điều này rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường cả loại 1 và loại 2. Nó cũng giúp quản lý lượng đường trong máu và giảm nguy cơ biến chứng, như bệnh tim hoặc bệnh thận.

Không có một phương pháp ăn uống phù hợp với tất cả mọi người đối với bệnh tiểu đường , nhưng có một số mẹo chung mà hầu hết những người mắc bệnh có thể làm theo.

Ăn trái cây và rau (chẳng hạn như quả việt quất và khoai lang), các loại đậu (đậu hoặc đậu lăng), ngũ cốc nguyên hạt (yến mạch), các loại hạt, cũng như protein, chẳng hạn như cá và thịt gà.

Theo The Sun