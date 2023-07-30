Loại củ xấu xí lăn lóc đầy ngoài chợ Việt Nam lại được nước ngoài coi là 'siêu thực phẩm'

Dinh dưỡng 30/07/2023 21:55

Loại thực phẩm này không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng mà còn đem lại lợi ích tuyệt với, ngăn ngừa bệnh tật giúp cơ thể khỏe mạnh.

Củ dền là một siêu thực phẩm có nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học, củ dền chứa nhiều dưỡng chất quý giá giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện thị lực.

Việc thêm củ dền vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang lại lợi ích bền vững cho cơ thể.

Loại củ xấu xí lăn lóc đầy ngoài chợ Việt Nam lại được nước ngoài coi là 'siêu thực phẩm' - Ảnh 1
Củ dền được mệnh danh là 'siêu thực phẩm'.

Củ dền có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Theo các nghiên cứu của Tiến sĩ Frank Lipman, một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, củ dền chứa nhiều vitamin A, C và K, các khoáng chất quan trọng như: kali, magie và canxi, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như beta-caroten và lutein.

Công dụng của củ dền

Cân bằng cholesteol trong máu

Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "Journal of Agricultural and Food Chemistry" cho thấy rằng, các hợp chất chống oxy hóa có trong củ dền giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu LDL trong huyết thanh và tăng hàm lượng cholesterol tốt HDL, từ đó giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Loại củ xấu xí lăn lóc đầy ngoài chợ Việt Nam lại được nước ngoài coi là 'siêu thực phẩm' - Ảnh 2
Củ dền giúp điều hòa choresterol và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ngoài ra, củ dền cũng chứa lượng chất xơ đáng kể, một yếu tố quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo TS Suzanne Steinbaum, một chuyên gia về tim mạch, chất xơ giúp giảm hấp thu cholesterol và triglyceride trong ruột, giúp duy trì cân bằng lipid trong cơ thể và giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch và bệnh tim mạch.

Tăng cường thị lực

Với lượng lớn vitamin A, củ dền có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của thị lực. Vitamin A là thành phần chính của rodopsin, một chất cảm quang được tìm thấy trong võng mạc của mắt, giúp cải thiện khả năng nhìn trong bóng tối.

Bổ máu

Trong củ dền đỏ còn chứa hàm lượng sắt khá cao, sắt lại là khoáng chất quan trọng trong việc tái tạo, hình thành tế bào máu trong cơ thể. Đặc biệt ở những người bị mất máu do tổn thương, phẫu thuật, phụ nữ mang thai hoặc sau chu kỳ kinh nguyệt nên bổ sung sắt để tái tạo máu tốt hơn.

Ngoài sắt thì củ dền đỏ còn cung cấp cả chất đồng, giúp phòng và điều trị bệnh thiếu máu. Tuy nhiên, với người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về khả năng cũng như lượng dùng để không ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc điều trị.

Loại củ xấu xí lăn lóc đầy ngoài chợ Việt Nam lại được nước ngoài coi là 'siêu thực phẩm' - Ảnh 3
Củ dền cực kỳ tốt cho máu.

Điều hòa huyết áp

Bệnh lý liên quan đến huyết áp là một trong những bệnh lý phổ biến nhất đe dọa đến sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra, mỗi ngày nếu sử dụng 500ml nước ép của củ dền đỏ sẽ có tác dụng điều hòa huyết áp rất tốt.

Nguyên nhân khiến loại củ này có khả năng điều hòa huyết áp được cho là do hàm lượng nitrat cao.

Mặc dù chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe song nếu chế biến không đúng cách hoặc dùng cho đối tượng không thích hợp, loại củ này có thể gây hại. Vậy cần lưu ý gì khi chế biến hay sử dụng củ dền đỏ trong chế độ ăn hàng ngày?

Người sỏi thận không nên ăn củ dền

Việc ăn củ dền đỏ hoặc dùng nước ép của củ dền nhiều có thể gây tái phát hoặc khiến tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là chất oxalate có trong củ dền đỏ có đặc tính như một chất kháng dinh dưỡng, góp phần hình thành nên sỏi thận.

Không pha nước ép củ dền với sữa

Nhiều người vì muốn nước ép củ dền đỏ có vị ngọt béo mà dùng sữa để pha thêm, tuy nhiên sự kết hợp này sẽ gây hại cho sức khỏe.

Không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi

Nhiều phụ huynh cho rằng nước ép củ dền đỏ có tác dụng bổ máu nên tốt với trẻ nhỏ, song đối tượng trẻ dưới 6 tháng tuổi lại không thích hợp. Đặc biệt, dùng củ dền đỏ kết hợp với sữa còn gây ngộ độc cho trẻ rất nguy hiểm.

Nắm được củ dền đỏ có tác dụng gì giúp bạn tận dụng tối đa loại thực phẩm này trong thực đơn hàng ngày để duy trì, cải thiện sức khỏe. Bên cạnh củ dền đỏ thì bạn cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đa dạng, đầy đủ để cơ thể có thể phát triển tốt nhất.

 

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